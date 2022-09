Mehrere Betrunkene bauen Unfälle im Südkreis Rotenburg

Von: Matthias Röhrs

Die Polizei zog am Wochenende mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr. © dpa

Vier Männer müssen ihre Führerscheine abgeben. Sie sind am Wochenende im Raum Rotenburg betrunken Auto gefahren, teilweise haben sie kleine Unfälle zu verantworten.

Rotenburg/Bartelsdorf – In mehreren Fällen hat die Polizei am Wochenende Autofahrer dabei erwischt, als sie betrunken Auto gefahren sind. Es kam dabei auch zu kleineren Unfällen, wie in Bartelsdorf am Samstagvormittag. Ein 20-Jähriger wollte der Polizei zufolge gegen 9.45 Uhr von der Langen Straße nach links auf die Veseder Straße abbiegen. Weil sein Tempo jedoch zu hoch war, kam er rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich vom Unfallort, wurde im Rahmen einer Fahndung aber aufgegriffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille.



Etwas Ähnliches passierte einem ebenfalls 20-Jährigen in der Nacht auf Sonntag auf der Bremer Straße in Rotenburg. Auch er schätzte in einer Kurve die Geschwindigkeit falsch ein und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er neben seinem Fahrzeug auch noch einen Baum. Der Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Sein 23-jähriger Kumpel wollte ihn zumindest noch aus der misslichen Lage befreien und umparken. Er war allerdings ebenfalls betrunken – ein Promille.



Führerscheine eingezogen

Bereits am Freitag konnte ein Polizeibeamter einen 60-jährigen Autofahrer dabei beobachten, wie dieser scheinbar einige Probleme hatte, sein Fahrzeug einzuparken. Zuvor war der Mann dem Beamten aufgefallen, weil dieser seinen Motor scheinbar ohne Grund aufheulen ließ. Die Kontrolle ergab 1,77 Promille. Es entstand ein Blechschaden. Bei allen Fahrern wurde der Führerschein sichergestellt. Teilweise müssen sie sich nun in einem Verfahren verantworten. Verletzt wurden den Angaben der Polizei zufolge allerdings niemand.