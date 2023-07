Wasserverband baut neue Brunnen für Rotenburg

Von: Tom Gath

Teilen

In der Wasseraufbereitungsanlage versetzt das Team von Ralf Heuer das Trinkwasser mit Sauerstoff. Ansonsten bleibt es vollkommen naturbelassen. © Gath

Der Wasserverbrauch im Altkreis ist hoch, die Wasserampel des Wasserversorgungsverbands Rotenburg-Land (WVV) zeigte lange Zeit nur eine Farbe: Rot. Nun sollen neue Brunnen der hohen Trinkwassernachfrage in heißen Zeiten Rechnung tragen. WVV-Chef Ralf Heuer erklärt, wie.

Rotenburg – Der 11. Juni 2023 wird Ralf Heuer noch lange in Erinnerung bleiben – zumindest so lange, bis seine Kunden einen neuen Rekord aufstellen werden. Noch nie wurde in seinem Versorgungsgebiet in einer Stunde so viel Wasser verbraucht, wie an diesem Sonntag im Juni zwischen 19 und 20 Uhr. „Und das, obwohl der Ausgangsdruck bereits gedrosselt war. Da leiden am Ende alle drunter“, beklagt Heuer, der den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land (WVV) leitet und für das Trinkwasser von mehr als 23 000 Haushalten im Altkreis Rotenburg verantwortlich ist.

Das Wasser wird in riesigen Becken zwischengelagert, um einen Puffer für Zeiten hoher Nachfrage zu schaffen. © Gath

Der Klimawandel führt zu mehr Wetterextremen, eine Folge sind lang andauernde Hitzeperioden. In diesen Phasen könnten sich die üblichen Abgabemengen schnell verdoppeln. „Unsere Pumpen laufen dann auf Hochtouren, trotzdem fällt der Versorgungsdruck ab“, sagt Heuer. Wie zuletzt im Juni, als die neu eingeführte Wasserampel auf der Homepage des WVV nur eine Farbe kannte: Rot. „Eine unverzügliche Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs ist zwingend notwendig!“, warnte der WVV in fetten Lettern.

Der Wasserverband bereitet sich vor

Zu einem achtsamen Wasserverbrauch zwingen kann Heuer aber niemanden. Eine Staffelung der Trinkwasserpreise oder gar ein Verbot von privaten Swimmingpools oder dem Sprengen von Rasenflächen – dafür wären Politiker oder Beamte zuständig. Neben dem Appell an die Vernunft der Verbraucher konzentriert er sich mit seinen 30 Mitarbeitern daher vor allem auf die Erhöhung der Fördermenge: „Die Leute brauchen mehr Wasser und darauf stellen wir uns ein.“

Der Bohrer gräbt sich 195 Meter unter die Erde, um neues Trinkwasser zu fördern. An der Oberfläche verlängern die Brunnenbauer das Gerät alle sechs Meter mit einem neuen Metallrohr. © Gath

Hinter einem kleinen Waldstück in Westerholz, direkt neben dem Golfplatz, sitzt Maik Hodak in seinem Bagger und lädt große blaue Plastikrohre von einem Lkw. Ab Anfang 2024 sollen sie im neuen Brunnen Nummer VI dafür sorgen, dass das Wasser vom Edelstahl-Wickeldrahtfilter tief unter der Erde zur Aufbereitungsanlage gelangt. Hodak ist Brunnenbauer bei einem großen Bohrunternehmen aus Hamburg und arbeitet sich derzeit durch die Sedimentschichten.

Der Steingreifer kann bei Bedarf auf den Bohrer gesetzt werden, um störende Steine zu entfernen. © Gath

„Bei 15 Metern hatten wir ein bisschen Probleme mit einem Stein, aber sonst läuft alles gut“, erklärt Hodak. Er ist seit 17 Jahren im Geschäft und habe erst einmal erlebt, dass ein Bohrloch eingestürzt ist. Mittlerweile dreht sich der riesige Bohrer in Westerholz 60 Meter unter der Erde, erst bei 195 Metern soll Schluss sein. Dann wird eine wasserführende Schicht Feinsand erreicht, aus der sich die kostbare Flüssigkeit in großen Mengen an die Erdoberfläche befördern lässt.

Hoher Aufwand für neue Brunnen

Schon Anfang 2022 haben die Planungen für den sechsten Westerholzer Brunnen begonnen. Ein hochkomplexes Verfahren, wie Ralf Heuer betont. In seinem Hauptquartier in Unterstedt – hier pumpen neun weitere Brunnen des WVV Trinkwasser in die Wasserhähne rund um Rotenburg – klickt er sich durch eine Powerpoint-Präsentation und wirft mit Fachbegriffen um sich, die nach einer unspektakulären, aber notwendigen Symbiose von Naturwissenschaft und Verwaltungsrecht klingen.

