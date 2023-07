Schwalbenclub Unterstedt plant erstes Rennen nach Pandemie

Von: Ulla Heyne

Teilen

Vier bis fünf Schwalbenpiloten gehen parallel an den Start, um den Parcours zwei bis drei Mal zu durchqueren. © Heyne

Zurück zum Kult: Nach langer Pause meldet sich eine Liebhaber-Veranstaltung der Region zurück. In Unterstedt fahren bald wieder Schwalben um die Wette.

Unterstedt – Was ist kultig, hat zwischen 30 und 60 Jahre auf dem Buckel und zaubert Passanten ein Lächeln aufs Gesicht, wenn es mit maximal 60 Stundenkilometern vorbeituckert? Richtig: die Schwalbe.

In Unterstedt wird der Kult um den DDR-Kleinroller gepflegt; fast 100 Schwalbenfans aus dem gesamten Landkreis sind hier organisiert, um zu fachsimpeln, zusammen auszufahren (am Heiligabend gern auch mal im Weihnachtsmannkostüm) und sich im Schwalbenrennen zu messen. Das wurde lange Zeit alle zwei Jahre auf der Wiese am „Zum Adel“ ausgetragen; die Pandemie setzte dieser Tradition, Publikumsmagnet mit bis zu 800 Zuschauern, zwischenzeitlich ein Ende.

Im Vorjahr ersann der Vorstand ein neues Format, das den Corona-Einschränkungen Rechnung trug: eine interne Schwalbenrallye. „Das wurde gut angenommen“, erinnert sich Clubpräsident Eike Lüttjohann. Am Sonnabend, 15. Juli, wieder ein „richtiges“ Schwalbenrennen mit Matschloch, mehreren Vorläufen und K. O.-Runde austragen zu können, macht ihn und seine Teamkollegen jedoch richtig glücklich.

Seit Wochen laufen die Planungen, der Platz ist bereits gemäht und gewalzt, das Gros der Arbeiten wie das Aufstellen von Bauzäunen, Markieren der beiden Strecken (erstmals gibt es in der „offenen Klasse“ für getunte Modelle einen etwas längeren Parcours), Vorbereiten der Parkplätze über das Verlegen von Kabeln, Vorsehen von Streckenumrandungen bis zum Aufbau einer LKW-Brücke für die Rennleitung kann natürlich erst wenige Tage vorher erfolgen.

Das ganze Dorf hilft mit

Sorgen um Helfer macht sich Lüttjohann nicht: „Bei dieser Veranstaltung muss man nicht fragen, da stehen 40 bis 50 aus dem Club hinter dir, dazu noch Feuerwehr, DRK und eigentlich das gesamte Dorf.“ Schon 20 bis 30 interne Anmeldungen sind verbucht; die Organisatoren rechnen jedoch auch in dieser Ausgabe mit erheblicher Resonanz aus der Region, beispielsweise seitens befreundeter Clubs wie in Ahausen, aber auch aus dem Umland von Hamburg, die sich entweder vorab über die Website oder vor Ort bis eine halbe Stunde vor Rennbeginn um 13 Uhr anmelden können.

Gestartet wird in den Klassen „S40“ für „gestandene Semester“, „Youngster“ (bis 39 Jahre) und „Amazonen“ – „natürlich können Frauen auch bei den Männern und die Älteren bei den Jüngeren mit starten, wenn sie möchten“, erklärt der Unterstedter. Er hat bei seinem Wechsel in die Vereinsspitze vor wenigen Jahren die Mitgliedschaft von Frauen erst möglich gemacht; die Anzahl weiblicher Mitglieder beläuft sich inzwischen auf immerhin fünf bis zehn.

Legendäres Schwalben-Rennen: „Ost gegen West“

Auch das von vielen mit Spannung erwartete Highlight, das legendäre „Ost gegen West“-Rennen, in dem sich vier bis sechs Fahrer der beiden Ortshälften ein erbittertes Duell liefern, darf nicht fehlen, genau wie das Rahmenprogramm: Einheizen und Aftershow-Party mit DJ Tomorrow, eine überdachte Ausstellungsfläche mit frisch restaurierten und aufwendig getunten Modellen und fachkundige Beratung durch Mitglieder der Unterstedter und Ahauser Schwalbenclubs, flüssige und feste Verpflegung, eine Tombola mit Gewinnen vom Segelflug über Gutscheine örtlicher Gewerbetreibender bis zur Schwalbe, „wenn wir die gespendeten Einzelteile noch rechtzeitig zusammengebaut bekommen“, so der erste Vorsitzende.

Auch eine Pausenshow mit Stunts durch Trialfahrer wird gerade geplant. Ein weiteres besonderes Schmankerl: Erstmals habe sich auch ein Junggesellenabschied angesagt. „Ob der Bräutigam in spe noch fahrfähig ist, wird vor Ort entschieden“, so Lüttjohann. Der Eintritt für Besucher ist frei, Fahrer entrichten eine geringe Startgebühr.