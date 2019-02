Ein Blickfang in der Nacht

Rotenburg - Das „Tor zur Stadt“ - geschaffen vom Künstler Werner Ratering - hat seit 1995 seinen festen Platz an der Ärztehauskreuzung in Rotenburg.

Vor allem am Abend wird das Kunstwerk zu einem echten Blickfang. Die Beleuchtung lässt es besonders zur Geltung kommen. Das „Tor zur Stadt“ ist eine Steinformation, die an die Flüsse Rodau und Wiedau als kulturelle Markierung erinnern soll. Zugleich entsteht durch die Anordnung der beiden sieben Meter hohen Steinblöcke mit den am Kopf eingearbeiteten, goldbeschichteten Metallplatten eine Tor-Situation.