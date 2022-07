Ferdinands Feld Festival: Veranstalter spricht von „organisatorischem Mammutakt“

Von: Guido Menker

Roland Nielebock freut sich auf das Ferdinands Feld Festival. Es findet wieder auf dem Flugplatz statt. © Menker

In einer Woche heben die Freunde elektronischer Musik wieder ab. Auf dem Rotenburger Flugplatz steigt das sechste Ferdinands Feld Festival – klammert man mal die kleinen Ersatzversionen aus, die während der Corona-Zwangspause stattfanden. Roland Nielebock, „Chefpilot“ des Festivals, spricht im Interview über Kostensteigerungen, das neu gestaltete und noch einmal größere Gelände sowie über das Park- und Shuttle-System.

In diesem Gespräch wird vor allem eines ganz deutlich: Je größer die Veranstaltung wird, desto größer wird auch der Aufwand, der damit verbunden ist. Fakt ist: Die Zuschauer-Kapazität nimmt weiter zu.

Herr Nielebock, wie geht’s Ihnen eigentlich?

Ich bin angespannt.

Warum?

Naja, nach fast drei Jahren Zwangspause geht’s jetzt von null auf 120.

Was ist denn zurzeit mit Blick auf das Festival die größte Schwierigkeit?

Schwierigkeiten gibt es nicht. Es ist halt nur eine hohe Schlagzahl an zig Baustellen und Stellschrauben, die abgearbeitet werden müssen. Aktuell ist es das Crew-Cateriing. Wer ist Vegetarier, wer ernährt sich von ihnen vegan, wer verträgt kein Gluten? Das dann für zwei Wochen vorzuplanen mit den Gewerken und für bis 50 oder 60 Personen am Tag, bringt mal eben drei Stunden Arbeit mit sich. Die Hotel-Thematik ist momentan sehr angespannt. Hier gibt es keine Zimmer im näheren Umkreis. Jetzt weichen wir leider Gottes auf Hotels aus, die 30 oder 35 Kilometer von Rotenburg entfernt sind, weil es die Kapazitäten nicht mehr hergeben. Es geht um rund 80 Zimmer, die wir brauchen. Das alles ist ein organisatorischer Mammutakt.

Wie viele Tickets stehen diesmal zur Verfügung, und wie viele davon sind schon verkauft?

Unser großes Ziel sind ja die 25 000 Besucher. Wir sind aktuell auf dem richtigen Weg, merken aber irgendwie noch eine leichte „Corona-Bremse“. Das hören wir auch von anderen Kollegen aus der Branche. Wir schrauben unsere Erwartungen aber nicht runter und freuen uns schon jetzt auf gute 20 000 Gäste, die bereits „eingecheckt“ haben – und das ohne Warten und Schlangestehen, wie aktuell an den Flughäfen.

Es gibt demnach also noch Tickets, ja?

Genau. Tickets sind noch online und bei Dodenhof sowie bei den Sparkassen in Rotenburg und Zeven zu haben. Mit Sicherheit wird es auch in diesem Jahr, wie schon 2018 und 2019, ein gewisses Kontingent für die Tageskasse geben.

Wenn Sie grundsätzlich von bis zu 25 000 Besuchern ausgehen, muss das Gelände noch einmal größer werden und damit anders aussehen. Was also wird sich ändern?

Wir haben auf jeden Fall am westlichen Ende, also Richtung Tankstelle, eine Ausbuchtung, wo dann auch die Techno-Bühne platziert wird. Der Bühnenaufbau auf dem Gelände wird komplett anders sein. Bis auf die Position der Main-Stage – die bleibt natürlich Herzstück und damit Mittelpunkt.

Aber es bleibt bei vier Festival-Bühnen?

Ja, es bleibt bei vier Bühnen. Aber was sich noch gravierend ändert, ist die Anreisesituation. Wir haben sieben Hektar Parkfläche dazu gemietet – das ist ein Acker, der direkt an die B 71 grenzt. Dann weichen wir mit dem Bereich Holen und Bringen an die Karl-Göx-Straße auf die Grünfläche gegenüber von Holz Behrens aus. Wer sich bringen und abholen lässt, nutzt dann einen Stichweg neben Avides, um dann zum Festivalgelände und wieder zurückzugelangen. Die ganze Shuttle-Thematik haben wir komplett ausgelagert. Das findet jetzt an der Trinidad- beziehungsweise an der Tobagostraße statt. Dort richten wir temporär eine Bushaltestelle ein. Ebenso ist dort der Parkplatz für die Mitarbeiter und die Crewmitglieder.

Der Shuttlebus startet wieder am Bahnhof?

Genau. Daran hat sich nichts geändert.

Was kostet der Shuttle-Service?

Der liegt bei acht Euro für Hin- und Rückfahrt. Ist also günstiger als das Neun-Euro-Ticket. Damit kann man in regelmäßigen Abständen zum Gelände kommen und nach Veranstaltungsende auch wieder zurück.

Wo wird diesmal der Bierpreis liegen?

Wir werden bei einem 0,3-Liter-Bier bei vier Euro landen. Da haben wir also keine große Preissteigerung. Und bei den Longdrinks orientieren wir uns natürlich an Mitbewerbern und Kollegen und siedeln uns dabei im gesunden Mittelfeld an.

Mit steigenden Kosten haben Sie es als Veranstalter zu tun. Wo macht sich das bemerkbar?

Wir merken es durchweg. Egal wo.

Über welche Größenordnung sprechen wir da – zehn, 15 oder 20 Prozent?

Es geht um 50 Prozent.

Bedeutet dies, dass die Tickets in diesem Jahr teurer sind?

Dieses Jahr? Nein! Wir sind jetzt bei 64,90 Euro. Und wir planen nicht, das Ticket noch einmal teurer zu machen.

