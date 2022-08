Die Kreisstadt will Energie sparen, aber: „Der Teufel steckt im Detail“

Von: Guido Menker

Um Energie zu sparen, sollen die Straßenlampen in Rotenburg nachts für vier Stunden ausgeschaltet werden. Aber das ist gar nicht so einfach. © Menker

Energiesparen ist für die Stadt Rotenburg gar nicht so leicht. Das merkt Bürgermeister Torsten Oestmann, seitdem er sich mit diesem Thema beschäftigt. Vor allem technische Hürden müssen aus dem Weg geräumt werden.

Rotenburg – Es ist ein klarer Auftrag, der uns alle aus Berlin erreicht hat: Wir müssen Energie einsparen – und zwar deutlich. Das Land erreicht seit Wochen weitaus weniger Erdgas aus Russland, und genau das verschiebt alles, was für die Menschen in den vergangenen Jahren als Selbstverständlichkeit betrachtet worden ist. Die Preise sind plötzlich nicht mehr moderat und weitgehend stabil, sondern sie explodieren. Und außerdem wird es verdammt schwer, warm durch den nächsten Winter zu kommen. Alle müssen sparen – auch die Städte und Gemeinden. Das aber ist gar nicht so einfach, wie man es eigentlich vermuten würde.

Torsten Oestmann als Bürgermeister der Stadt Rotenburg hat dieses Thema ganz oben auf seiner Agenda. Sehr schnell aber wird ihm klar: Es gibt keinen Kippschalter, mit dem sich die Stadt in den Energiesparmodus versetzen lässt. Gleich mehrere Beispiele machen deutlich, wie kompliziert dieses Vorhaben werden kann – und dass es länger als gewünscht dauern wird.

Keine moderne Heizungsanlage im Rathaus

„Der Teufel steckt im Detail“, sagt Oestmann und weist auf die Situation in den Rathaus-Büros hin. Der Plan, hier eine maximale Temperatur von 20 Grad einzuhalten, lasse sich mit den aktuell installierten Thermostaten nicht realisieren. Doch genau so lautet der Appell des Verwaltungschefs. „Wahrscheinlich werden wir jetzt für jedes Büro ein Thermometer anschaffen müssen, damit die Kollegen die richtige Raumtemperatur einhalten können.“ Eine moderne Heizungsanlage gibt es nicht.

Es ist aber nicht nur das Rathaus, das der Bürgermeister im Blick behalten muss. Und: „Die Mess- und Regeltechnik ist in jedem der städtischen Gebäude anders.“ Man hat es also mit Einzelfallmaßnahmen zu tun, um dem Ziel näher zu kommen.

Ähnlich schwierig wird es auch hinsichtlich der Idee, die städtische Straßenbeleuchtung nachts zwischen 1 und 5 Uhr auszuschalten. Oestmann würde das gerne machen, aber: „Die Fußgängerüberwege müssen auch nachts beleuchtet sein.“ Die dortigen Straßenlampen allerdings von der zeitlich begrenzten Abschaltung auszuschließen, sieht die vorhandene Technik so nicht vor. Für zusätzlichen Aufwand, so der Bürgermeister, sorge im Fall einer Abschaltung von Laternen die Vorschrift, dass diese entsprechend mit einem rot-weißen Ringen markiert werden müssen.

Damit aber nicht genug: Straßenlaternen sorgten aus Sicht der Bevölkerung an einer ganzen Reihe von Orten in der Kreisstadt für ein gutes Sicherheitsgefühl. „Schalten wir sie ab, könnten Angsträume entstehen.“ Wenn überhaupt, müsse man Abschaltungen zunächst probeweise vornehmen, um einerseits technische Fragen zu klären und andererseits Rückmeldungen aus der Bevölkerung bewerten. Oestmann: „In den Ortschaften ist in der Nacht alles ausgeschaltet.“

Die Stadt will die Raumtemperatur in ihren Gebäuden begrenzen. Auch das ist aber gar nicht so leicht. © Menker, Guido

Alles also nicht so einfach. Das zeige sich auch in dem Vorschlag, die in städtischen Gebäuden installierten Durchlauferhitzer abzuschalten. „Bevor wir das machen, müssen wir jeweils wissen, für welche Funktion genau sie installiert worden sind.“ Ein Thema könne auch die Abschaltung des Warmwassers in den Duschen der städtischen Turnhallen sein.

In erster Linie zielt der Auftrag, Energie einzusparen auf die Versorgungssicherheit ab. Aber klar: Es geht auch ums Geld dabei. Energiekosten belasten den städtischen Haushalt ebenso wie den der Menschen, die ihre Wohnungen heizen wollen und müssen.

Politik soll Ideen liefern

Es ist aber nicht alles schlecht. „Im Rathaus geht was“, berichtet Oestmann. Es gebe dort Bewegungsmelder, die für das zeitgerechte Ein- und Ausschalten des Lichts sorgten. Insgesamt jedoch brauche es einen Katalog von Maßnahmen, um dem Ziel näher zu kommen. „Oldenburg hat so einen, und in den sollten wir mal reinschauen“, findet der Bürgermeister. „Wir haben Potenzial.“

Die Amtsleiter der Verwaltung sind aufgerufen, aus ihrer Sicht eben dieses Potenzial zu benennen. Das Gebäudemanagement, aber auch die Stadtwerke als Tochter der Kreisstadt haben das Thema auf der Agenda. Oestmann will es am kommenden Donnerstag im Rat auf den Tisch packen, um die mit den Einsparungen verbundenen Probleme zu benennen und zugleich eine Diskussion anzuregen, an der sich dann auch die Politik beteiligt. Oestmann: „Es ist einfach gut, wenn sich möglichst viele Gedanken dazu machen – auch in der Politik.“ Er werde vor diesem Hintergrund allerdings darstellen, dass die Stadt Maßnahmen umsetzen möchte, dies aber nicht auf Anhieb so machen könne, wie sie es sich vorstellt.

In Sachen Raumtemperaturen übrigens rücken auch die städtischen Schulen sowie die Kindertagesstätten in den Fokus. Reichen die 20 Grad auch dort aus? Das ist eine von vielen Fragen, für die es möglichst klare Antworten braucht.