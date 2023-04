Kita-Podiumsdiskussion: Erziehung oder Betreuung?

Von: Tom Gath

Matthias Richter, Bettina Paul-Renken, Christine Hausschild, Daniel Müller, Pascal Mennen (Grüne), Corinna Lange (SPD), Eike Holsten (CDU) und Torsten Oestmann (v.l.) haben auf dem Podium im vollen Buhrfeindsaal über die Kita-Krise diskutiert. © Gath

Im Rotenburger Buhrfeindsaal diskutieren Experten und Politiker über die Personalnot in Kitas. Das Thema wühlt auf, doch eine schnelle Lösung gibt es nicht. Der Zielkonflikt: Immer längere Betreuungszeiten bei abnehmendem Personal verringern die Qualität.

Rotenburg – „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Nerven raubt“, skandieren zahlreiche Eltern bei ihrer Kundgebung, bevor Fachexperten und Politiker über den gravierenden Personalmangel an Kitas diskutieren. Wer genau mit „ihr“ gemeint ist, bleibt aber im Verlauf des Abends unklar. Auch wenn der Vorschlag aus dem Publikum, alle Berufspolitiker für ein Praktikum in eine Kita zu schicken, zwischenzeitlich für tosenden Applaus sorgt, besteht am Ende Einigkeit: Es gibt keine Schuldigen und vor allem keine einfachen Lösungen.

Die aktuelle Situation

Mutterhaus-Vorstand Matthias Richter führt als Moderator durch den Abend und macht klar, worum es geht: „Wir wollen das Problem bewusst machen und Lösungen finden.“ Wie drastisch das Problem ist, zeigt ein kurzer Film vor der Diskussion. Erzieher und Eltern schildern ihre Gefühlslage: „Besorgt, erschöpft, wütend“, das ist der Tenor. Krankheitsbedingte Ausfälle und Notbetreuung machen die Arbeit enorm stressig. Die pädagogische Qualität und die Gesundheit des Personals sind gefährdet.

Christine Hausschild leitet die Evangelische Kita Lindenburg und betont: „Ich habe ein motiviertes Team, das sich reinhängt, aber die Kollegen sind irgendwann ausgebrannt und wollen das nicht ewig mitmachen.“ Auch die Eltern leiden unter der Personalnot. Eine verlässliche Planung ist unmöglich, ein normales Berufsleben ebenfalls. „Ich arbeite viel im Homeoffice, aber das ist sehr schwer mit kleinen Kindern, die viel Aufmerksamkeit brauchen“, sagt die Mutter Sabina Mrstinova. Und: „Man fühlt sich nicht gehört.“

Vor der Podiumsdiskussion haben Eltern ein lautstarkes Zeichen gesetzt. © Gath

Richter bestätigt mit Fakten diese subjektiven Wahrnehmungen: 69 Prozent der Kitas schränken ihre Öffnungszeiten ein, bis 2030 sollen 40 000 Erzieher allein in Niedersachsen fehlen und ein Kita-Mitarbeiter ist im Schnitt 30 Tage pro Jahr krank – zehn mehr als der Durchschnittsarbeitnehmer.

Der Zielkonflikt

Richter ruft die gesetzlichen Aufgaben einer Kita in Erinnerung: Bildung, Erziehung und Betreuung. Gerade Bildung und Erziehung fallen aber zunehmend unter den Tisch. Dabei sei das eigentlich der Kern des verantwortungsvollen Berufs der Erzieher. Soziale Kompetenzen, die in den ersten Lebensjahren erlernt werden, prägen einen Menschen das ganze Leben. Unterbesetzte Kitas werden zu reinen Betreuungseinrichtungen degradiert.

Wir haben keine Zeit mehr für theoretische Debatten. Ich möchte, dass das endlich in Hannover ankommt.

Dieser Zielkonflikt – Betreuungsqualität oder Betreuungssicherheit – prägt die weitere Diskussion und wird je nach Perspektive unterschiedlich priorisiert. Geht es allein um das Wohl der Kinder, müssten bei der bestehenden Personalknappheit Ressourcen gebündelt werden, damit die Erzieher sich intensiv mit den Kindern beschäftigen können. Geht es aber um die hohen Anforderungen der Arbeitgeber an die Eltern, müssen die Betreuungszeiten gestreckt werden.

