Mehrere Einbrüche in Büros im Stadtgebiet Rotenburg

Rotenburg - Im Rotenburger Stadtgebiet ist es in der Nacht zu Dienstag zu einer Serie von Einbrüchen in Büros gekommen. Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und zwei Kameras.

Wie die Polizei berichtet, verschafften sich Unbekannte am Wümmeweg gewaltsam Zutritt zum Rat- und Tatzentrum. Im Gebäude wurden unter anderem die Büros der „Goldenen Brücke", des Kneipp-Vereins, des SV Fortuna Rotenburg, der Kulturinitiative Rotenburg KIR, der Senioren in Aktion „SinA", der DLRG und der Biologischen Schutzgemeinschaft Wümmeniederungen aufgebrochen. Die Täter fanden dort hauptsächlich Bargeld.

In der Straße Hemphöfen stiegen die Unbekannten durch eine aufgehebelte Eingangstür in eine Arztpraxis ein und leerten dort eine Kaffeekasse. An der Großen Straßen wurde ein Büro für Haushaltstechnologie zum Ziel der Einbrecher. Dort nahmen sie erneut Bargeld, aber auch zwei Kameras mit. An der Harburger Straße warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Fensterscheibe einer Praxis für Physiotherapie ein. Im Büro fiel ihnen der Inhalt einer Geldkassette in die Hände.

Die Polizei Rotenburg bittet Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen im Stadtgebiet aufgefallen sind, sich unter der Nummer 04261-9470 zu melden.

