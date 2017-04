Behörden erinnern erneut an die Mai-Tour-Spielregeln

Rotenburg - Von Guido Menker. Es ist ruhig geworden in Sachen Mai-Tour zum Bullensee. Die Diskussionen aus dem vergangenen Jahr über die von Bürgermeister Andreas Weber (SPD) initiierte Neuordnung dieser Massenbewegung ist abgeebbt. Klarer Fall: Die neuen Spielregeln gelten auch in diesem Jahr – und mit Blick auf den kommenden Montag geben die Stadt und der Landkreis zusammen mit der Polizei sowie dem Rotenburger Forstamt noch einmal eine gemeinsame Pressemitteilung heraus, um auf das hinzuweisen, was erlaubt ist – und was eben nicht.

Grundlage dieser Mitteilung sei ein „Konzept zur Gefahrenabwehr“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Dahinter steckten klare Regeln für die Teilnehmer und zugleich die Erwartung, dass die überwiegend jungen Leute bereit sind, für die Natur und für die Anwohner Verantwortung zu übernehmen, heißt es in dem Presseschreiben.

„Insbesondere sollen das Vermüllen der Landschaft und jegliche Art von Exzessen im Rahmen der 1. Mai-Wanderung vermieden werden.“ Das Konzept sei im vergangenen Jahr aufgegangen. Stimmt. Aber die Zahl der Teilnehmer ist gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgegangen. Damit ist auch am Montag zu rechnen. Und bis dahin werde die Stadt eine sogenannte „Allgemeinverfügung durch Bekanntmachung in Kraft setzen“.

Kein Alkohol am Mühlende

Was steht da eigentlich drin? Auch das teilen die an der Mitteilung beteiligten Behörden und Organisationen mit: Das Mitführen und Trinken von alkoholischen Getränken und das Mitführen von Glasbehältnissen auf öffentlichen Verkehrsflächen in dem in der Allgemeinverfügung bezeichneten Gebiet – es geht um das Mühlende – sind untersagt.

Die Teilnehmer der Wanderung sollen außerdem zügig durch das Wohngebiet Mühlende durchziehen und keine „Trinkstopps“ einlegen. Genau das war in den vergangenen Jahren geschehen – mit dem Ergebnis, dass einige Straße regelrecht dicht und somit wichtige Rettungswege blockiert waren. Wanderer urinierten in Vorgärten, warfen ihren Müll weg, hinterließen stellenweise Scherbenhaufen und zogen erst nach und nach in Richtung Bullensee weiter.

Damit ist seit dem vergangenen Jahr Schluss. Und wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro rechnen. Freiwillige Wegescouts unterstützen laut Pressemitteilung auch diesmal die genannten Behörden, Organisationen und die Teilnehmer auf ihrem Weg in Richtung Bullensee. „Diese achten darauf, dass auf der Marschroute kein Müll weggeworfen wird. Hierzu werden sie auch mit Müllbeuteln ausgerüstet“, heißt es weiter. In gut erreichbarer Entfernung würden zudem wieder Müllsammelcontainer und auch mobile Toiletten aufgestellt.

Darüber hinaus haben sich die Wanderer auch am Bullensee selbst an einige Vorgaben zu richten: Die Niedersächsischen Landesforsten untersagen als Eigentümer der Fläche am Bullensee für den 1. Mai allen Teilnehmern das betreten der Grünfläche vor dem See. Dieser Bereich werde durch ein Absperrband deutlich gekennzeichnet. Auch ein Verstoß gegen dieses Betretungsverbot kann 200 Euro kosten. Zudem drohe ein Platzverweis. Der Aufenthalt sei ausschließlich auf dem Parkplatz am Bullensee erlaubt. Ziel sei ein sicherer und auch umweltverträglicher Tag.