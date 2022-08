Rotenburg sucht nach Einsparpotenzialen: Es wird duster

Von: Ann-Christin Beims

Es wird dunkel am Tor zur Stadt – die nächtliche Beleuchtung bleibt aus. © SCHULTZ

Die Stadt Rotenburg sucht nach Einsparpotenzialen im Zuge der Energiekrise. Das minimiert nicht nur Verbräuche, sondern auch Kosten - insbesondere, da es in diesem Jahr erstmals keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke gibt.

Rotenburg – Es wird duster in der Stadt. Das kündigt Bürgermeister Torsten Oestmann in der jüngsten Sitzung des Stadtrates an. „Was nicht dem täglichen Bedarf dient, wird abgeschaltet.“ Das gilt sowohl für das Rathaus als auch außerhalb – keine Bilder anleuchten, Brunnen aus, Leuchtdauer bei Bewegungsmeldern verkürzen, das Rotenburger Tor bleibt dunkel und auch die Weihnachtsbeleuchtung wird es aller Voraussicht nach nicht geben. „Kann man die Stadt in dieser Zeit damit erhellen? Wenn wir es ernst nehmen, müssen wir auch darauf verzichten“, gibt er zu bedenken. Nicht zuletzt ist der Sparkurs auch Teil des Gas-Notfallplans, den die EU-Staaten beschlossen haben – und den die Kommunen mit umsetzen sollen.

Es geht vor allem um die Frage nach Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können. Da geht es beispielsweise um die nun auch verordnete Runterregelung der Raumtemperaturen. Die Kindertagesstätten werden dabei einen Sonderstatus haben, erläutert Oestmann. Probleme sieht er vor allem bei den alten Heizungen im Rathaus – ohne Thermometer wird es nicht gehen.

Debattiert werden sollte auch das Einsparpotenzial bei der Straßenbeleuchtung. Der Punkt wurde aber zunächst in die Mitteilungen verschoben. Im Raum steht eine zeitweise nächtliche Abschaltung – die so einfach gar nicht umzusetzen ist. Diese kann nur komplett an- oder ausgeschaltet werden. Hinzu kommt, dass Überwege nachts durchgängig beleuchtet werden müssen. Und: „Licht ausschalten macht etwas mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“, weiß Oestmann und bringt das Thema „Angstraum“ ins Spiel, das definitiv in die politische Debatte gehöre. Zunächst werden nun Ideen gesammelt, wie die Einsparung umsetzbar ist – zum Beispiel nur jede zweite Laterne abschalten, sie dimmen oder mit Bewegungsmeldern arbeiten. Für die Zukunft erwartet sich der Verwaltungschef dann auch weitere Erkenntnisse aus dem kommunalen Energiemanagement.

Der Sparkurs, auch, wenn es zunächst nur viele kleine Maßnahmen sind, ist ohnehin nicht verkehrt: Erstmals gibt es in diesem Jahr keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Rotenburg an die Stadt. War es im vergangenen Jahr noch ein Überschuss von fast 1,5 Millionen Euro, von denen 850 000 Euro an die Stadt gingen, bleiben den Stadtwerken in diesem Jahr knapp 570 000 Euro – und die werden zur Stärkung des Eigenkapitals der Gewinnrücklage zugeführt. Dem stimmte der Rat am Donnerstag uneingeschränkt zu.

Zahlungsausfälle unter Kunden nehmen zu

„Wir sind in bewegten Zeiten“, erklärt Geschäftsführer Volker Meyer. Er gibt einen Überblick über das Geschäftsjahr 2021, das besonders zum Ende hin „uns alles aufgefressen hat“. Die dynamischen Energiepreisveränderungen konnten in den Verkaufspreisen nicht so schnell angepasst werden. Vor allem die Bereiche Strom und Erdgas sind in der aktuellen Lage relevant. „Wir haben immer vom Gas ein Stück weit gelebt“, so Meyer. „Wir werden anders denken müssen und das auch tun.“ Aus diesem Grund erschließen sich die Stadtwerke unter anderem mit dem Bereich Telekommunikation neue Geschäftsfelder.

Und die steigenden Preise führen auch zu anderen Problemen: Schon jetzt bemerken die Stadtwerke eine leichte Zunahme von Zahlungsausfällen – was sicherlich noch steigen wird, ist Meyer sicher. Er warnt davor, dass Strom noch teurer wird. „Wir reden über Gas, aber Strom zieht hinterher.“

Zwar war die Entwicklung mit der fehlenden Gewinnausschüttung abzusehen und hat damit formal keine Auswirkungen. „Faktisch ist es aber natürlich so, dass wir entsprechend weniger Einnahmen haben, was unseren Haushalt nicht gerade positiv beeinflusst“, merkt Oestmann auf Nachfrage der Kreiszeitung an. Und auch in den kommenden Jahren rechnet die Stadt nicht mit einer Gewinnausschüttung – in den Haushaltsplänen steht an der Stelle bereits eine dicke Null.

Sanierung des Ronolulu: Neue Wege gehen Schaffen wir es rechtzeitig? Laut Förderbescheid muss die Sanierung des Erlebnisbads Ronolulu zeitnah fertiggestellt werden. Doch die Frage schwebt für die Stadtwerke Rotenburg derzeit über allem, wenn es um die Arbeiten geht. Durch die starken Lieferengpässe muss nun umgeplant werden, die Preise sind teils ordentlich angestiegen. „Die kalkulierten Baukosten reichen nicht aus“, sagt Geschäftsführer Volker Meyer in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Die Kosten müssen reduziert werden, die Dachform wird anders und mit Fotovoltaik bestückt. Die genauen Änderungspläne sollen noch vorgestellt werden, aber klar ist: „Wir denken komplett um, es wird anders aussehen.“

Auch das defizitäre Ronolulu wurde zuletzt mit den Gewinnen immer ausgeglichen. Im vergangenen Jahr war der Verlust mit 1,8 Millionen Euro noch größer als zuvor – dabei hatten die Stadtwerke angenommen, dass das „totale Tal“ 2020 erreicht worden war – mit gerade einmal gut 95.000 Gästen im Vergleich zu etwa 260.000 im Jahr zuvor. Doch waren es 2021 noch einmal weniger: Gerade einmal etwas mehr als 70.000 Besucher zählte das Erlebnisbad. „Wir hatten erhebliche Einbußen an Gästen und Umsatz.“

Wie es weitergeht, ist noch offen. Deutschlandweit steht die Frage nach einer Bäderschließung im Zuge der Energiekrise im Raum. Es gibt bereits Maßnahmen, die das Ronolulu zur Einsparung umgesetzt hat. So wird unter anderem das Schwimmerbecken im Freibad nicht mehr beheizt und alle Beckentemperaturen sowie die Raumtemperatur in Halle und Umkleide wurden um zwei Grad gesenkt. Weitere Maßnahmen könnten getroffen werden, auch die Schließung des Freibades. Die werde in diesem Jahr voraussichtlich ohnehin früher stattfinden, so Meyer.

Er selber halte jedoch eine komplette Schließung des Ronolulus für den verkehrten Weg. „Das Bad muss am Leben erhalten werden, muss offen bleiben.“ Es gehe unter anderem darum, dass Kinder schwimmen lernen. Die Saunen tageweise zu schließen, „dazu würde ich mich noch hinreißen lassen“. Sollte sich die Lage weiter verschärfen, würde er „eher auf die Sauna als das Bad verzichten“.