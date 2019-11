80-Jähriger fährt gegen Kinderwagen – Junge schleudert aus Buggy

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Rotenburg sind zwei Frauen und ein Kleinkind verletzt worden.

80-jähriger Mann fährt mit Wagen gegen Buggy

Junge wird herausgeschleudert und verletzt

Zwei Frauen erleiden ebenfalls Verletzungen

Rotenburg - Nach Angaben der Polizei ist es gegen 10 Uhr zu einer Kollision auf der Aaalter Allee gekommen.

Demzufolge wollte eine 73-Jährige mit ihrem knapp zweijährigen Enkel die Querungshilfe vom Rathaus Rotenburg in Richtung Nödenwiesen nutzen. Auf der Fahrbahn in Richtung Ärztekreuzung sei es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 80-Jährigen gekommen. Das Kleinkind sei dabei aus dem Kinderwagen geschleudert worden, wurde aber glücklicherweise „nicht so schwer verletzt wie befürchtet“, so die Polizei.

Rotenburg: Frau bricht sich bei Kollision Arm

Der Junge musste mit Schürfwunden und einem Schock behandelt werden. Die Großmutter erlitt einen Armbruch. Auch eine 66-jährige Liegeradfahrerin, die die Querung Richtung Rathaus zur gleichen Zeit passieren wollte, wurde in die Kollision verwickelt und leicht verletzt.

Unfall in Rotenburg: Straße eine Stunde voll gesperrt

Warum es zu dem Zusammenstoß kam und wer wem die Vorfahrt genommen hat, ist bislang unklar, heißt es. Für die Rettungsmaßnahmen war die Straße für eine Stunde komplett gesperrt. Im Stadtgebiet gab es lange Rückstaus.

