Rotenburg startet zum Auftaktevent mit 80 Teilnehmern ins Stadtradeln

Von: Andreas Schultz

Auf geht’s: Neben Bürgermeister Torsten Oestmann (Mitte) nimmt auch Vorgänger Andreas Weber (davon rechts) an der Auftaktveranstaltung des Stadtradelns teil. © Schultz

Am Neuen Markt ging es offiziell los: das Rotenburger Stadtradeln. 80 Radler nahmen an einer 18-Kilometer-Tour teil, nach dem die Stadtradelstars ihre Schlüssel abgegeben hatten.

Rotenburg – Wilfried Knabe lacht während seiner kurzen Ansprache auf dem Neuen Markt immer mal wieder – wenn es um die Radrundreise zur Auftaktveranstaltung des Stadtradelns geht, macht der Tourenleiter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Rotenburg aber ernst. Muss er auch. Immerhin geht es um die Sicherheit der rund 80 Teilnehmer, die am Sonntag mit ihm und den anderen Gelbwesten vom ADFC in die Pedale treten.

Wer den Tourenleiter überholt, muss einen Kasten Bier ausgeben.

Einmal rund um Rotenburg, 18 Kilometer, legen die Fahrradbegeisterten zurück. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Philipp Lennartz beispielsweise, der als Stadtradelstar antritt, ist hauptsächlich wegen der offiziellen Schlüsselübergabe vor Ort: Genau wie Stadtradelstar-Kollege Jens Loës gibt er vor Zeugen das Versprechen ab, für die kommenden rund drei Wochen auf das Auto zu verzichten – mit Ausnahme von Zügen und Nahverkehr auch aufs Mitfahren. Ein paar Kilometer radelt er mit den Gleichgesinnten, dann geht es für den Hoteldirektor zurück zum Wachtelhof, wo allerhand Muttertagsprogramm auf ihn und Gäste wartet. Daher auch der Anzug: „Ich starte heute in vollem Zeremoniell“, sagt der Stadtradelstar und schmunzelt.

Ab in den braunen Umschlag: Andrea Rieß und Torsten Oestmann nehmen Philipp Lennartz (2.v.l.) feierlich den Autoschlüssel ab. Genau wie Jens Loës verzichtet er für zwei Wochen aufs (Mit-)Fahren im Verbrenner. © Schultz

Etwas weiter fährt Loës am Sonntag: Nach Ende der Tour geht es mit Rad und Anhänger in den Flecken Ottersberg, ein Fahrrad für die Kinder abholen, und dann mit selbigen zurück in die Kreisstadt zum Frühjahrsmarkt. Rund 100 Kilometer werden damit am ersten Tag des Stadtradelns drin sein, rechnet der Dispositionsleiter vor.

Weitere Touren

Abendtour ins Blaue , Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr. Start am Rathaus, maximal 20 Kilometer.

, Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr. Start am Rathaus, maximal 20 Kilometer. Tagestouren des ADFC , donnerstags, 10 Uhr. Rathaus, rund 70 Kilometer.

, donnerstags, 10 Uhr. Rathaus, rund 70 Kilometer. Abschlusstour, Samstag, 3. Juni, 10 Uhr. Neuer Markt. 25 beziehungsweise 40 Kilometer.

Sollte Loës diesen Elan beibehalten, dürfte er am 3. Juni mit Ende der Klimaveranstaltung zu den Teilnehmern mit den meisten Kilometern auf dem Tacho sein – und damit die Spitze der bislang gemeldeten rund 1 000 Stadtradelfreunde bilden, welche die Rotenburger Orga-Chefin Andrea Rieß zum Start zählt.

Damit läuft der Wettbewerb. Nicht nur unter den gemeldeten Teilnehmern, sondern ein Stück weit auch unter den Teilnehmerkommunen. Bürgermeister Torsten Oestmann erinnert daran, dass die Stadt seit Beginn der Kooperation mit dem Klimabündnis „immer zu den oberen Ränken zählt“. Das gelte selbst mit zunehmender Beliebtheit der Aktion in den vergangenen Jahren – auch 2022, als die Teilnehmer der Rotenburger Auflage rund 280 000 Kilometer geradelte. Mit der Zahl der pro Kopf erreichten Kilometer landete man damit auf Platz vier im Niedersachsenvergleich. „Das ist schon eine stolze Leistung“, sagt Oestmann, dem vor dem Antritt der 18-Kilometer-Rundtour nur noch zweierlei zu wünschen übrig bleibt: „Einen guten Start und viel Spaß!“