Grundschulganztag: Herausforderung im Kreis Rotenburg

Von: Judith Tausendfreund

Grundschulen und Schulträger im Landkreis Rotenburg beschäftigen sich intensiv mit der kommenden Einführung des Ganztagskonzepts.

Rotenburg – Der Rechtsanspruch auf Ganztagsschule für Grundschulkinder kommt. Grundlage ist ein Bundesgesetz, umsetzen müssen es die Kommunen. Auch im Landkreis Rotenburg ist das Thema präsent, an manchen Stellen „brennt“ es sogar. 2021 hatte der Bundesrat der Idee zugestimmt, der geplante Start findet erst zu Schulbeginn 2026 statt. Doch Schulen und Schulträger müssen sich bereits jetzt intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie das funktionieren soll.

Dirk Eberle, Samtgemeindebürgermeister in Bothel ist zugleich Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses des niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds. In dieser doppelten Rolle hat er seit Monaten mit der Herausforderung zu tun. „Als Schulträger müssen wir planen, wie wir die Vorgaben vom Bund für unsere Schulen umsetzen“, sagt er. Problematisch ist zum einen, dass überhaupt nicht klar ist, was mit den bislang noch neben den offenen Grundschulen bestehenden Horten passieren soll. „Wenn Lerninhalte auch nachmittags transportiert werden, kann das nicht in zwei unterschiedlichen Strukturen – also einmal die Grundschule und dann der Hort, der über den Kindergarten organisiert wird – geschehen“, findet er.

Allerdings müsse er jetzt schon wissen, was in zwei Jahren aus dem Hort in Brockel werden soll. Denn es gilt, Räume und Personal zu planen. „Der große Brocken ist aber die bauliche Situation“, so Eberle weiter. Um Ganztag an den Grundschulen zu realisieren, braucht es Mensen, Werkräume und weitere Räume. Hygienevorschriften müssen realisiert, Personal muss gefunden werden. Vom Land gebe es bislang weder Vorgaben noch Mittel, beklagt Eberle. Der Städte- und Gemeindebund fordere das Land daher auf, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Schulrecht umzusetzen, Investitionen und den Betrieb der Betreuung dauerhaft auszufinanzieren. Zuständig ist das Niedersächsische Kultusministerium. Im Landtag wurde das Thema jüngst behandelt, Kultusministerin Julia Willie Hamburg hatte dort einige Antworten mitgebracht.

In der Samtgemeinde – und nicht nur dort – müssen die Beteiligten schon jetzt mit der Situation umgehen. Aktuell werden Schulentwicklungskonzepte vorbereitet. „Wir haben ein Budget für die Planung in den Haushalt eingestellt“, so Eberle. Bis Ende dieses Jahres will die Kommune mit den Vorbereitungen abschließen. Sollte dann das Geld kommen, kann es direkt losgehen. „Ich fürchte, dass wir den Wettlauf gegen die Zeit nicht mehr gewinnen können“, betont Eberle. Auch gibt er an, bei diesem Thema fassungslos zu sein. Er verstehe nicht, dass die Landesregierung das ganze Paket nicht besser vorbereitet: „Wir können das nicht alleine stemmen.“

Viele Grundschulen bieten schon jetzt die sogenannte offene Ganztagsschule an. Trotzdem kommt eine Mammutaufgabe auf alle Beteiligten zu. Denn die Angebote sind zumeist von montags bis donnerstags organisiert. Und: Es handelt sich bisher um ein freiwilliges Angebot. Die Kinder können meistens ein warmes Mittagsessen erhalten, eine Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen und gemeinsame, pädagogisch betreute Freizeit miteinander erleben. Bislang sind es pädagogische Mitarbeiter, die das Angebot realisieren. Doch wenn der Rechtsanspruch kommt, wird der Ganztag verpflichtend. Notwendig hierzu ist das entsprechende Lehrpersonal und sehr viel Geld: Denn die meisten Grundschulen im Landkreis sind bisher baulich nicht geeignet, das Geforderte zu bieten.

Schulleiterin Sabine Darboven, tätig in Jeddingen, bestätigt die Probleme: „Die finanzielle Hürde ist groß, denn es ist noch nicht geklärt, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht.“ Sie sieht aber auch, wie stark das Thema Ganztagsbetreuung inzwischen „auf dem Dorf“ angekommen ist: „Vor fünf Jahren hatten wir eine Umfrage dazu initiiert, damals gab es keinen Bedarf. 2021 haben wir die Umfrage wiederholt und da war der Bedarf schon auf 80 Prozent angestiegen“, schildert sie. Ein gesellschaftlicher Wandel habe sich vollzogen. „Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt und den Antrag zur Ganztagsschule gestellt“, so die Leiterin. Ein Jahr dauerte die Vorbereitung, die gemeinsam mit der Landesschulbehörde durchgeführt wurde. Nun steht das Konzept. Allerdings muss der Träger, in dem Fall die Stadt Visselhövede, noch zustimmen.

„Das Thema an sich ist keine Überraschung für uns“, schildert auch Henrike Hoppe von der Samtgemeinde Fintel. Man bereite sich zwar in monatlichen Treffen mit allen Beteiligten auf die gesetzlichen Neuerungen vor, „aber viele Details sind noch nicht klar“ – den Eindruck von Eberle bestätigt sie. Für den Neubau der Grundschule in Lauenbrück hat die Samtgemeinde schon berücksichtigt, dass mit dem Ganztagsanspruch auch mehr Platz, etwa für das Mittagessen, notwendig wird. „Ein schwieriges Thema ist aber die Frage nach dem Personal“, so Hoppe. Das Personal muss akquiriert und bezahlt werden. Beides erwartet Hoppe vom Land: „Alles war wir vorab planen können, planen wir auch – aber wir wünschen uns eine möglichst schnelle Klärung der offenen Fragen.“

Catrin Puschmann, Leiterin der Kastanienschule in Visselhövede, hat bisher gute Erfahrungen mit der Ganztagsbetreuung gemacht. Auch hier gibt es bislang die offene Ganztagsgrundschule. „Wir haben schon mal eine Schülerzeitung entstehen lassen, es gibt unsere ,Umwelthelden’ und vieles anderes mehr“, so die Leiterin. Für viele Kinder sei das Angebot eine bessere Alternative, als nachmittags alleine vor dem Fernseher zu sitzen. Hinzu kommt die angebotene Hausaufgabenbetreuung. Hier können die Kinder unter Aufsicht und mit Hilfe die Hausaufgaben erledigen. Ob die generelle Umsetzung der Ganztagsgrundschule zu 2026 wirklich kommt, da ist sie sich noch nicht ganz sicher. Die Vorgaben seien momentan noch nicht ganz eindeutig, bestätigt auch sie die Schwierigkeiten.

In Sottrum ist Annika Sterneck, Schulleiterin der Grundschule am Eichkamp ebenfalls mit dem Thema beschäftigt. In Anbetracht der unklaren Situation wird sie sich zunächst auf das pädagogische Konzept konzentrieren. Wohl wissend, dass da noch wesentlich mehr auf sie zukommt.