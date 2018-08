Stadt fragt in der Integrierten Gesamtschule nach Zustimmung für geplante Oberstufe

So würden es die Befürworter der gymnasialen Oberstufe an der IGS am liebsten sehen: Möglichst viele Kreuze als Interessensbekundung der Eltern.

Rotenburg - Von Michael Krüger. In der Debatte um die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) ab dem Schuljahr 20/21 werden nun die Eltern um eine Antwort gebeten. Die Stadt als Schulträger wird den rund 650 Schülern der bisherigen Klassenstufen fünf bis neun dazu ab dem 25. August Fragebögen aushändigen. Die sollen Aufschluss darüber geben, wie groß das Interesse an einer weiteren Oberstufe in der Kreisstadt ist.

Bürgermeister Andreas Weber (SPD) ist zufrieden. In der Woche nach der ersten öffentlichen Verkündung des Willens für die Einrichtung der Oberstufe durch ihn und IGS-Schulleiter Sven Thiemer ist eine erste Hürde genommen. Im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss am Mittwochnachmittag wurde ohne Gegenstimmen seitens der Stadtpolitik der Fragebogen genehmigt. Auf diesem wird das Vorhaben „möglichst unkompliziert und einfach geschrieben“ (Weber) umrissen, auch eine Version in arabischer Sprache wird vorbereitet – damit alle Eltern der IGS-Kinder genau verstehen, worum es geht. Fünf Tage haben sie dann Zeit, den anonym ausgefüllten Bogen über ihre Kinder zurück an die Schule und so an die Stadt zu geben. „Sie haben so die Möglichkeit, für Ihr Kind eine weitere Alternative für den Besuch einer gymnasialen Oberstufe zu schaffen“, heißt es in dem von Weber signierten Anschreiben.

Zwei Möglichkeiten, anzukreuzen, haben die Eltern schließlich: Sollte ihr Kind einen erweiterten Realschulabschluss erlangen, würden sie es „an der gymnasialen Oberstufe der IGS Rotenburg“ oder „an einer anderen Schule (Berufsbildenden Schule oder Gymnasium“ anmelden. In der ersten Septemberwoche werden die Antworten für die jeweiligen Klassenstufen ausgewertet.

Die aktuelle Zahl der IGS-Schüler, die in Klasse neun auf einen erweiterten Realschulabschluss zusteuern und damit die Eignung für eine gymnasiale Oberstufe hätten, ist mit rund 70 ausreichend hoch, sagt Schulleiter Thiemer. 54 Schüler werden für einen Oberstufenjahrgang benötigt. Und die Schülerzahlen steigen perspektivisch in der Kreisstadt. Weber betont deswegen, dass sich die Einrichtung der Oberstufe ganz automatisch aus dem niedersächsischen Schulgesetz ergebe. Dort stehe nicht nur, dass in Gesamtschulen grundsätzlich Schüler des fünften bis 13. Jahrgangs unterrichtet werden, sondern auch, dass Schulträger verpflichtet seien, „Schulen zu errichten, zu erweitern, einzuschränken, zusammenzulegen, zu teilen oder aufzuheben, wenn die Entwicklung der Schülerzahlen dies erfordert“. Mit künftig rund 900 Schülern allein im Sek-I-Bereich sei die IGS für einen Ausbau prädestiniert.

Im Verwaltungsausschuss wurde am Mittwoch die Forderung der CDU verworfen, die Umfrage auszuweiten. Noch am Freitag hatte CDU-Stadtratsfraktionschef Klaus Rinck mitgeteilt: „Eine neutrale, objektive und anonyme Befragung der Eltern, deren Kinder die IGS besuchen, ist notwendig und wichtig, aber das reicht im vorliegenden Fall nicht aus. Alle Rotenburger Familien mit Schulkindern sind von dieser Strukturentscheidung maßgeblich betroffen, daher sollten auch alle Betroffenen auf die eine oder andere Weise ein ausdrückliches Votum zur Zukunft ihrer Schullandschaft abgeben dürfen.“ Weber bezeichnet diese Argumentation als „Vorschlag, der nicht so gut durchdacht war“ – weil man unter anderem in Bereiche anderer Schulträger vordrängen würde. Die jetzige Form sei auch mit der Rechtsabteilung der Landesschulbehörde abgestimmt.

Ergebnisse der Auswertung am 20. September

Die Ergebnisse der Auswertung kommen im nächsten Schulausschuss am 20. September auf den Tisch. Es folgt der Verwaltungsausschuss am 26. September, für den 27. September hoffen die Befürworter der Oberstufe auf einen positiven Ratsbeschluss. Bis Dezember muss der Antrag bei der Landesschulbehörde vorliegen, um im Schuljahr 20/21 bei positivem Bescheid starten zu können.