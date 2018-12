Zwölfjährige Radfahrerin von Auto mitgeschleift und von Passanten befreit

Rotenburg - Eine zwölfjährige Radfahrerin ist am Donnerstag bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Das Mädchen wurde einige Meter von dem Fahrzeug mitgeschleift und anschließend unter den Wagen geraten.

Der Verkehrsunfall hatte sich laut Angaben der Polizei im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/In der Ahe am Donnerstagnachmittag ereignet. Eine 86-jährige Autofahrerin aus Rotenburg hatte das Mädchen gegen 15 Uhr beim Abbiegen vermutlich übersehen und angefahren.

Passanten zogen das verletzte Mädchen unter dem Auto hervor und leistete am Unfallort erste Hilfe. Wie sich dann herausstellte, waren die Verletzungen der Zwölfjährigen nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Sie wurde zur weiteren Versorgung im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

