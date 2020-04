Diako-Pflegedirektor Olaf Abraham über den Umgang mit dem Coronavirus

Rotenburg – Das Coronavirus hält die Welt im Ausnahmezustand. Das gesellschaftliche Leben ist auch im Landkreis Rotenburg weitgehend zum Erliegen gekommen. Von 66 Fällen seit der ersten Meldung vor rund vier Wochen berichtet das Gesundheitsamt am Freitagmittag. 25 Infizierte gelten als wieder genesen. Zu viel Alarm? Olaf Abraham mahnt zu Vorsicht. Als Pflegedirektor am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg ist er mit seinem Team an erster Stelle im Kampf gegen die Pandemie aktiv.

Laut der Statistik des Gesundheitsamts sind derzeit nur zwei Corona-Patienten im Diako in Behandlung. Also alles noch ganz entspannt?

Wir haben uns in den vergangenen Wochen auf die aktuelle Situation eingestellt, und es werden Bettenkapazitäten in unserer Lungenklinik sowie in unserem Zentrum für Intensivmedizin bereitgehalten. Wir haben mehrere Patienten, die sich in der Abklärung befinden und auch einige an Covid-19 Erkrankte. Wir sind sehr dankbar, dass uns die „Welle“ wie in Italien oder Spanien bisher nicht erreicht und wir eine entsprechende Vorbereitungszeit haben.

Worin besteht derzeit die größte Herausforderung?

In dieser Dynamik flexibel auf die zu erwartende Situation zu reagieren und dies mit unseren Teams zu gestalten. Wir haben unseren vorhandenen Pandemieplan schrittweise umgesetzt. Wir sind zum Beispiel mit unserer geriatrischen Abteilung auf eine andere Station umgezogen, um in diesem Bereich für eine Pandemiebelegung Kapazität zu schaffen. Wir haben sehr kurzfristig auf Personalveränderungen zu reagieren, da durch die Quarantäneregelung natürlich auch Personal von uns betroffen ist. Besonders stolz bin ich auf die konzentrierte und professionelle Haltung bei uns im Haus, allen ist der Ernst der Lage anzumerken, und wir rücken zusammen.

+ Olaf Abraham

Wie bereiten Sie Ihr Pflegepersonal auf die erwartete Lage vor?

Für uns alle bedeutet diese Vorbereitung auf die Krisensituation eine große Flexibilität und Bereitschaft zur veränderten Arbeitssituation. Dies zeichnet die Mitarbeiter in den Krankenhäusern ja auch grundsätzlich aus, und es ist zurzeit eine große Freude, diese Motivation und diesen Gestaltungswillen überall bei uns zu spüren. In allen Bereichen ist unser Hygieneteam unterwegs und wiederholt die Schulungsmaßnahmen, besonders natürlich auf den sensiblen Stationen der Lungenklinik, Zentrum für Notfallmedizin und dem Zentrum für Intensivmedizin. Da wir aktuell nur dringende Fälle im Diako behandeln und den verschiebbaren, geplanten Patienten abgesagt haben, gibt es freie Personalkapazitäten in Ambulanz- und Funktionsbereichen. Dort haben wir mit allen Mitarbeitern über einen geänderten Einsatzort gesprochen. Viele von diesen Kollegen haben Vorerfahrung auf der Stationsebene oder auch im Intensivbereich und sind bereit, in dieser schwierigen Situation dort zu unterstützen. In dieser Woche haben zum Beispiel zahlreiche Mitarbeiter auf unseren Intensivstationen hospitiert. Wir erstellen sogenannte Schattendienstpläne, um in einer sich veränderten Versorgungssituation flexibel reagieren zu können. Wenn wir bei einem hohen Patientenandrang eine weitere Station eröffnen müssten, haben wir somit ein weiteres Team im Standby. Im Bereich des Zentrums für Notfallmedizin und dem Zentrum für Intensivmedizin haben wir weitere Rufdienste eingerichtet, um schnell auf Situationen reagieren zu können. Unsere Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr haben wir verstärkt in diese beiden Bereiche eingesetzt, damit sie sich dort einarbeiten können, um bei der veränderten Versorgungslage sicher unterstützen zu können.

Wie viele Pflegekräfte arbeiten derzeit im Diako?

Wir müssen erst mal definieren, was unter Pflegekräfte zu verstehen ist. Wir haben ein System um unsere Patientenversorgung geschaffen, das viele Kompetenzen bündelt und unsere Prozessabläufe optimiert. Wir haben sehr engagierte Mitarbeiter, die als Servicekräfte unsere Pflegefachkräfte auf den Stationen entlasten oder Mitarbeiter, die zur weiteren Entlastung die Essensabfrage tätigen. Wir haben einen sehr gut funktionierenden Patiententransport und Hol- und Bringedienst. Medizinische Fachangestellte sind auf unseren Stationen in der Stationsorganisation oder zur Blutabnahme eingesetzt, und die Physiotherapeuten sind durch die aktivierende therapeutische Pflege eine große Unterstützung. Unser Sozialdienst kümmert sich um unser Entlassungsmanagement. Alle diese Mitarbeiter würde ich immer als gesamtes Pflegeteam sehen.

Wie viele Planstellen gibt es?

Bedingt durch Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen in diesem Jahr, Einhalten der Pflegepersonaluntergrenzen und Festlegen eines Pflegebudgets, sind die alten Stellenplankonzepte ausgehebelt. Wir haben 2019 und auch 2020 die Pflegepersonaluntergrenzen eingehalten.

Reicht das Personal aus?

Durch die Reduzierung der Patienteneinbestellungen über unsere Ambulanzen haben wir, wie geplant, deutlich weniger Patienten in unserem Diako zu versorgen. Somit können wir die Zeit nutzen, uns mit entsprechenden Hospitationen vorzubereiten und auch Überstunden abzubauen. Wir konzentrieren uns auf die zu erwartende starke Belastung.

Sind bereits Ehemalige rekrutiert worden?

Es sind Kontakte zu ehemaligen Kollegen aufgenommen worden, die in den letzten drei Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Wie viele Intensivplätze stehen zur Verfügung?

Wir haben regulär 28 Intensivplätze zur Verfügung, und diese können alle auch als Beatmungsplätze genutzt werden.

Wie viele werden zusätzlich eingerichtet?

Darüber hinaus haben wir unsere Kapazität ausgeweitet und können bei einem stärkeren Patientenzustrom entsprechend reagieren.

Reicht die Zahl der Beatmungsgeräte?

Derzeit ist unsere Beatmungskapazität völlig ausreichend und wir können diese jederzeit den Anforderungen anpassen.

In ersten Mitteilungen des Diakos ist die Rede davon, dass es Engpässe bei Schutzkleidung und -masken gibt.

Wie in ganz Deutschland reden wir zurzeit nur über die Befürchtung, dass es zu Engpässen kommen kann. Dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Einkaufsteams haben wir bisher immer genügend Materialien zur Verfügung gehabt. Wir sind auch in einer günstigen Lage, dass wir in unserer eigenen Apotheke Händedesinfektionsmittel herstellen und wir uns selbst versorgen können.

Ist da Pflegepersonal im Diako ausreichend von Ansteckungen geschützt?

Wir haben als Pflegekräfte auch außerhalb von Covid-19 ständig mit ansteckenden Krankheiten zu tun. Die Grippewelle hat uns auch in diesem Jahr besonders in der Lungen- und Kinderklinik sehr stark beschäftigt, und wir hatten im gesamten Haus zahlreiche Patienten mit Influenza zu versorgen. Im Zentrum für Notfallmedizin nehmen wir täglich zahlreiche Patienten mit unklaren Infekten auf. Wir sind als Klinikpersonal daran gewöhnt und müssen immer auf die hygienischen Maßnahmen achten. Die aktuelle Situation mit Covid-19 ist emotional besonders belastend, da wir den Anstieg der Neuerkrankungen nur schwer vorhersagen können. In dem Stationsbereich der Patientenversorgung mit Covid-19 hat unsere Technik die Lüftung so eingestellt, dass wir in den Zimmern im Unterdruckbereich arbeiten und so einen zusätzlichen Schutz erlangen. Diese großartige Möglichkeit haben sicher nicht sehr viele Krankenhäuser.

An welchen Stellen drückt der Schuh am meisten?

Natürlich ist es uns am wichtigsten, dass wir bei der Patientenversorgung auch in den nächsten Monaten genügend Schutzausrüstung zur Verfügung haben. Wir sind als Maximalversorger im Landkreis für die Patientenversorgung zuständig und machen dies sehr gern, doch es wird hoffentlich allen in unserer Gesellschaft bewusst, welch ein großer logistischer und personeller Aufwand hinter dieser Organisation steckt. Maximale Gesundheitsversorgung benötigt einfach auch zukünftig entsprechende Ressourcen. Es ist sehr schön, dass für uns geklatscht wird und wir eine entsprechende Wertschätzung für unsere Tätigkeit erhalten, doch ich hoffe, dies wird nach einer erfolgreich überstandenen Pandemie in der Politik nicht in Vergessenheit geraten.