Wir bauen neue Brunnen, aber das ist nicht so einfach.

Vor dem Bau eines neuen Brunnens muss der Landkreis die Erhöhung der Wasserrechte bewilligen. Diese sollen von aktuell rund 5 Millionen Kubikmeter pro Jahr auf fast 7 Millionen gesteigert werden. Was es dafür braucht? Eine Wasserbedarfsprognose, ein Grundwasserströmungsmodell, hydrogeologische und bodenkundliche Gutachten, naturschutzfachliche Einschätzungen, einen Durchführungsplan und vieles mehr. Der auf Meerestechnik und Biotechnologie spezialisierte Ingenieur bringt es auf den Punkt: „Wir bauen neue Brunnen, aber das ist nicht so einfach.“

Die Wasserversorgung der Bevölkerung bezeichnet er als seine Lebensaufgabe. Und für diese Aufgabe nimmt der 35-Jährige aus Kirchwalsede auch in Kauf, jederzeit in Bereitschaft zu sein. „Vielen ist nicht klar, was eigentlich dahintersteht, denn das Wasser kommt einfach aus der Leitung. Wir haben hier bestes Trinkwasser und mit diesem Wasser den Rasen zu sprengen, ist einfach nicht richtig“, sagt Heuer. Diese Komplexität zu vermitteln, sei ihm eine Herzensangelegenheit. Bei seinen regelmäßigen Führungen durchs Wasserwerk könne er immer wieder einen „Aha-Effekt“ bei den Besuchern beobachten.

Bestes Trinkwasser aus der Rotenburger Rinne

Das Leitungswasser in Deutschland sei ohnehin eines der hochwertigsten weltweit. Gerade erst ist eine neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten, die noch schärfere Grenzwerte vorschreibt. Das Wasser wird auf über 100 Substanzen geprüft, bevor es die Haushalte erreicht. Die Wümme-Region kann sich besonders glücklich schätzen, denn sie ist mit der sogenannten Rotenburger Rinne gesegnet. Als sich vor 500 000 Jahren eiszeitliche Gletscher zurückzogen, hinterließen sie tiefe Furchen im Untergrund, die sich im Laufe der Jahrtausende mit Sand und Schluff gefüllt haben. Und mit Wasser, das noch weitgehend abgeschottet ist von den menschengemachten Stoffen, die das Grundwasser in oberflächennahen Schichten belasten.

In diesen unscheinbaren Rohren erreicht das Wasser die Oberfläche und wird anschließend aufbereitet. © Gath

„Ein Geschenk“, schwärmt Heuer. „Andere Wasserversorger müssen deutlich aufwendigere Aufbereitungsverfahren anwenden.“ Das bis zu 1 000 Jahre alte Wasser aus der Rotenburger Rinne reichert der WVV lediglich mit Sauerstoff an, um geologisch bedingte Rückstände von Eisen und Mangan zu entfernen. Die seien zwar gesundheitlich unbedenklich, könnten aber zu Verfärbungen und rostigen Leitungen führen.

Wasserschutzgebiete sichern die hohe Qualität

Wasserschutzgebiete um die Brunnen sollen dafür sorgen, dass diese hohe Qualität erhalten bleibt. Der Umkreis von 10 Meter um die Pumpstationen darf nicht betreten werden, hohe Zäune sichern das unscheinbare Häuschen. Jeder Tropfen Wasser, der hier auf den Boden fällt, könnte sich laut Heuer schon nach 100 Tagen unter das Brunnenwasser mischen. Das Schutzgebiet staffelt sich bis Zone drei, die den gesamten Anströmbereich umfasst. Auch wenn das Oberflächenwasser in Zone drei bis zu 400 Jahre brauche, bis es von den Pumpen aufgesaugt wird, dürfen Landwirtschafts- und Industriebetriebe hier bestimmte Chemikalien nicht verwenden.

Sorgsam mit Trinkwasser umzugehen, kann nur richtig sein.

Eines Tages könnte sich die „Lebensaufgabe“ von Heuer zu einer existenziellen Aufgabe der ganzen Gesellschaft verschärfen. Experten schätzen, dass Deutschland in den zurückliegenden 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren hat. Irgendwann hat das auch Auswirkungen auf die Vorräte in der Rotenburger Rinne. Vor diesem Hintergrund ist sich Heuer sicher: „Sorgsam mit Trinkwasser umzugehen, kann nur richtig sein.“