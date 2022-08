Stadtwerke bieten jetzt Glasfaseranschluss an

Von: Guido Menker

Henning Meyer kümmert sich bei den Stadtwerken um das Thema Glasfaser. © Menker

Die Stadtwerke Rotenburg (SR) erschließen sich ein neues Geschäftsfeld und bieten ab sofort auch Glasfaseranschlüsse an. Nicht nur in Rotenburg. Das teilt SR-Geschäftsführer Volker Meyer mit. Bis das schnelle Internet aber via SR in den Häusern landet, dauert es noch ein paar Monate.

Rotenburg – Rotenburg, Visselhövede, Sottrum und Heeslingen: In diesen Orten bieten die Stadtwerke Rotenburg (SR) ab sofort Glasfaseranschlüsse an, über die dann das Internet mit Bandbreiten von 150, 300 oder 500 Mbit/s in den Häusern der Kunden landet. „Wir wollen Komplettanbieter sein“, sagt SR-Geschäftsführer Volker Meyer in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung. Zurzeit sind es nur diese drei Varianten, die die Stadtwerke im Angebot haben – jene Größenordnung, mit der vor allem die breite Masse angesprochen werde. Weitere Bandbreiten – auch die mit 1 000 Mbit/s – sollen später folgen, und auch für Geschäftskunden werde es spezielle Angeboten geben.

Wer bislang geglaubt hatte, ausschließlich über die EWE oder die Telekom seien die Glasfaseranschlüsse buchbar, sieht sich nun eines Besseren belehrt. Ganz so, wie bereits in anderen Kommunen, steigt mit den Stadtwerken auch in Rotenburg ein weiterer Anbieter in diesen Markt ein. Sie nutzen das von Glasfaser Nordwest im Aufbau befindliche Netz, erklärt Henning Meyer. Er ist für die technische Leitung des neu erschlossenen Geschäftsfeldes bei den Stadtwerken eingestiegen. Bis zu fünf neue Arbeitsplätze entstehen mit dem Bereich Glasfaser bei den Stadtwerken Rotenburg.

In Rotenburg haben bereits eine Reihe von Kunden der EWE sowie der Telekom Glasfaseranschlüsse beantragt. Kommen die Stadtwerke hier also vielleicht ein wenig zu spät mit ihrem Angebot? „In Rotenburg ist es vielleicht ein wenig spät, aber in Visselhövede, Sottrum und Heeslingen ist es mit dem Ausbau noch nicht ganz so weit“, sagt Volker Meyer. Hannes Wilkens als kaufmännischer Leiter ergänzt: „Die Entwicklung in diesem Bereich ist sehr dynamisch. Es hätte schneller gehen können, aber alles braucht seine Zeit. Diese Zeit müssen wir uns nehmen.“ Vom kommenden Jahr an sei man im „operativen Geschäft“ am Start. „Wir buhlen natürlich auch um die Kunden, die sich bereits entschieden haben.“ Man sehe es langfristig, so Meyer.

Zugleich hebt Hannes Wilkens den aus seiner Sicht klaren Vorteil hervor, der sich für die künftigen SR-Glasfaserkunden ergebe. „Wir bieten den Kunden Nähe – darin sehen wir unsere Stärke.“ Er gehe davon aus, dass viele Kunden der großen Anbieter diese Nähe vermissten. „Und die wollen wir abholen.“ Zugleich sagt er auch, dass im Falle eines Anbieterwechsels die Telefonnummern nicht verloren gehen, sondern mitgenommen werden können.

Für die Stadtwerke bringt das neue Geschäftsfeld mehr Arbeit mit sich. Neben den technischen Vorbereitungen spiele das Marketing ebenso eine wichtige Rolle. Dafür ist bereits ein neuer Mitarbeiter gefunden worden, der am 1. Oktober anfangen soll. Darüber hinaus müsse die Bereitschaft ebenso organisiert werden, wie das Rechnungenwesen, erklärt Wilkens.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, mit anderen Stadtwerken in Kontakt zu stehen, um sich auszutauschen und von bisherigen Erfahrungen anderer zu kopieren. „Es gibt eines Arbeitskreis Glasfaser, dem wir angehören“, berichtet Volker Meyer. Man sei bereits seit einigen Monaten in Kontakt. Das gelte auch für ähnliche Unternehmungen in Schleswig-Holstein. „Die sind schon deutlich weiter“, erklärt der SR-Geschäftsführer. Grünes Licht vom Aufsichtsrat für das neue Geschäftsfeld habe es dann im Juni gegeben – „einstimmig“, betont Meyer. Er gibt sich zuversichtlich, denn nicht zuletzt sind mit dem Vorhaben auch weitere Umsätze verbunden, die sich generieren lassen.

Dabei seien auch Partner vor Ort mit im Boot – im technischen Bereich sowie bei der Umsetzung des Vorhabens. Anfang 2023 sollen die ersten Kunden mit Glasfaser versorgt und die hohen Bandbreiten nutzen können. Wer einen Vertrag abschließt, legt sich auf zunächst 24 Monate fest; im Anschluss daran sind Kündigungen monatlich möglich. Wechsel zwischen den Bandbreiten sollen monatlich machbar sein. Meyer spricht in diesem Zusammenhang von einem „klaren und fairen“ Preismodell mit drei Preisstufen von 39.90 sowie 49,90 und 59,90 Euro monatlich im ersten halben Jahr. Danach steigt der Preis um zehn Euro.