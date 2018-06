Zwei Brände am Dienstag: Polizei vermutet Brandstiftung

Rotenburg - Zwei Brände haben am Dienstag die Feuerwehr in Rotenburg beschäftigt. Die Polizei vermutet, dass die Feuer Teil einer Serie von Brandstiftungen sein könnten und bitten daher um Zeugenhinweise.

In den Wasserfuhren am Stockforthsweg stand gegen 17.30 Uhr eine rund sechzig quadratmetergroße Waldfläche in unmittelbarer Nähe eines Spazierweges durch das Waldgebiet in Flammen, teilte die Polizei mit. Dreißig Einsatzkräfte der Ortswehr rückten demnach mit fünf Löschfahrzeugen an und bannten die Gefahr.

Gegen Mitternacht kam es zum nächsten Einsatz. Auf einer Grünfläche an der Straße Therkornsberg wurde eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei auf ein Feuer aufmerksam. Auf der Wiese brannte eine rund fünfzehn quadratmetergroße Fläche. Das Feuer konnte laut Angaben der Polizeibeamten mit Löschmitteln aus dem Streifenwagen erstickt werden.

Die Brandermittler der Polizei schließen nicht aus, dass auch diese beiden Brände vorsätzlich gelegt wurden und mit ähnlichen Vorfällen in jüngster Zeit in Verbindung stehen. Deshalb bitten sie um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter bitte unter Telefon 04261/9470.

Rubriklistenbild: © Köhnken