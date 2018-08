Zum Jubiläum gedenkt der Straßenzirkus La Strada Hedda Braunsburger

Mit der Show von „Une de Plus“ wird am Sonnabend und am Sonntag dem Leben und Wirken von Hedda Braunsburger gedacht, der es maßgeblich zu verdanken ist, dass La Strada nach Rotenburg gekommen ist.

Rotenburg - Von Michael Krüger. Straßenzirkus, wie man ihn nun seit neun Jahren bei La Strada in Rotenburg erleben kann, muss nicht laut sein, kein Klamauk. Es darf auch ruhiger zugehen, zum Nachdenken anregen, bewegen. Das betonte auch Hedda Braunsburger immer.

Die SPD-Politikerin und langjährige stellvertretende Bürgermeisterin begriff Kultur im öffentlichen Raum als Werkzeug für eine aufgeschlossene, tolerante Gesellschaft, heißt es heute. Am 3. September 2016 ist Braunsburger gestorben. Beim La-Strada-Jubiläum an diesem Wochenende wird an sie mit einem besonderen Stück erinnert.

„Sie hat immer groß gedacht“, sagt Kathrin Bahr von der Agentur „zweifellos.net“, eine der treibende Kräfte in der Organisation des Straßenzirkusspektakels, über Braunsburger. Sie sei eine „Visionärin“ gewesen, die Wegbereiterin für La Strada in Rotenburg. Ohne sie gäbe es dieses großartige Festival nicht, und nun sei die Zeit gekommen, daran öffentlich zu erinnern.

Tatsächlich war das, was heute 14 Gruppen aus sieben Nationen in 70 Shows zeigen werden, so etwas wie das „Baby“ Braunsburgers. Sie war seit der ersten Stunde Teil Rotenburger Kulturinitiative (Kir), man habe „es ihr zu verdanken, dass die Kir gegen alle politischen Widerstände gegründet werden konnte, sie hat das Stadtkino ins Leben gerufen und auch La Strada in Rotenburg möglich gemacht“, so der heutige Kir-Sprecher Uwe Goldschmidt vor zwei Jahren nach dem plötzlichen Tod der damals 75-Jährigen. Braunsburgers Ehemann Egon berichtet noch heute über ihre Begeisterung, „sie sagte stets, es wäre für Rotenburg einzigartig“. Politisch habe sich seine Frau jederzeit dagegen gewehrt, die Zuschüsse immer zuerst bei der Kultur zu kürzen. Das Ergebnis dieses Einsatzes werde auch dieses Wochenende wieder tausende Menschen in Rotenburg begeistern. Egon Braunsburger: „Unsere kleine Provinzstadt hat doch so manche Perle zu bieten.“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär seiner Partei, Lars Klingbeil, sollte zunächst eine kurze Rede zum Gedenken halten, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil die Kunst für sich spreche. Dennoch betont er die tiefe Verbundenheit zu einer Politikerin, die ihn immer unterstützt habe auf seinem Weg: „Hedda war für mich in Rotenburg immer eine verlässliche Gesprächspartnerin, die neugierig und offenherzig auf andere Menschen zuging. Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an sie. Die Stadt Rotenburg und auch ich haben ihr viel zu verdanken“, so Klingbeil, der sich die spezielle Show am Sonntag anschauen will.

Um einen angemessenen Rahmen für das Gedenken zu finden, mussten die Organisatoren aber noch einmal kurzfristig kräftig wirbeln. Denn der Auftritt der angekündigten Gruppe „Cie Mademoiselles“ aus Frankreich mit einem zeitgenössischen und femininen Zirkus kann nicht stattfinden. Einfache Begründung: Eine der Artistinnen hat sich verletzt. Doch Ersatz ist gefunden, und der steht sogar noch in direkterer Verbindung zu Braunsburger – „Compagnie Une de Plus“, ebenfalls aus Frankreich, mit ihrer Produktion „Trois“. „Une de Plus“ war in den Anfangsjahren des Festivals bei der zweiten Ausgabe im Jahr 2010 schon einmal in Rotenburg, trat damals auf dem Kirchhof auf. „Sie haben damals für absolute Gänsehautstimmung gesorgt, auch bei Hedda“, sagt Bahr. Sie bezeichnet „Une de Plus“ als poetisches Highlight des Festivals. Das Stück verbinde Maskenspiel und Stelzentheater und erzähle in eindrucksvollen Bildern die berührende Geschichte einer Emanzipation. Wortlos werde eine feinsinnige Welt erschaffen, in der diese Geschichte einer Loslösung als eine Metapher für das Leben zu begreifen ist. Bahr: „Hedda Braunsburger war damals von der Gruppe begeistert, und so glauben wir, auf diese Weise eine würdige Show für ihr Gedenken präsentieren zu können.“ Dass man die Truppe überhaupt so kurzfristig zwischen Auftritten in St. Petersburg und Paris nach Rotenburg habe lotsen können, sei für den Anlass und das Publikum großes Glück. Auftreten werden „Une de Plus“ am Sonnabend um 15.30 und 18.15 Uhr sowie am Sonntag um 15.45 und 18 Uhr am Heimathaus.