Feuer in Mehrfamilienhaus: Retter bekämpfen Brand in Rotenburg

Von: Felix Busjaeger

Am Montag, 16. Januar 2023, hat es in Rotenburg gebrannt. 55 Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Feuerwehr Rotenburg

Einsatz für die Feuerwehr in Rotenburg (Wümme): Die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hat gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Rotenburg – Ein Brand in einer Erdgeschosswohnung am Upaltenweg hat am Montagvormittag, 16. Januar 2023, die Einsatzkräfte im Rotenburg gefordert. Wie aus einer Meldung der Feuerwehr hervorgeht, konnte zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden, dass sich zum Einsatzzeitpunkt noch Personen in der Wohnungen befanden. Aus diesem Grund hieß es „Menschenleben in Gefahr“. Relativ schnell gab es Entwarnung – und nach 30 Minuten war das Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

Feuer in Rotenburg (Wümme): Feuerwehr bekämpft am Upaltenweg Brand im Erdgeschoss

Die Brand in Rotenburg (Wümme) am Upaltenweg sorgte bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte für starke Rauchentwicklung. Auf der Rückseite schlugen zudem Flammen aus den zerberstenden Fensterscheiben. Unter Atemschutz startete die Feuerwehr mit mehreren Trupps zunächst die Personensuche in der betroffenen Wohnung. Parallel wurden die restlichen Bewohner des Hauses evakuiert.

Nachdem Entwarnung gegeben wurde, gingen die Suchtrupps zur Brandbekämpfung über. Mithilfe mehrerer Wasserrohre wurde die Wohnung aus mehreren Richtungen gelöst. Weitere Angehörige der Feuerwehr kümmerten sich im Außenbereich darum, angebrannte Gegenstände abzulöschen. Wie es im Einsatzbericht heißt, unterstützen die Feuerwehren aus Hemsbünde, Hastedt und Borchel den Einsatz. Nach 30 Minuten begannen die Nachlösch- und Belüftungsarbeiten. Hierfür wurden Glutnester mittels Wärmebildkameras ausfindig gemacht und gelöscht.

Zahlreiche Wehren bei Brand in Rotenburg (Wümme) im Einsatz: Brandursache unbekannt

Im Einsatz waren insgesamt elf Fahrzeuge der Feuerwehren aus Rotenburg, Borchel, Hastedt und Hemsbünde, sowie rund 55 Einsatzkräfte. Auch die Besatzung eines Rettungswagens unterstützte die Arbeiten. Seitens der Polizei kann bisher keine Angabe zur Schadenshöhe oder zur Brandursache gemacht werden.

Brand in Rotenburg: Weitere Meldungen aus Bremen und Niedersachsen im Überblick

