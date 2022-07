Rotenburg: Gut gelaunte Ferienkinder

Von: Guido Menker

Teilen

Diese Gruppe beschäftigt sich mit dem Zusammenbau und der Sicherung einer Rettungsleiter. © Menker

Das Sommer-Angebot des Rotenburger Jugendzentrums stößt auf gute Resonanz. 300 Kinder haben sich für das Ferienprogramm angemeldet, das zu einem großen Teil von Vereinen geschaffen wird. Und die wiederum hoffen darauf, den Nachwuchs begeistern zu können und damit neue Mitglieder zu finden.

Rotenburg - Ja, es ist noch ein wenig Zurückhaltung zu spüren, aber die Resonanz beim Kinderferienprogramm ist wieder auf dem besten Weg, an alte Zeiten anzuknüpfen. In früheren Jahren haben sich mehr als 500 Kinder angemeldet – in diesem Jahr sind es bisher etwa 300 Mädchen und Jungen, die ihre Ferientage nutzen, um mit anderen Kindern zusammen eine schöne Zeit zu haben. Entsprechend gut gelaunt sind sie dabei zu erleben.

„Wir freuen uns darüber, und die Kinder sowie ihre Eltern sind glücklich und dankbar“, sagt Rita Kryszon, Leiterin des Rotenburger Jugendzentrums an der Bergstraße. Während des Gespräches mit unserer Redaktion sitzen drei Jungen und ein Mädchen an den Computern, um sich mit der digitalen Bildbearbeitung zu befassen. „Das macht sehr viel Spaß“, sagt Celia. Sie nimmt sich Fotos aus dem Spiel Star Stable Online, um ihnen einen gewissen Pfiff zu verleihen und sie später in einer eigenen Galerie abzuspeichern. „Es herrscht eine gute Stimmung bei den Programmen“, berichtet Rita Kryszon, „endlich haben sie auch in den Ferien was zu machen.“

Celia bearbeitet mit Freude Fotos am Computer. © Menker

Die Bandbreite ist groß: Es gibt Aktionen zu Wasser, zu Lande, zu Pferd und Rad sowie in der Luft. Kulinarisches, verschiedene Ausflüge, Tanz und Musik, Spiel und Sport, Kunst und Kreatives, Digitales sowie Kurse speziell für Mädchen und Jungen runden die Auswahl ab. 114 Angebote sind es insgesamt. Das Team des Jugendzentrums kann das alles nicht allein bewältigen und hat wieder viele Partner gefunden, die mit tollen Ideen dabei sind. 26 Vereine, Verbände, Institutionen und Einrichtungen engagieren sich mit zahlreichen – vor allem auch ehrenamtlichen – Helfern, um den Kindern eine schöne Zeit zu bereiten.

Die Anbieter schlagen dabei zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits sind sie Teil eines großen Angebotes, andererseits machen sie sich damit auch auf die Suche nach engagiertem Nachwuchs. Sie setzen also alles daran, die jungen Leute für sich und ihre Leidenschaft oder Arbeit zu begeistern.

Malte Kiekbusch zeigt den Kindern den Lastwagen, in dem zahlreiche Werkzeuge und Geräte zu finden sind, die das THW im Einsatz benötigt. © Menker

Das gilt auch für das Technische Hilfswerk (THW) am Rotenburger Flugplatz. Dort sind an diesem Nachmittag 16 Kinder mit von der Partie. Sie lernen die Aufgaben des THW kennen und erfahren auch etwas über die Jugendabteilung. Über diese Abteilung hat auch Malte Kiekbusch den Zugang gefunden. Mit zehn Jahren hat er angefangen – heute ist er 17 und kurz davor, seine Grundausbildung zu absolvieren, um dann auch bei Einsätzen mithelfen zu können. „Das THW ist Teil des Katastrophenschutzes“, erklärt Kiekbusch. Einmal in der Woche ist er auf dem Gelände am Flugplatz, um sich auf die Ausbildung vorzubereiten. „In der Jugendabteilung haben wir zurzeit etwa 20 Mitglieder“, fügt Kiekbusch hinzu, der sich auch in der Feuerwehr engagiert. Am THW reize ihn die Möglichkeit, mit ganz besonderen Werkzeugen und Maschinen arbeiten zu können. Das alles mit einem ernsten Hintergrund: Das THW muss ständig einsatzbereit sein, auch wenn sich die Zahl der Hilferufe für die Rotenburger in Grenzen hält.

„Einige von uns waren aber im vergangenen Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal dabei“, so der 17-Jährige. Das THW kann Lebensretter sein, hilft beim Bergen und beim Schützen. Es kommt immer dann zur Hilfe, wenn vor allem die Feuerwehren allein nicht mehr klarkommen mit ihren eigenen Bordmitteln. Das ist vor allem bei Großschadenslagen der Fall.

Für die Kinder ist es spannend, sich die Fahrzeuge und die technische Ausstattung anzusehen, zu lernen, wie eine Leiter fachmännisch eingesetzt wird, um damit sicher etwa in Gebäude zu gelangen oder auch den Einsatz einer Tauchpumpe zu erleben, die über ein mobiles Aggregat mit Strom versorgt wird. Kiekbusch und seine beiden Kollegen Eva Dörk sowie Luca Galasso finden dabei den richtigen Ton und geben den Kindern ausreichend Gelegenheit, auch einmal selbst Hand anzulegen. Eva Dörk zeigt ihnen, wie eine Leiter nicht nur zusammengesteckt, sondern auch mit einem Seil gesichert werden kann – und muss. Die Kinder sind dabei nicht nur mit einem Helm, sondern auch mit Handschuhen ausgestattet – bei allerdings sehr sommerlichen Temperaturen. „Nachwuchs zu finden, ist unser Ziel“, erklärt Kiekbusch. Zurzeit hat das Rotenburger THW etwa 90 Mitglieder. „Die Kameradschaft“, betont er, „ist wirklich groß.“

Groß ist auch die Freude auf dem Außengelände des Jugendzentrums. Eine große Gruppe von Kindern will kreativ sein. „Pray Art“ – also Sprühkunst steht auf dem Programm. Mit Farbsprühdosen kreieren die Mädchen und Jungen eigene Planetenbilder. Wie das geht, zeigen ihnen die, die es bereits können. So geht Kinderferienprogramm in Rotenburg.