Inwieweit hat sich Ihr persönlicher Arbeitsalltag verändert?

Er ist in dieser Vorkrise natürlich grundsätzlich verändert. Wir wussten vor zwei Wochen noch nicht, wie sich die Situation heute darstellt. Wir haben in vielen Arbeitsstunden mit Hochdruck daran gearbeitet, verschiedene Szenarien zu planen. In unserem Lenkungskreis Pandemie haben wir die einzelnen Schritte beschlossen und mit unseren ärztlichen sowie pflegerischen Mitarbeitern generalstabsmäßig geplant. Einerseits mussten wir uns auf Patienten mit Covid-19 einstellen, andererseits benötigen unsere Patienten, die notfallmäßig in unser Haus kommen, die gewohnt gute Behandlungsqualität. Wir erleben eine hohe Motivation von unseren Mitarbeitern, diese bevorstehende Krise gemeinsam zu bewältigen.

Gibt es Kooperationen mit anderen Krankenhäusern?

Es besteht ein enger Austausch im Landkreis, und natürlich stehen wir mit unserem Lehrkrankenhaus des UKE in Hamburg sowie der MH in Hannover im ständigen Kontakt.

Ist das alles übertrieben, was wir so hören?

Selbst Immunologen sind sich unsicher über den weiteren Verlauf der Pandemie. Es gibt Szenarien, die uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken lassen und andere, die unser Gesundheitssystem an den Rand des Kollapses treiben. Ich glaube, wir haben in Deutschland sehr gut, besonnen und frühzeitig gehandelt. Es wird eine Situation entstehen, die uns sehr belastet, die wir aber beherrschen werden.

Nehmen die Menschen aus der Region das Problem ernst genug?

Das glaube ich schon. Die getroffenen Maßnahmen werden aus meiner Sicht mit einer gewissen Gelassenheit und viel Verständnis hingenommen, zum Beispiel sind die Besucherbeschränkungen bei uns im Klinikum ohne große Diskussionen umgesetzt und werden eingehalten, obwohl es für alle Patienten und deren Angerhörige nur schwer auszuhalten ist. Die Akteure des Gesundheitssystems nehmen die Verantwortung sehr ernst. Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Gesundheitsamt.

Wie groß ist der Verunsicherung bei Patienten, die wegen anderer Krankheiten behandelt werden?

Natürlich ist bei uns im Klinikum Covid-19 bei allen das beherrschende Thema, auch bei den nicht betroffenen Patienten. In jedem Gespräch müssen unsere ärztlichen sowie pflegerischen Mitarbeiter aufklären und Sicherheit vermitteln. Bei jeglichen Anzeichen einer Covid-19-Erkrankung wird der Patient bei uns auf einer speziellen Station direkt isoliert.

Ist Rotenburg noch glimpflich davongekommen bislang?

Wenn man sich die reine Anzahl der Covid-19 positiven Patienten nach heutigem Stand anschaut, ist es so, in Bezug auf Heinsberg oder Italien; doch auch bei uns gibt es Patienten, die einen ungünstigen Verlauf haben und in unserem Zentrum für Intensivmedizin behandelt werden. Bei solch einem Verlauf würde ich nie von „glimpflich“ sprechen. Aus Sicht des Patienten und dessen Angehörigen ist jeder Fall besonders und im Einzelfall auch dramatisch.

Zur Person:

Seit Oktober 2013 ist Olaf Abraham Pflegedirektor am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg. Zuvor war er vier Jahre lang Pflegedirektor am Klinikum Peine und in den Jahren vorher in verantwortlicher Leitungsfunktion im St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim. Hospitationen im Risikomanagement der Medizinischen Hochschule Hannover und Netzwerktätigkeit in der Palliativmedizin runden seine Erfahrungen ab.

Abraham absolvierte die Ausbildung zum Krankenpfleger sowie die Ausbildung zum Fachkrankenpfleger in Anästhesie- und Intensivmedizin. Sein Fachwissen baute er im Studium der Angewandten Gesundheitswissenschaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal aus. Darüber hinaus absolvierte er die Ausbildung zum systemischen Coach.