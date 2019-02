Ein Leitfaden für die Innenstadt soll her

Wie soll sich die Rotenburger Innenstadt weiterentwickeln? Eine Frage, die zurzeit intensiv diskutiert wird. Architekt Norbert Behrens (PGN) hat bereits vor längerer Zeit einen Masterplan für Rotenburg gefordert. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) spricht indes von einem Leitfaden als Ziel eines Workshops für Baukultur, der am 8. April stattfindet.

Rotenburg - Die zurzeit intensive Debatte über die künftige Gestaltung der Innenstadt ist vor mehreren Monaten durch den Abriss des ehemaligen Carthagos gegenüber der Post befeuert und damit vorangetrieben worden. Unternehmerin Jette Grewe hatte das Grundstück, das sich direkt neben ihrem Geschäft „Jette C.“ befindet, gekauft und will dort Gewerbeflächen, einen Parkturm sowie rund 15 Wohnungen bauen lassen. Prinzipiell ganz zur Freude der Stadtverwaltung. „Wir sind dankbar, dass es Investoren wie Frau Grewe gibt. Aber die Optik muss auch stimmen“, erklärte Stadtplaner Clemens Bumann und meinte damit die Anzahl der Stockwerke.

Zwei oder drei Geschosse? Welche Dachart soll es sein? Und wie ist die Fassade zu gestalten? Um diese drei Kernfragen geht es nicht nur auf diesem zurzeit noch freien Grundstück, sondern ganz sicher auch bei weiteren, noch ausstehenden Projekten dieser Art. Denn dass sich in Rotenburg in den kommenden Jahren einiges tun wird, steht außer Frage. Die Stadt will sich darauf vorbereiten, plant einen Workshop im Rathaus und holt dazu verschiedene Experten und Interessenvertreter an einen Tisch.

Vier Architekten aus Rotenburg, drei Vertreter des Netzwerks für Baukultur Niedersachsen, zwei Vertreter der IG City-Marketing, sechs Mitglieder aus dem Rotenburger Stadtrat sowie Bürgermeister Andreas Weber, die Erste Stadträtin Bernadette Nadermann und Planungsamtsleiter Clemens Bumann sowie noch weitere Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung kommen für sechs Stunden zusammen. Sie werden aber nicht nur am Tisch sitzen, sondern auch mehrere Bereiche in der Innenstadt aufsuchen, um sich gemeinsam ein Bild zu machen. „Dieser Workshop wird öffentlich sein“, sagt Andreas Weber. Wer mag, darf dazukommen. Wortbeiträge der Gäste seien allerdings nicht möglich. Das würde den Rahmen sprengen. Der Workshop geht von 10 bis 16 Uhr über die Bühne.

Weber will neutral bleiben

Grundlage für das Treffen ist eine Entscheidung im Verwaltungsausschuss, der die dafür erforderlichen 4000 bis 5000 Euro locker gemacht hat. Moderiert wird dieser Workshop von Lothar Tabery aus Bremervörde, der im Netzwerk Baukultur für den Bereich Weser-Ems zuständig ist, erklärt der Bürgermeister. Wäre es nach Norbert Behrens gegangen, hätte der Bürgermeister selbst einen von Behrens vorgeschlagenen Architekten-Workshop moderieren sollen. Das stand für Weber nicht zur Debatte. „Als Bürgermeister müsste ich mich dann neutral verhalten. Aber ich bin auch gewählt worden, um einen Standpunkt zu vertreten.“

Bauhöhen, Dachgestaltung und die Gestaltung von Fassaden. Um diese Knackpunkte soll es vornehmlich gehen, sagt Clemens Bumann. Der Workshop münde letztendlich in einem Leitfaden, der auf Grundlage eines Protokolls formuliert werde, um den sich die Architektenkammer kümmere, die ebenfalls mit von der Partie sei. Ein solcher Leitfaden könne nur Grundlage für spätere Entscheidungen sein, Entscheidungen, die Änderungen oder Ergänzungen in den jeweiligen Bebauungsplänen zur Folge haben.

Identitätsstiftende Baukultur fördern

Bernadette Nadermann macht deutlich: „Es ist eine zentrale Frage, ob es in einer Stadt eine identitätsstiftende Baukultur gibt.“ Gibt es sie in Rotenburg? Sie sagt: „Ja.“ Weber pflichtet ihr bei. „Aber es gibt eben auch weitere Gebäude, die in ihrer jetzigen Form nicht haltbar sind.“ Dann gehe es um die Entscheidung, ob beispielsweise eine alte Fassade erhalten werden kann, wie beispielsweise beim Pressehaus an der Großen Straße. Nadermann spricht von Weichenstellung und Identität und meint: „Es gibt Städte, denen es gelingt, trotz einer gewissen Mode im Bau Identität zu erhalten.“

Wer von den Architekten an dem Workshop teilnimmt, sei noch nicht klar. Interessierte Kollegen aus der Kreisstadt seien aufgerufen, sich bis Ende kommender Woche im Rathaus unter der Telefonnummer 04261 /71112 zu melden.