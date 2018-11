Glückliche Kühe und andere Tiere im Rathausfoyer

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Seitdem die Hobbymalerin Marion Wilk aus Ostereistedt ihre Acrylmalereien und einige Reproduktionen im Foyer des Rotenburger Rathauses aufgehängt hat, geht es dort ziemlich tierisch zu. Die Motive auf den Exponaten sind unter anderem Hühner, Ziegen, Schafe, Schweine, Rehe, Hasen – und dazwischen sind immer wieder Kühe in allen Farben und Ausführungen zu sehen.

Das hat einen plausiblen Grund, denn das sind Modelle, mit denen sich die hauptberufliche Filmemacherin in ihrer Freizeit am liebsten beschäftigt. Sie sitzt rund zehn Stunden in der Woche in ihrem Atelier. „Von den Tieren auf dem Land geht für mich eine große Faszination aus“, so die 59-Jährige, für die das Malen eine Herzensangelegenheit ist. „Ich will mit den Ausstellungen für die Wertschätzung von hiesigen Tieren werben.“ Und weiter: „Ob Nutz- oder Wildtiere – es ist höchste Zeit, dass wir den sensiblen Umgang mit diesen Lebewesen finden. Und der erste Schritt dazu ist vielleicht der, ihnen mit Muße, Interesse und Sympathie zu begegnen.“

Ihre enge Verbindung zur heimischen Fauna ist kein Wunder, denn in den Sommermonaten stehen Kühe sogar direkt an ihrem Gartenzaun. „Das war sozusagen die Initialzündung für mich. Ich wusste gar nicht, dass jede Kuh ihre ganz eigene Persönlichkeit hat.“ Sie habe sich über das Milchvieh bei einem Landwirt schlaugemacht und jenen immer wieder mit Fragen gelöchert. „Das hat sich bis heute nicht geändert“, erzählt sie und stellt gerade ihr Lieblingsbild der Kuh „Wilma“ auf. Das Malen von Kühen habe sie immer sehr beschäftigt und so sei eine ganze „Kuh-Galerie“ entstanden.

Das Malen und Zeichnen habe ihr bereits seit ihrer Kindheit Spaß gemacht. Sie sei keine studierte Malerin, sondern Autodidaktin und ihr Repertoire sei inzwischen auf das Malen anderer Nutztiere wie Schafe, Schweine, Ziegen und Hühner angewachsen. Aber auch Wildtiere wie Rehe, Hasen oder auch hiesige Vögel hat sie auf Leinwand festgehalten. „Selbst der kleinste Vogel hat ein großes Leben“, so Wilk.

Sie möchte mit ihren Bildern für Freude im Alltag sorgen und bietet auf der Ausstellung auch preiswerte Reproduktionen an. Bis auf zwei ihrer Lieblingsbilder können die Originale und Repros gekauft werden. Eine Preisliste liegt im Foyer des Rathauses aus. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. November zu sehen.