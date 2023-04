Stadtradeln: Rotenburg braucht mehr Radsherren

Von: Andreas Schultz

Sie suchen Menschen, die ihren Autoschlüssel abgeben wollen: Bürgermeister Torsten Oestmann (v.l), Stephan Lohmann und Andrea Rieß © Schultz

Rotenburg tritt wieder in die Pedale: Von 14. Mai bis 3. Juni steht das Stadtradeln auf der Agenda.

Rotenburg – 2022 wollte Rotenburg Platz eins der gefahrenen Radkilometer in Niedersachsen pro Einwohner sein. Was bei der zurückliegenden Ausgabe des Stadtradelns herauskam, ist bekannt: Platz vier mit 281.472 Kilometern, Platz zehn in Deutschland. „Da ist noch Luft nach oben“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann fast ein Jahr später. Erneut ruft die Stadt dazu auf, drei Wochen lang vom 14. Mai bis 3. Juni Verbrenner stehenzulassen und stattdessen mit Muskelkraft und auf zwei Rädern zum Ziel zu kommen.

Eingeladen sind auch bei der neunten Rotenburger Auflage alle, die in Rotenburg leben oder arbeiten. So viele Teilnehmer und Radkilometer wie möglich sind gefragt – alles für die CO²-Ersparnis und damit im Namen des Klimaschutzes. Nach wie vor erlaubt ist die Nutzung von E-Bikes mit Trittunterstützung, im Prinzip „alles, was kein Nummernschild hat“, erklärt Andrea Rieß aus dem Umweltamt im Rathaus.

So hat die Stadt auch 2023 nichts dagegen, erneut einen Teilnehmerrekord aufzustellen, wie es im Vorjahr gelungen ist. 1. 611 Radfahrende waren dabei und folgten Oestmanns Aufruf für den höchsten niedersächsischen Treppchenplatz, organisiert waren sie in 94 Teams. Wie es bei der kommenden Auflage aussehen wird, lässt sich so noch nicht sagen. Zum Zeitpunkt des Pressegesprächs am Montag hatten sich bereits 231 Teilnehmer angemeldet, die sich auf 49 Teams verteilten. Erfahrungsgemäß gehörten zwei Drittel aus dem Teilnehmerumfeld der Gruppe der Wiederholungstäter an, die ihren Stadtradel-Account vom zurückliegenden Jahr reaktivieren, sagt Rieß. Wie schnell das geht, macht Oestmann deutlich, der das in wenigen Minuten nebenbei im Pressegespräch erledigt. Wer dennoch Hilfe mit dem Account braucht – auch das hat es in jüngster Zeit mal gegeben – könne sich an Rieß wenden.

Wer wird in ihre Fußstapfen treten? Sophie Stiegeler (l.) und Jaron Kolkmann waren 2022 die Rotenburger Stadtradel-Stars und haben ihre Schlüssel bei Andrea Rieß abgegeben. © Tausendfreund

Was nicht ganz so flott erledigt ist, ist die Suche nach den sogenannten Stadtradel-Stars: Sie verzichten im Lauf der dreiwöchigen Aktion vollständig auf ihr Auto, geben den Schlüssel sogar bei der Auftaktveranstaltung vertrauensvoll in die Hände von Rieß. „Die Stadtradel-Stars starten unter erhöhten Anforderungen, denn sie sollen in dieser Zeit kein Auto von innen sehen“, sagt sie. Damit fällt auch das Mitfahren bei anderen Autofahrern aus – es sei denn, die Stars fahren mit den Vehikeln des öffentlichen Personennahverkehrs oder mit Zügen. Das wiederum ist ausdrücklich erlaubt. Wer die Herausforderung annehmen und damit an der Verlosung für Preise wie hochwertige Fahrradtaschen teilnehmen möchte, kann sich täglich zwischen 10 und 15 Uhr bei Rieß unter Telefon 04261/71104 melden oder eine E-Mail an andrea.riess@rotenburg-wuemme.de schreiben – am besten bis Anfang kommender Woche, sagt sie. Dann muss sie die Stadtradel-Stars offiziell anmelden. Ob die Neuen dann auch die eiserne Disziplin von Sophie Stiegeler mitbringen, bleibt abzuwarten: 959 Kilometer legte die Westervesederin bei der vergangenen Auflage zurück, fuhr einmal gar mit den Kindern auf dem Drahtesel zum Krankenhaus in Rotenburg, statt das Auto zu nehmen.

Auch da ist noch Luft nach oben.

Was aus Sicht von Stephan Lohmann jetzt noch fehlt, ist die engagiertere Teilnahme der 54 Kommunalpolitiker. „Da haben wir nicht einmal eine Teilnahmequote von 25 Prozent“, bemängelt der Abteilungsleiter Straßenrecht aus dem Bauamt. Dabei war die Grundidee des Stadtradelns bei der Gründung, dass Lokalpolitiker als Zugpferde ihr Umfeld zum Mitmachen animieren, erinnert Rieß. Erstaunlicherweise habe es sich in Rotenburg dann aber andersherum entwickelt: „Hier ist das vom ersten Jahr an eine Aktion der Bürger“, blickt sie zurück. Die haben im Übrigen nicht nur die Möglichkeit, CO² zu sparen und sich körperlich zu betätigen. Zur Verbesserung der Radinfrastruktur bietet die Stadt einen Mängel- und Lobmelder: Wer etwa auf ein zugewachsenes Verkehrsschild oder einen schön breiten Radweg hinweisen möchte, kann das im Stadtradelportal unter „MeinRADar!“. Wo die Stadt zuständig ist und aktiv werden kann, wird sie das auch, verspricht Lohmann.

Aktiv wird sie offiziell am Sonntag, 14. Mai um 11 Uhr. Dann steht die erste Radtour als Auftakt des Stadtradelns an: Die Teilnehmer umrunden dabei einmal das Stadtgebiet – in moderatem Tempo, verspricht Rieß. Wer möchte, könne den Starttermin zum Muttertag auch als Aufforderung zum Mehrgenerationenradeln verstehen, sagt sie. Die von Manfred Petersen vom ADFC Rotenburg ausgearbeitete Strecke umfasst 18 Kilometer. Da sie einmal um die Kreisstadt herumführt, könne auch jeder, den Lust und Ausdauer verlassen, vorher aussteigen. Weitere Touren sollen folgen.

Folgen wird auch ein weiteres Stadtradeln: und zwar das in der Samtgemeinde Sottrum direkt im Anschluss an die Rotenburger Auflage. Für Oestmann, der als Bürgermeister in Rotenburg arbeitet und in Sottrum wohnt, heißt das: sechs Wochen Stadtradeln. „Natürlich!“, sagt der Bürgermeister, lacht und klingt dabei fast wie ein geborener Stadtradel-Star.

Wer noch keinen Account zum Zählen seiner Radkilometer hat, kann das im Internet unter www.stadtradeln.de/rotenburg-wuemme nachholen.