Rotenburger Aerobic-Abteilung sammelt Spenden für Erdbebenopfer

Von: Michael Krüger

Angesichts der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien wird Sport zur Nebensache. Die Turnerinnen aus Rotenburg wollen helfen.

Rotenburg – Die Aerobic-Abteilung des Tus Rotenburg möchte helfen: Mit einer Spendenaktion am Freitag soll Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt werden.

Trainerin Maike Sondermann hat die Aktion kurzfristig ins Leben gerufen. Erst in der vergangenen Woche war mit Nihatcan Gül ein Gast-Trainer aus der Türkei zu Besuch in der Aerobic-Abteilung, hat das Training mitgestaltet und teilgenommen. Gül ist auch Sportler der türkischen Nationalmannschaft, berichtet Sondermann. Zwar lebe er nicht selbst in der von den Erdbeben betroffenen Region, aber er sei in der Hilfsorganisation Roter Halbmond (Türkiye Kizilay) engagiert – der größten Hilfsorganisation der Türkei und Teil der Internationalen Rotkreuz-Bewegung. Genau an diese Organisation möchten die Turnerinnen spenden. Die Zahl der bestätigten Todesopfer in der Türkei und Syrien ist am Mittwoch bereits auf mehr als 11 000 gestiegen, viele Menschen werden noch vermisst. Tausende Menschen sind auf Hilfe angewiesen.

Die Spenden wollen die Turnerinnen an diesem Freitag, 10. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr in der Adolf-Rinck-Halle in Rotenburg sammeln. Präsentiert werde zwar keine choreografierte Show, dafür aber ein freies Training mit verschiedenen Präsentationen. Dazu gebe es Kaffee und Kuchen. Sondermanns Appell: „Kommen Sie vorbei – jeder Beitrag zählt!“

