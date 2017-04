Landschaftswart Radtke tritt vom Rücktritt zurück

Umweltpolitiker spricht sich mit Bürgermeister Weber aus

+ Wieder gemeinsam für Rotenburg: Landschaftswart Manfred Ratke (l.) und Bürgermeister Andreas Weber. - Foto: Menker

Rotenburg - Von Michael Krüger. Alles zurück auf Anfang: Manfred Radtke hat seinen Rücktritt vom Rücktritt als Landschaftswart der Stadt Rotenburg erklärt. Der Streit zwischen ihm und der Stadtverwaltung wurde in einem „Friedensgespräch“ am Donnerstag beigelegt. In einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag hieß es dann: „Stadt Rotenburg und Landschaftswart arbeiten weiter eng zusammen“.