Eigentlich sind sich alle einig, dass schnell etwas passieren muss. Doch manchen reichen die Absichtserklärungen der Politik nicht mehr aus. Der Bürgermeister der Samtgemeinde Sittensen, Jörn Keller, schnappt sich das Mikrofon: „Wir haben keine Zeit mehr für theoretische Debatten. Ich möchte, dass das endlich in Hannover ankommt.“ Die Landtagsabgeordneten Corinna Lange (SPD) und Pascal Menne (Grüne) kontern, sie hätten die Notsituation definitiv erkannt. Doch die Politik müsse immer abwägen und widerstreitende Interessen berücksichtigen.

Vergütete oder duale Ausbildung?

Ein großes Problem für die Gewinnung von Nachwuchs ist die Situation von Auszubildenden. Ihre vierjährige Schulzeit wird nicht vergütet. Der Landtagsabgeordnete Eike Holsten (CDU) gesteht ein, dass die Vorgängerregierung mit Beteiligung der Union es versäumt habe, vor der Gebührenfreiheit für Eltern eine Ausbildungsvergütung einzurichten. Klar ist aber, dass das Land nicht so viel Geld locker machen kann, um spontan eine Vergütung einzuführen.

Doch wie sieht es mit einer berufsbegleitenden Ausbildung aus, damit die Azubis neben der Schule in der Kita arbeiten können und ein Gehalt bekommen? Menne ist dafür, aber Daniel Müller interveniert als Schulleiter der Rotenburger Elise-Averdieck-Schulen: „Eine duale Ausbildung wird in den nächsten zehn Jahren nicht umsetzbar sein, es gibt weder eine Kammer noch qualifizierte Meister.“

Sieben Bürgermeister aus dem Landkreis waren vor Ort und haben sich wie Dirk Eberle aus Bothel zu Wort gemeldet. © Gath

Er hält die Debatte um eine Ausbildungsvergütung für fehlgeleitet und verweist auf den demografischen Wandel: „Die Attraktivität der Ausbildung wird seit 20 Jahren diskutiert, aber wo sollen die jungen Leute denn herkommen? Wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen und uns fragen: Was wollen wir fachlich von einer Kita?“ Als Kompromiss könnte Richter sich ein Parallelsystem von Betreuungseinrichtungen neben Kitas für Erziehung vorstellen.

Viele kleine Stellschrauben zur Lösung

Die eine Lösung wird es nicht geben, dennoch kommen viele kleinere Stellschrauben zur Sprache. So will Menne ausländischen Fachkräften die Anerkennung ihrer Ausbildung erleichtern. Zwar sei die juristische Prüfung sehr aufwendig, „aber vielleicht tut sich in diesem Jahr noch etwas“.

Der Vorschlag aus dem Publikum, Senioren stärker in die Betreuung von Kindern einzubeziehen, sorgt bei den anderen Zuhörern zunächst für Schmunzeln. Doch gerade, wenn man die gelernten Erzieher zum Bilden und Erziehen einsetzen möchte, könnten Senioren mit ausreichend Zeit eine gute Ergänzung für die Betreuung in den Randzeiten sein.

Oestmann fordert auch von den Eltern mehr Flexibilität. Eine wohnortnahe Betreuung sei gerade in den Randzeiten nicht möglich, da müssten die Eltern auch bereit sein, längere Wege auf sich zu nehmen. Holsten plädiert ebenfalls für eine Reduzierung des Randzeiten-Angebots, um die Qualität sicherzustellen.

Kultusministerium und Arbeitgeber fehlen auf dem Podium

Eine Schließung in den Randzeiten ist vielen berufstätigen Eltern aber nicht zumutbar. Müller bringt es auf den Punkt: „Der Arbeitsmarkt muss sich verändern, damit Erziehungsarbeit und Beruf vereinbar sind. Es wird versucht, mit dem Bildungssystem das Wirtschaftssystem zu retten. Das geht so nicht.“ Und so wird auch dem Moderator Matthias Richter plötzlich bewusst, dass ein entscheidender Akteur nicht eingeladen wurde: Ein Arbeitgebervertreter fehlt auf dem Podium.

Das Kultusministerium in Hannover hat ebenfalls keinen Repräsentanten geschickt – trotz Einladung. Und so ist schnell klar, dass in einem halben Jahr erneut diskutiert werden soll, dann mit dem zuständigen Ministerium und den Arbeitgebern. Die anwesenden Abgeordneten versprechen, bis dahin ihre Hausaufgaben zu machen.