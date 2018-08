Nachwuchstischler Jelle Ottens und Christopher Behrens zeigen die besten Arbeiten

Zwei Gesellen sahnen ab

+ © Goldstein Jelle Ottens hat den Pokal als Innungsbester bekommen und belegte im Kreativwettbewerb den zweiten Platz. © Goldstein

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Die Rotenburger Tischlerinnung veranstaltet in Kooperation mit der Sparkasse Rotenburg Osterholz, der Sparkasse Scheeßel und der Volksbank Wümme-Wieste einmal im Jahr eine ganz besondere Ausstellung. Gezeigt werden die Gesellenstücke des Tischlernachwuchses. Die Organisatoren haben während einer kleinen Feier in den Räumen der Sparkasse Rotenburg Osterholz in der Kreisstadt am Montagabend die drei innungsbesten Gesellen und die Preisträger des parallel laufenden Wettbewerbs „Die gute Form“ ausgezeichnet.