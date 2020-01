Rotenburg verschiebt Entscheidung

Die Stadt will das Gelände mit dem alten Spielplatz an den Landkreis verkaufen. Dort sollen 50 neue Stellplätze für Autos der BBS-Lehrer entstehen. Foto: Menker

Rotenburg - Von Michael Krüger. Die Entscheidung, wie es mit den in der Kritik stehenden Plänen für einen neuen Lehrerparkplatz der Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg weiter geht, ist vertagt. Der Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „52 – östlich Gut Gothard“ ist am Donnerstagabend von der Tagesordnung des städtischen Ausschusses für Planung und Hochbau genommen worden. Politik und Verwaltung wollen zunächst die für den 12. Februar geplante Anliegerversammlung abwarten.

Der Stadt gehört das 5 000 Quadratmeter große Grundstück an der Castorstraße, von dem 4 000 an den Landkreis als Schulträger verkauft werden sollen. 50 neue Lehrerparkplätze sind geplant, sie sind ein Teil eines insgesamt mehr als zwei Millionen Euro schweren Gesamtprojekts, das die Park- und Anfahrtsituation auf dem BBS-Areal verbessern soll. Doch die Anwohner sind wenig begeistert von dem Projekt mitten in ihrem Wohngebiet. Sie fühlen sich überrumpelt und befürchten noch größeren Durchgangs- und Parkplatzsuchverkehr in den Nebenstraßen. Allein acht ausführliche Stellungnahmen von Anwohnern sind bislang in den Unterlagen für den Bebauungsplan verzeichnet.

„Wir haben gar keinen Zeitdruck“, zeigte sich Stadtplaner Clemens Bumann einverstanden mit dem von der SPD eingebrachten Vorschlag, das Thema zu vertagen. Der Landkreis wolle sowieso zunächst die Baumaßnahmen auf dem bestehenden BBS-Gelände unter anderem mit der Umgestaltung des Busbahnhofs anschieben. Bumann: „Wir vertun uns nichts, wenn wir es auf März schieben.“ Ob der Verkauf des größtenteils brachliegenden Geländes für einen Parkplatz überhaupt notwendig ist, stellte Ekkehard von Hoyningen-Huene (Grüne) infrage. „Die Stadt muss nicht das Parkplatzproblem des Landkreises lösen“, sagte er in der Ausschusssitzung. Der Landkreis als Schulträger müsse erst Alternativen wie ein Parkdeck auf dem bestehenden Parkplatz vorlegen, bevor die Stadt entscheide.

Ob diese am Mittwoch, 12. Februar, präsentiert werden, ist noch offen. Dazu gibt es von der Kreisverwaltung bislang keine Aussagen. Die Stadt möchte die Diskussion aber wieder versachlichen. Bürgermeister Andreas Weber (SPD): „Wir wollen den Bürgern zeigen, dass wir die Einwände ernst nehmen.“ Die Versammlung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal.