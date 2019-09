Ein guter Tag: Ehrenamtliche begleiten todkranke Menschen auf ihrem Weg

Rotenburg - Es riecht nach Herbst an diesem Nachmittag, als ich auf das Gelände der Rotenburger Werke zugehe. Obwohl es erst halb 5 ist, wird es schon langsam dunkel. Auch im Zimmer von Dominik, das ich nun betrete, ist es schummrig, obwohl die Vorhänge offen sind. Der 21-Jährige liegt in seinem Bett am Fenster, eingekuschelt in eine grüne Decke. Am Fußende hängt seine grau-rot gestreifte Bettdecke. Er atmet schwer und laut. Neben ihm steht Elsbeth Bonath und hält seine Hand, sie lächelt ihm beruhigend zu und erklärt, warum ich ihn heute besuche. Da lächelt er auch, das gefällt ihm. „Er hat heute einen guten Tag“, sagt Bonath – das ist nicht immer so.

Bonath ist Ehrenamtliche im Verein Hospizarbeit in der Region Rotenburg. Alle zwei Wochen verbringt sie zwei Stunden mit Dominik und versucht, ihm diese Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Gerade massiert sie ihm die Hände. Die sind meist sehr verkrampft. „Das entspannt ihn. Das magst du, nicht wahr?“, ermuntert sie ihn und erntet ein weiteres Lächeln. Und tatsächlich: Dominiks Hand wird locker, liegt gerade in Bonaths Hand. Schwer atmet er immer noch, aber das ist immer so, versichert Bonath. Mit einer Feder stimuliert sie seine Sinne zusätzlich, streicht vorsichtig über seine Hände. Ich mache ein Foto von den beiden, das Blitzen findet Dominik lustig. „Jetzt wirst du ein Fotomodell“, sagt Bonath. Das quittiert er mit einem vergnügten Glucksen.

Danach nimmt sie eine Spieluhr aus dem Regal neben sich, zieht sie auf und sagt leise „Horch!“. Und von einer Sekunde auf die andere wird Dominik ganz leise und ruhig, aufmerksam scheint er der Spieluhr zu lauschen. „Die spiele ich jedes Mal zur Begrüßung, wenn wir uns sehen“, erklärt Bonath eines ihrer Rituale, das Dominik genau kennt. Das andere ist ein Abschiedslied, wenn sie nach Hause geht. „Dann singe ich ihm ,Möge die Straße uns zusammenführen‘ vor – bis wir uns wiedersehen“, erzählt sie. Sie steht an seinem Kopfende, beugt sich ein wenig vor, damit er sie sieht. Oder zumindest wahrnimmt – wieviel er wirklich erkennen kann, das weiß Bonath nicht. „Aber er spürt, und das ist die Hauptsache.“ Immer wieder spricht sie mit ihm, fokussiert ihre ganze Aufmerksamkeit auf den 21-Jährigen. „Zwei Stunden können auch manchmal mühsam sein“, gibt sie zu. „Aber man lernt mit der Zeit, im Gesicht zu lesen, und das finde ich spannend. Man achtet auf Gestik und Mimik, wo Worte fehlen.“

+ Elsbeth Bonath liest Dominik eine Geschichte vor, damit er sich entspannen kann. © Beims

Zwischendurch verkrampft sich sein ganzer Körper. Dann legt ihm Bonath die Hand fest auf, hält ihn und beruhigt ihn. „Alles ist gut“, sagt sie. Zwischendurch putzt sie ihm immer wieder die Nase. Ich sehe mich im Zimmer um, neben Pflegemitteln liegen Kuscheltiere, im Regalfach darüber sind CDs. Auch da gibt es Rituale: Mittags hört Dominik Klassisches. „Er mag Orgelmusik und Glockenläuten.“ Nachmittags ist Udo Lindenberg dran. Mein Blick schweift weiter, auf der anderen Seite lächelt mir Schneemann Olaf aus „Die Eiskönigin“ entgegen. An der Tür hängt ein Planer, auf dem Dominiks Termine eingetragen sind. Eine Mischung aus Krankenhaus und Zuhause, das bleibt wohl nicht aus. Durch die Tür kommt in diesem Moment Besuch, ein Pfleger bringt Medikamente, die Dominik über eine Sonde erhält. „Und gleich gibt's Essen“, verkündet er gut gelaunt, bevor er wieder verschwindet.

Bonath nimmt sich einen Igelball. „Ich gehe jetzt an deine Füße“, warnt sie Dominik vor. „Die sind ja eiskalt“, merkt sie an und beginnt, sie ein wenig zu massieren. Es dauert eine Weile, dann bekommt Dominik wärmere Füße. „Das ist gut, nicht wahr?“, redet Bonath ihm zu. Eigentlich soll er ein wenig schlafen, aber so richtig möchte er nicht. Ist alles aufregend heute. Dominik fallen die Augen zu, aber er kämpft gegen den Schlaf an. Also nimmt Bonath ein Buch in die Hand, liest ihm eine kurze Geschichte vor. Er macht Geräusche, sich bemerkbar. Es scheint ihm zu gefallen, auch wenn die Geschichte ein wenig traurig ist.

Ja, es ist ein guter Tag. Einer, an dem Dominik ganz viel lacht. Auch wenn es nicht immer einfach ist und Bonath erst lernen musste, wie sie dem 21-Jährigen in manchen Situationen am besten helfen kann. Dominik dankt es ihr, indem er sich entspannt. Die zwei Stunden genießt. Langsam gehe ich nach draußen, zu meinem Auto, nachdenklich geworden. Und dankbar. Ich atme tief ein. Es riecht nach Herbst an diesem Nachmittag.

Die Serie

In der Serie „60 Minuten“ gehen wir für eine Stunde auf Beobachtung. Wir ziehen durch den Südkreis und nehmen uns an verschiedenen Orten Zeit – für ganz unterschiedliche Situationen. Sollten Sie Vorschläge haben, wo wir uns umgucken sollten, melden Sie sich gerne!