Welchen Etat haben Sie für dieses Festival mit allem Drum und Dran?

Der Produktionstag mit Künstlern, Technik, Bühnen und Sicherheitspersonal und Infrastruktur liegt zwischen 1,3 und 1,4 Millionen Euro.

Das Ferdinands Feld Festival wird wieder an einem Tag stattfinden. Die Idee war mal, es auf zwei Tage auszuweiten. Warum nicht schon in diesem Jahr?

Naja, das hat halt definitiv etwas mit den Kostenexplosionen zu tun. Es hat aber definitiv auch etwas mit dem Material- und mit dem Fachkräftemangel zu tun. Zwei Tage sind für viele Dienstleiter derzeit uninteressant.

Das heißt, Sie werden perspektivisch schauen, wie es sich weiterentwickelt?

Genau. Und da wir jetzt dieses Jahr – ich behaupte es mal, hoffe es aber natürlich nicht – wahrscheinlich nicht auf die Zahlen kommen, die wir für 2019 schon kalkuliert haben, muss man gucken, wie viel wir dann 2023 investieren können.

Kommen wir zum Programm. Was wird sich ändern, auf welchen Act sind Sie besonders stolz, ihn präsentieren zu können?

Stolz bin ich auf alle Acts, die dabei sind und dabei geblieben sind. Wir hatten nur eine Verschiebung von den Acts, die wir gebucht haben. Das ist für die lange Pause ein ganz guter Schnitt. Ich freue mich also auf alle. Das Problem ist halt immer, dass man während der Veranstaltung nicht die Zeit hat, sich wirklich mit den Acts zu beschäftigen, wenn sie dann auf der Bühne performen. Das ist schade. Aber ich bin gespannt auf Bassjackers, Quintino natürlich und Dr. Peacock. Das ist jetzt nicht persönlich meine Musik, aber angucken werde ich sie mir auf jeden Fall.

Warum hat Ferdinand auf Anhieb funktioniert?

Wenn ich das wüsste, würde ich es nicht verraten.

Aber es ist so, es funktioniert nach wie vor, oder?

Ja, aber aktuell finde ich – wie bei anderen auch – noch mit einer Corona-Handbremse. Das führe ich aber auch darauf zurück, dass die Leute aus den letzten zwei Jahren vielleicht noch ein, zwei, drei oder vier Konzerte, die verschoben worden sind, am Kühlschrank kleben haben und sagen: „Haut halt nicht hin, kohletechnisch noch Ferdi mitzunehmen.“ Oder die Lebensverhältnisse haben sich geändert. Ich glaube, das spielt ein bisschen mit rein. Aber ansonsten können wir uns auf gar keinen Fall beschweren.

Durch die Online-Bestellung der Tickets bekommt man mit, woher die Leute so kommen. Wie sieht der Einzugsbereich des Publikums aus?

Von Norddeutschland bis Süddeutschland tatsächlich. Haupteinzugsgebiet ist natürlich der Landkreis Rotenburg, dann sind wir sehr bremenlastig. Ostfriesland ist dabei, dann kratzen wir so ein wenig an Nordrhein-Westfalen. Die meisten aber kommen aus unserem Landkreis, aus Verden und Bremen.

Das Chaos an den Flughäfen ist zurzeit ein großes Thema. Wie werden Sie das Thema Gepäckabfertigung und Sicherheitskontrolle in den Griff kriegen?

Wir haben genug Leute, also auch genügend Sicherheitspersonal – da machen wir uns wirklich keine Sorgen.

Müssen Sie sich Sorgen machen wegen der aktuellen Diskussionen in Rotenburg nach den letzten Veranstaltungen am Weichelsee, weil ja auch das Ferdinands Feld Festival mit Geräuschen verbunden ist?

Mit Sicherheit gibt’s da Theater!

Hat es das in den vergangenen Jahren gegeben?

Ja, also Theater nicht, aber es gab schon Beschwerden, weil es stört und zu laut sei. Im letzten Jahr hatte ich dafür sogar noch mehr Verständnis, als wir über vier Wochenenden hier Veranstaltungen hatten, bei denen wir in der Regel aber auch gegen 22 Uhr spätestens durch waren. Ich bin gespannt, was in diesem Jahr kommt. Mich macht das natürlich ein bisschen traurig, dass immer gleich geschossen wird, bevor man mit mir spricht. Ähnlich ist es jetzt ja auch beim Thema des Weichelsees gewesen. Das hätte man sich alles sparen können, dieses Unterschriftensammeln und gleich ins Rathaus zu rennen sowie mit dem Finger auf mich zu zeigen. Das hätte man sich alles komplett klemmen können, wenn man einfach zu mir an den See gekommen wäre oder Kontakt zu mir gesucht hätte. Wir hätten uns zusammengesetzt – und dann hätte man sich dieses ganze Heckmeck sparen können.

Schmälert das die Freude an dem, was man macht?

Nein, aber es ist auf jeden Fall ein fader Beigeschmack dabei. Ich könnte jetzt auch sagen, ich sammle Unterschriften für Ferdi, um zu zeigen, wie viele Leute das in Rotenburg toll finden. Und dann kann man die Stapel ja mal gegeneinander legen. Was viele auch vergessen: Es sind unheimlich viele Dienstleister dabei, die natürlich Geld damit verdienen, Gewerbesteuer zahlen, die dort landet, wo sie hingehört, und wir für den Tag ein großer Arbeitgeber sind – mit 800 bis 900 Leuten.

Bald ist es soweit. Wann genau geht’s los am 6. August?

Die Camper können ab 8 Uhr auf den Campingplatz, um 11 Uhr geht’s dann auf dem Festivalgelände los.