Unfall zwischen Schulbus und Transporter: B75 nach Kollision wieder freigegeben

Ein schwerer Unfall bei Rotenburg hat am Donnerstagmorgen zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 75 geführt. Es kam zu einer Kollision zwischen einem Schulbus und einem Transporter.

Update, 12.30 Uhr: B75 für Verkehr freigegeben

Die Aufräumarbeiten nach der Kollision auf der B75 bei Rotenburg sind beendet worden. Die Polizei hat daraufhin die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Rotenburg-Mitte und Rotenburg-Ost wieder für den Verkehr freigegeben.

Update, 11 Uhr: Polizei nennt Details zur Kollision auf B75

Nach ersten Ermittlungen nach dem schweren Unfall auf der B75 nennt die Polizei Rotenburg Details zur Ursache der Kollision. Demnach erklärte der 22 Jahre alte Fahrer des Mercedes-Transporters, der in Richtung Sottrum unterwegs war, am Steuer eingeschlafen zu sein. Diese Angaben decken sich auch mit den Spuren am Unfallort.

+ Der Transporter blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn liegen. © Polizei Rotenburg Der weiße Mercedes kam daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Linienbus eines Rotenburger Unternehmens. Der 22-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Rotenburger Feuerwehr befreit werden.

Er wurde, wie auch der 38 Jahre alte Busfahrer aus Rotenburg, verletzt in das Rotenburger Diako gebracht. Die Räumungsarbeiten dauern an, die Bundesstraße 75 bleibt vorerst voll gesperrt.

Erstmeldung: Schulbus und Transporter kollidieren auf B75

Rotenburg - Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 7.45 Uhr auf der B75 zwischen den Abfahrten Rotenburg-Mitte und Rotenburg-Ost, teilt die Polizei am Morgen mit. Daraufhin sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen ab.

Nach ersten Erkenntnissen kam es im Begegnungsverkehr zu der Kollision zwischen einem Rotenburger Linienbus und einem Transporter. Beide Fahrer erlitten dabei schwere Verletzungen.

Unfall in Rotenburg: Schulbus ohne Fahrgäste unterwegs

Die Ursache für den Unfall steht noch nicht fest. In dem Schulbus befanden sich keine weiteren Fahrgäste. Die Bundesstraße ist bis auf Weiteres gesperrt.

Ungefährer Unfallort bei Rotenburg:

