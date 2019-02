Sada Tall zeigt im Kantor-Helmke-Haus seinen Blick auf Afrika

Kultur und Migration auf Leinwand

+ © Goldstein Sada Tall stellt bis Ende Februar seine Bilder aus. © Goldstein

Rotenburg - Der Maler Sada Tall aus dem Senegal zeigt in seiner Ausstellung „Kontraste“ seine zu Bildern gewordenen Gedanken über die afrikanische Kultur und Politik. „Durch den Tanz versuche ich, den Multikulturalismus und die Lebensfreude meiner Umgebung in Senegal zu zeigen“, so der 49-jährige Künstler während der Vernissage am Montagabend im Rotenburger Kantor-Helmke-Haus. Auch wehre er sich mit seinen Werken gegen die Flüchtlingsbewegung, bei der Menschen zu Tausenden in der Wüste und im Mittelmeer sterben - und das auf dem Weg zu einem vermeintlich besseren Leben in Europa. „Besonders im vergangenen Jahr hat Tall überwiegend politische Fragen in seinen Bildern bearbeitet“, erklärte Michael Burgwald, Leiter der Rotenburger Volkshochschule.