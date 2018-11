Dr. Tom Schaberg empfiehlt Grippeimpfung: Ein Segen der Medizin

Rotenburg - Jedes Jahr um diese Zeit startet die Erkältungs- und Grippesaison. Um gegen die Influenza gewappnet zu sein, empfehlen Mediziner die Grippeimpfung. Warum diese notwendig ist, aber auch Immunisierungen gegen Tetanus, Diphtherie oder Masern sinnvoll sind, erklärt Dr. Tom Schaberg, Chefarzt der Lungenklinik am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg und Mitglied einer Expertenkommission für die Influenza am Robert-Koch-Institut in Berlin.

„Durch Impfungen schützt man sich vor einer Infektionskrankheit oder zumindest vor den schweren Komplikationen einer Infektion. Man schützt aber nicht nur sich selbst, sondern auch andere vor den Folgen, indem sich eine Krankheit nicht mehr so leicht ausbreiten kann“, erklärt Schaberg und erinnert an Krankheiten wie die in Deutschland verschwundene Kinderlähmung.

Der Erkrankte merke die Symptome innerhalb weniger Stunden und fühle sich schlapp. Auch hohes Fieber von mehr als 39 Grad sowie Hals- und Muskelschmerzen treten typischerweise auf. Bei schweren Komplikationen könne es außerdem zu einer Lungenentzündung kommen. Ziel der Impfung sei, diese Komplikationen zu vermeiden oder zumindest abzumildern. Allerdings biete die Grippeimpfung keinen 100-prozentigen Schutz. Menschen können trotzdem erkranken, allerdings wird die Wahrscheinlichkeit deutlich gesenkt, informiert Schaberg.

Weil sich die Grippeviren und damit ihre biologischen Eigenschaften ständig ändern, sei eine jährliche Impfung notwendig. „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beobachtet ständig die Ausbreitung von Grippeviren“, berichtet der Arzt, „und gibt Empfehlungen heraus, welche Grippevirenstämme am wahrscheinlichsten im Winter bei uns auftreten.“ So werde jedes Jahr nach WHO-Empfehlung ein neuer Grippeschutzimpfstoff hergestellt. „Dieses Jahr wird von den gesetzlichen Krankenkassen erstmals erfreulicherweise ein Impfstoff mit vier Grippevirusstämmen empfohlen und bezahlt“, so Schaberg.

+ Dr. Tom Schaberg - Foto: © woe

„Alle Personen ab dem 60. Lebensjahr, chronisch Kranke und Menschen, die aus beruflichen Gründen viel Personenkontakt haben, besonders im medizinischen Bereich wie bei uns im Klinikum, sollten sich gegen die Influenza impfen lassen“, empfiehlt der Chefarzt. „Zu den chronisch Kranken gehören beispielsweise Menschen mit einer Atemwegerkrankung wie COPD (chronic obstructive pulmonary disease) und Asthma oder mit einer Zuckerkrankheit sowie einem chronischen Nieren- und Leberleiden.“ Auch für Schwangere ab der 13. Woche gibt es eine Impfempfehlung. Die Impfbereitschaft sei in der Bevölkerung allerdings recht dürftig. „Bei uns im Krankenhaus haben wir in diesem Jahr eine Impf-Kampagne gestartet und den Mitarbeitern des Krankenhauses mit einer Information in der Gehaltsabrechnung darauf hingewiesen, wie wichtig das Impfen ist. Auch per E-Mail und über Intranet haben wir das Personal für das Thema sensibilisiert. Inzwischen sind rund 8900 Mitarbeiter geimpft“, erklärt der Chefarzt der Lungenklinik die Maßnahmen des Diakos.

Und wie reagiert der Chefarzt auf Impfgegner? „Impfgegner pflegen ihre Überzeugungen, die man mit wissenschaftlichen Argumenten oft nicht erschüttern kann“, bedauert Schaberg. Dabei sei das Impfen wichtig, wirke vorbeugend und verhindere schwerste Komplikationen bei einem Krankheitsverlauf. „Impfungen sind ein Segen der Medizin.“ Allerdings sollte man vor jeder Impfung mit seinem Hausarzt darüber sprechen. Auch sollte gegen Diphtherie, Keuchhusten sowie Tetanus geimpft werden. „Diese Impfungen sollte man alle zehn Jahre auffrischen“, rät Schaberg.

woe