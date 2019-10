Mann mit Klappmesser bedroht: Polizei stellt Täter wenig später

Ein Mann hat in Rotenburg einen anderen mit einem Klappmesser bedroht.

Ein Mann ist in Rotenburg von einem polizeibekannten 28-Jährigen bedroht worden. Der Täter hatte sein Opfer mit einem Messer bedroht.

Rotenburg - Ein 30-jähriger Rotenburger ist am Mittwochnachmittag an der Großen Straße in Rotenburg von einem zu diesem Zeitpunkt nach unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Das geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Nachdem der 30-Jährige in einem Backshop einen Kaffee getrunken habe, sei er auf dem Fußweg in Richtung Geranienbrücke gegangen. Dort sei ihm laut Polizeiangaben der Unbekannte entgegengekommen und habe sich direkt vor ihn gestellt. Nach kurzem Wortwechsel habe der Unbekannte plötzlich ein Klappmesser gezogen und es in Richtung des Rotenburgers gehalten.

Der Angegriffene flüchtete daraufhin in einen nahen Imbiss und informierte von dort die Polizei. Beamte mehrerer Streifenwagen fahndeten im Stadtgebiet anschließend nach dem Angreifer. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnten die Beamten einen 28-jährigen, der Polizei bestens bekannten Mann ergreifen. Bei ihm fanden die Polizisten das beschriebene Klappmesser. Das Motiv der Tat war am Donnerstag noch unklar.