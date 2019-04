Rotenburg radelt wieder

Ab dem 26. Mai steigt Rotenburg komplett aufs Rad um. Darauf hofft Bürgermeister Andreas Weber (SPD), der für die fünfte Teilnahme der Stadt an der dreiwöchigen Aktion Stadtradeln mindestens 1 000 Teilnehmer anpeilt. Die Aktion ist ein wichtiger Baustein für Rotenburgs Weg hin zur zertifizierten „fahrradfreundlichen Kommune“.

VON MICHAEL KRÜGER

Rotenburg – „Wir sind Aktivisten“, sagt Manfred Petersen. Wer den 67-Jährigen mal durch die Stadt hat brausen sehen, weiß, in welche Richtung diese Aussage geht. Petersen ist Chef des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Rotenburg und im Kreis, ständig unterwegs in Sachen Zweirad. Mit Bürgermeister Weber weiß er einen Verbündeten an seiner Seite, der zwar mittlerweile aufs Pedelec umgestiegen ist, aber ebenso begeistert das Auto lieber stehen lässt für kürzere und auch längere Strecken in und rund um der Kreisstadt. Gemeinsam organisieren Stadt und ADFC nun schon zum fünften Mal die Teilnahme an der Klimabündnis-Aktion Stadtradeln, die vom 26. Mai bis 15. Juni stattfinden wird. Webers Ziel für erste kleine Teilnahmejubiläum: mehr als 1 000 Teilnehmer und mehr als 200 000 Kilometer gemeinsam auf dem Tacho. Weber: „Wir freuen uns richtig drauf.“ Spielt das Wetter wie im vergangenen Jahr mit, sollte das durchaus machbar sein. 2018 hatten 930 Aktive während der drei Wochen im Sinne des Klimaschutzes im Sattel gesessen und dabei zusammen 204 104 Kilometer zurückgelegt. Mit jeder Teilnahme hatte sich die Zahl der Mitradler deutlich gesteigert: von 456 Aktiven im Jahr 2015 zum Start dieser Aktion über 699 im Jahr 2016 und 724 Teilnehmer 2017.

Ziel der Stadt ist es, mit der Aktion Stadtradeln und dem Ausbau des Wegenetzes das offizielle Zertifikat „fahrradfreundliche Kommune“ zu erhalten. Das war 2016 bei der letzten Bereisung durch die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen noch gescheitert. Seitdem hat sich in der Kreisstadt einiges getan, und auch 2019 wird es mehr Wege für Radler geben. Der Anschluss von Ebbers Kamp zum Kalands-hof wird aktuell hergestellt, der Weg hinter dem ehemaligen Predigerseminar in der Ahe wurde befestigt, die Verbindung von der Siedlung Luhne ins Gewerbegebiet Hohenesch ist vollendet und endlich wird auch die neue Brücke am Aral-Kreisel fertig. Es bleiben aber noch die großen Aufgaben mit besseren Radwegen an der Brauerstraße, an der Harburger Straße und der Umbau der Goethestraße. ADFC-Chef Petersen ist überzeugt, dass man durch diese Maßnahmen die Stadt entlasten kann. Der Verkehr nehme zu, deswegen müsse auch für die Berufswege aufs Rad umgestiegen werden können. Langfristig sei zum Beispiel ein Pendlerparkplatz mit E-Ladesäulen bei HBI in Hemsbünde denkbar, dazu ein Radschnellweg Richtung Rotenburger Bahnhof.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Ganz aktuell ist hingegen die wieder für die Anmeldung bereitstehende Homepage der Aktion Stadtradeln. Unter www.stadtradeln.de/rotenburg-wuemme kann man sich für die in 53 Tagen beginnende Aktion neu registrieren oder mit den Daten der vergangenen Jahre einloggen. Auch Teams können neu formiert werden. Gesucht werden zudem wie gewohnt „Stadtradel-Stars“, die in den drei Wochen ihre Autoschlüssel im Rathaus-Safe einschließen lassen und über ihre Erlebnisse in einem Blog berichten. Mitmachen kann grundsätzlich jeder, der in Rotenburg lebt oder hier arbeitet. Wo die Kilometer gesammelt werden, spielt dann keine Rolle – auch im Urlaub ist das möglich. Für das Stadtradeln kann zum Übertragen der gefahrenen Kilometer auch eine App genutzt werden, die für Android und auch für iOS-Geräte kostenlos erhältlich ist. Teilnehmer des Stadtradelns erhalten später im Jahr eine Einladung zu einer Abschlussveranstaltung, bei der es Preise zu gewinnen gibt.

Um die Teilnahme noch attraktiver zu machen, haben Stadt und ADFC bereits mehrere Touren geplant:

. Auftakttour nach Waffensen am 26. Mai ab 11 Uhr in zwei Gruppen zum Mehrgenerationenhaus;

. Abendtour bei Neumond zum Bullensee am 4. Juni ab 20 Uhr;

. Feierabendtour des ADFC am 7. Juni ab 18 Uhr;

. Abschlusstour in vier Gruppen „Rund um Rotenburg“ am 15. Juni ab 10 Uhr.

Anmeldung und Infos

Die Organisation der Touren liegt in den Händen von Andrea Rieß und Anke Jakobs von der Stadtverwaltung. Kontakt unter 04261 / 71104 oder 71165.