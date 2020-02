Erfolgreiche Pop-up-Party

+ © Guido Menker Chefpilot Ferdi mischt sich unter die Party-Gäste. © Guido Menker

Das Ferdinands Feld Festival auf dem Rotenburger Flugplatz soll in diesem Jahr noch einmal wachsen. Das erklärt Organisator Roland Nielebock am Rande einer Pop-up-Party, die am Sonntagnachmittag mehrere hundert Gäste in das Gewerbegebiet Hohenesch lockt.