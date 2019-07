Einbrecher verursacht Wasserschaden

Ein Einbrecher hat am Sonntagabend einen Wasserschaden in einem leerstehenden Haus verursacht. Er hatte es auf die Kupferrohre in den Wänden abgesehen.

Rotenburg - Beamte der Rotenburger Polizei haben am späten Sonntagabend einen 36-jährigen Mann aus Rotenburg geschnappt, dem nun vorgeworfen wird, in ein leerstehendes Wohnhaus am Grafeler Damm eingebrochen zu sein.

Nachbarn hatten sich gegen 22.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass ein Unbekannter über ein Vordach durch ein Fenster in eine Wohnung eingebrochen sei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es der Täter wohl auf Kupferrohre abgesehen hatte. Er riss die Rohre aus der Wand und verursachte dadurch zusätzlich einen Wasserschaden.

In Tatortnähe traf die Polizei den Verdächtigen an. Viele Umstände deuten darauf hin, dass er für den Einbruch in Frage kommt. Die Polizei geht von einem Schaden in fünfstelliger Höhe aus.

