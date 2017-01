Rotenburg steht im Stau

Rotenburg - Von Michael Krüger. Die Nachwehen der berauschten Autofahrt eines 36-jährigen Rotenburgers spürt die Kreisstadt noch ein paar Tage länger. Wenigstens bis Ende der Woche drohen lange Staus wegen Baumaßnahmen an kritischen Verkehrsknotenpunkten in der Innenstadt.

In der Nacht zum Sonntag war der Unfallfahrer nach Polizeiangaben von der Aalter Allee kommend bei der Einfahrt in die Burgstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er den Masten einer Fußgänger-Bedarfsampel überfuhr. Seit Montagmorgen ist eine von der Straßenmeisterei beauftragte Spezialfirma dabei, die Ampel zu reparieren. Doch das ist schwieriger als gedacht, berichtete eine Sprecherin der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden. Um den Mast zu ersetzen, muss die komplette Ampelanlage an der zentralen Ärztekreuzung abgeschaltet werden. Der einzelne Mast könne nicht separat vom Netz genommen werden, heißt es. Das hat zur Folge, dass die komplette Anlage abgeschaltet werden muss – und das die komplette Woche lang. So lange würden die Reperaturarbeiten dauern.

Dass der Verkehr ohne die in Rotenburg viel kritisierte Ampel allerdings besser laufen könnte, bewies sich am Montag nicht – es bildeten sich lange Staus. Die Straßenbaubehörde weist darauf hin, dass sich Autofahrer verstärkt an den Schildern orientieren sollten. Fußgänger und Radfahrer könnten zudem zum Überqueren der Bundesstraße 440 auf die Ampeln bei Burger King und am Bahnhof ausweichen.

Doch damit nicht genug. Weil das Geländer auf der Bahnhofsbrücke nicht mehr den Richtlinien des Bundesverkehrsministeriums entsprechen, ist zudem eine weitere Firma damit beauftragt, ein höheres entlang der Radwege anzubringen. Die Brücke ist deswegen vermutlich bis einschließlich Mittwoch nur einseitig befahrbar, heißt es aus Verden. Eine Baustellenampel regele bis dahin die Durchfahrt. 1,30 Meter hoch muss das Geländer nach den Vorgaben hoch sein, bislang waren es nur 1,10 bis 1,20 Meter. Da das Geländer zusätzlich mit Betonpfeilern versehen ist, gestalte sich der Umbau schwieriger als zum Beispiel vergangene Woche an der Mühlenbrücke.