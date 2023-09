Puzzle, das ein Bild ergibt: Rotenburger Ahnenforscher hat seine Familiengeschichte aufgearbeitet

+ © heitmann Geschichte in Wort und Bild: Günter und Regina Dalig schauen in die gemeinsame Familienchronik. © heitmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Holger Heitmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Günter Dalig hat seine Familienhistorie und die seiner Frau bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgt. Er will andere ermutigen, ihren Nachfahren ebenfalls eine Chronik in Wort und Bild zu hinterlassen.

Rotenburg – Es ist 2010, Regina und ihr Mann Günter Dalig aus Rotenburg besuchen in Bremerhaven das Auswanderhaus. Da sie wissen, dass der Bruder von Reginas Großvater 1922 in die USA ausgewandert war, beschließen sie, dort nach Informationen über Fritz Buchholz zu suchen – doch sie finden nichts. Damit könnte die Geschichte zu Ende sein, aber Günter Dalig bleibt dran. Er findet heraus, dass in Bremerhaven über Buchholz nichts bekannt war, weil der von Bremen aus Richtung USA zog.

„Was keiner erzählt, verschwindet irgendwann“, so erklärt Dalig knapp und prägnant sein Engagement. Er ist überzeugt, dass spätere Generationen einmal wissen wollen, was ihre Vorfahren erlebten. Die zehnjährige Enkelin und der siebenjährige Enkel lassen sich jetzt schon gern Geschichten aus der Jugend der Großeltern erzählen. „Wenn die Oma dann sagt, sie hat doch alles erzählt, heißt es: erzähle nochmal.“

Dalig hatte eine typische Nachkriegskindheit

Der junge Günter erlebte eine typische Nachkriegskindheit, in kratzenden Wollsocken und kurzen Lederhosen ging es mit Schiefertafel, Griffel und Schwamm zur Schule. Nach der Schule hatte er nicht frei: „Für eine Stunde Kartoffelaufsammeln bekam man zwei Mark vom Bauern.“ In den 1960er-Jahren ging es in Diskos, die es in Jeddingen, Bothel und Rotenburg gab.

Dalig sammelt Details und verbindet sie mit der großen Weltgeschichte. Die Flucht seiner Familie im Januar 1945 hat er ebenfalls aufgearbeitet, inklusive des Happy Ends, dass seine Großeltern ihre in den Wirren der Flucht verloren gegangene 14-jährige Tochter zwei Jahre später wiederfanden.

Seine Vorfahren zogen von Schwaben ins damalige Russland

Nicht nur aus dem 20. Jahrhundert hat Dalig Infos zusammengetragen, die Vorfahren seiner Frau hat er bis ins Jahr 1518 zurückverfolgt. Sein ältester Vorfahre mit dem Namen Dalig, Christian Dalig, wurde 1770 geboren. Die Daligs des 18. Jahrhunderts kamen aus Schwaben, folgten einem Aufruf von Katharina der Großen und zogen ins damalige Russland.

Über dem Tisch im Esszimmer von Regina und Günter Dalig hängt ein Bild mit einem Stammbaum der Familie, sechs Generationen sind vertreten. Unten sind die beiden Enkel abgebildet, oben die im 19. Jahrhundert geborenen Vorfahren, manche sogar mit Foto. Ein Feld ist allerdings leer. „Da war schon damals nicht ganz klar, wer der Vater war“, sagt Dalig mit einem kleinen Schmunzeln.

Dafür gebe es kostenlose, seriöse Internetportale wie Family-Search oder das kostenpflichtige Ancestry, auf denen Menschen ihre Daten veröffentlichen und andere suchen. „Ahnenforschung ist wie ein großes Puzzle, das ein Bild ergibt, ohne je ganz vollständig zu werden.“ Das klingt zwar nicht allzu ermutigend, aber vielleicht geht es gar nicht um Vollständigkeit. „Ahnenforschung bedeutet nicht nur, Namen unserer Vorfahren zu sammeln.“ Es gehe um Begebenheiten aus der jeweiligen Zeit und des Familienlebens.

Quellen liegen in Standesämtern und Kirchenarchiven

Auf seiner Suche ist Dalig zu Standesämtern und Kirchenbüros in Visselhövede und Rotenburg gegangen. Dort musste er keineswegs in Archive und Keller steigen, sondern konnte sich an einen Schreibtisch setzen. Gegen Gebühr erhielt er Einsicht in Dokumente, die ihm herausgesucht wurden und zum Teil digitalisiert vorlagen.

Hilfe erhielt er auch von der Ahnenforschergruppe in Sittensen und vom Scheeßeler Jürgen Hoops. Hoops ist so etwas wie eine lokale Koryphäe und bewahrte Dalig vor Anfängerfehlern in Sachen Ahnenforschung. Beispiel: Männer hatten früher häufig drei Vornamen. Wer die Reihenfolge vertauscht, landet möglicherweise bei einer anderen Person und auf einer falschen Fährte, die weitere Irrtümer nach sich zieht.

Dalig hat vier Chroniken über die Familien von sich und seiner Frau zusammengestellt, eine fünfte ist in Arbeit. Für eine Veröffentlichung ist er wohl zu bescheiden. Zwei Exemplare hat er aber für seine Enkel drucken lassen. Und auch seine Ur-Ur-Enkel sollen noch darin lesen können, deswegen haben die Bücher dicke Seiten und dicke Umschläge.

Man darf keine Angst haben zu fragen.

Die Chroniken erhalten die Enkel aber erst zur Konfirmation, es kommen auch „unschöne Dinge“ vor: Die Ur-Ur-Enkelin eines Vorfahren von Dalig wurde 1664 als Hexe verbrannt. Auch der Zweite Weltkrieg kommt vor. Dalig: „Man darf keine Angst haben zu fragen.“

In den 13 Jahren, in denen er nun Ahnenforschung betreibt, gab es Zeiten, in denen das vermeintliche Hobby eine 40-Stunden-Woche einnahm. „Das geht erst, seitdem ich in Rente bin“, sagt der gerade 76 Jahre alt gewordene. Wie es bei gemeinsamen Hobbys so ist, lernte Dalig andere Ahnenforscher kennen, aber auch Menschen in Übersee, die Nachfahren von Auswanderern.

Kontakt zu entfernten Verwandten in den USA

Verwandte der Daligs leben heute in Idaho, Minnesota, Ohio, Indiana, Illinois, Texas, Arizona, Utah, Connecticut und Missouri. Mit allen stehe Dalig in Kontakt. „Es ist spannend, die Geschichten der Auswanderung unserer Vorfahren von ihnen zu hören.“ Dalig spricht kein Englisch, die US-Amerikaner trotz ihrer Herkunft kein Deutsch mehr, sie verständigen sich per Google-Übersetzer. Er war noch nicht in den USA, dafür erhielten die Daligs Besuch von dort, 2018 und 2022. Darüber hinaus schickt man sich E-Mails, Geburtstags- und Weihnachtskarten.

Auch mit zwei Enkeln von Fritz Buchholz gibt es Kontakt. Was aus Buchholz selbst geworden ist, der zwei Töchter hatte und mit dem Daligs Ahnenforschung ja begann, das ist allerdings bis heute unbekannt. Buchholz’ Spur verlor sich 20 Jahre nach seiner Auswanderung, als er für den Wehrdienst erfasst wurde. Seitdem ist er verschollen.

Von Holger Heitmann