Schausteller Robert Rasch ist schon immer auf Jahrmärkten unterwegs

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. „Dieses Teil ist falsch. Es muss darüber auf die andere Seite – und das von dort hierher“, schallt die Anweisung des Schaustellers Robert Rasch zu einem seiner vier Aufbaubauhelfer rüber. Jener reagiert sofort und nimmt den Wechsel vor. Es herrscht Hochbetrieb beim Aufbau des Fahrgeschäftes „Dom Dancer“ auf dem Rotenburger Lohmarkt. Es muss alles fachgerecht am richtigen Platz montiert sein, damit zum Herbstmarktbeginn am Freitagnachmittag das Fahrgeschäft sicher ist und alles rund läuft.

So wie Rasch, haben auch die anderen Schausteller des Rotenburger Jahrmarktes und ihre zumeist mitreisenden Aufbauhelfer bei sonnigem Herbstwetter mit dem Aufbau ihrer Buden und Fahrgeschäfte begonnen.

Der 27-jährige Rasch aus Sankt Michaelisdonn in Schleswig-Holstein will mit dem „Dom-Dancer“, den er in Kooperation mit dem Hamburger Schaustellerbetrieb Hans-Werner Rüth betreibt, für reichlich Nervenkitzel bei den Besuchern des Rummelplatzvergnügens sorgen. „Ich möchte das Fahrgeschäft gerne kaufen, aber zunächst betreiben wir das Karussell noch gemeinsam“, erklärt er am Rande der Aufbauarbeiten auf dem Lohmarkt. „Ich besitze noch ein anderes Fahrgeschäft. Das gastiert zurzeit auf einer anderen Veranstaltung. Dabei arbeite ich mit meinem Vater, der auch Robert heißt, eng zusammen. Übrigens, mein Opa hieß auch Robert.“

Der Schausteller lebt mit seiner Lebensgefährtin zusammen. Er ist aber nicht verheiratet. Der fünfjährige Sohn heißt ebenfalls Robert „Er geht noch nicht zur Schule und reist mit Begeisterung mit uns von Jahrmarkt zu Jahrmarkt“, so der Vater. „Ich bin als Kind überall dort zur Schule gegangen, wo wir gerade waren“, erinnert er sich. Es sei nicht immer ganz einfach gewesen, „aber ich habe mich daran gewöhnt.“ Im Winter habe er die Schule in Sankt Michaelisdonn besucht.

„So lange ich denken kann, bin ich auf Jahrmärkten unterwegs“, erzählt der Schausteller. Nach dem Zweiten Weltkrieg seien Mitglieder seiner Familie zunächst bei einem Zirkus mitgereist und haben sich dann mit einem Fahrgeschäft selbstständig gemacht und Rummelplätze in ganz Norddeutschland bereist. „Jetzt wollen wir mal sehen, wie das hier in Rotenburg so abgeht“, hofft er auf großen Andrang. Bei dem „Dom Dancer“ gehe es so richtig rund. Es handele sich um ein Rundfahrgeschäft des Typs Break Dance mit 16 Gondeln, die sich auf einer Plattform um eine weitere Vierer-Verbundachse und dann auch noch jeweils um sich selbst drehen. So entstehen chaotische Fliehkräfte, die sich absolut unberechenbar anfühlen. Die Gondeln sind dazu auch noch schräg montiert, erklärt Rasch. „Das verspricht Nervenkitzel pur.“ Die Fahrgäste benötigen für das rasante Abenteuer sicherlich einen standhaften Magen und sollten schwindelfrei sein.