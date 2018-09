Literaturfest Niedersachsen macht Station im Heimathaus

Rotenburg - Von Joris Ujen. Einen wahren „Boom“ erlebt im Moment die Heimatliteratur, erzählt Susanne Mamzed. Grund genug für die Intendantin des Literaturfestes Niedersachsen, den Fokus für den Leseabend in Rotenburg darauf zu setzen.

„Beziehungen“ lautet das diesjährige Motto der Lesereihe, organisiert von der VGH-Stiftung, die vom 6. bis 23. September an ausgewählten Orten in ganz Niedersachsen stattfinden wird. Am 17. September ist die Kreisstadt an der Reihe, zwei Autoren lesen dann aus ihren Büchern an der Feuerstelle im Flett des Heimathauses vor. Zwei Lektüren, die sich stark voneinander unterscheiden, aber auch ihre Parallelen haben. „Das Dorf und die Welt“ nennen die Veranstalter den Leseabend.

Der hat sich schon herumgesprochen, 50 der maximal 150 Karten sind laut Mamzed schon weg. Wenn der Abend um 19 Uhr beginnt, hören die Gäste einen Ausschnitt aus dem aktuellen Roman „Das Kaff“ von Autor Jan Böttcher. Der gebürtige Lüneburger und vielfach ausgezeichnete Schriftsteller schreibt in seiner Heimatlektüre über den Architekten Michael Schürtz, der seine großen Karriereambitionen in der Großstadt nicht erreicht und nur widerwillig zurück in seinen Heimatort ziehen muss. Die Heimkehr fällt Schürtz anfangs schwer, bis er sich mit der neuen alten Situation anfreundet und zu sich selbst findet. „Bei Böttcher fungiert ein Ort in der norddeutschen Tiefebene als Vergrößerungsglas für die Welt“, erzählt Susanne Mamzed, die vermutet, dass Böttchers fiktiver Ort „Kaff“ in der Nähe von Lüneburg angesiedelt sein muss, wenn nicht sogar die Hansestadt selbst damit gemeint ist.

Mit der zweiten Lesung an dem Abend möchten die Veranstalter – die VGH-Stiftung und Regionaldirektion Stade, die Stadtbibliothek und das Heimathaus Rotenburg – eine ganz andere Lebenswelt als die norddeutsche Provinz aufzeigen. Schriftstellerin Lena Golerik setzt sich an die Feuerstelle und liest aus ihrem Roman „Null bis Unendlich“ vor. Die gebürtige Leningraderin (heute Sankt Petersburg) hatte das Buch bereits vor drei Jahren veröffentlicht, indem sie sich mit den Themen Migration, Heimatlosigkeit und Identität befasst. Die Geschichte handelt von drei Menschen, von Freundschaft, Liebe und Abschied sowie einer großen Reise.

Kritische Blicke auf die Heimat

Auch wenn beide Romane unterschiedlicher nicht sein könnten, verbindet beide Autoren dann doch etwas: „Böttcher und Gorelik werfen bei ihren Vorträgen auch einen kritischen Blick auf die eigene Heimat“, so die Intendantin. Moderatorin der Lesung im Heimathaus ist die Germanistin Ursula März, die seit 30 Jahren als freie Journalistin und Kritikerin für verschiedene Rundfunksender und die Frankfurter Rundschau arbeit. Seit 2006 ist sie feste Mitarbeiterin von Die Zeit. März wird mit den beiden Autoren über Heimat und Freunde, über den Reiz des reduzierten Raums und die Herausforderungen der Grenzenlosigkeit diskutieren, beschreibt Susanne Mamzed den Programmablauf.

Karten gibt es für 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, in der Geschäftsstelle der Rotenburger Kreiszeitung an der Großen Straße 37, beim Reisebüro Holidayland und der Stadtbibliothek Rotenburg sowie im Internet unter www.literaturfest-niedersachsen.de. Dort finden Interessierte auch die weiteren Veranstaltungsorte der Lesereihe. Die von Rotenburg aus nächstgelegene Lesung findet in Worpswede einen Tag vorher, am 16. September, mit den Autoren Nico Bleutge, Carolin Callies und Lydia Daher unter dem Titel „Worte im Raum“ statt.