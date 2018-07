Betrüger planen dreisten Coup an der Haustür - hellwache Nachbarin verhindert Schlimmes

Mit einem schnellen Eingreifen hat die Nachbarin eines betagten Ehepaares verhindert, dass ein Betrüger den Senioren mehrere Zehntausend Euro rauben konnte. Der Trick, mit dem er das Vertrauen seiner Opfer erschlichen hatte, war besonders dreist.

Rotenburg - Dem Überfall an der Tür in Rotenburg ging in der vergangenen Woche ein Anruf voraus, in dem sich ein Täter dem Ehepaar als Polizist vorstellte und um Hilfe beim Aufgreifen eines Haustür-Betrügers bat.

Der Anruf war einer von mehr als zehn betrügerischen Anrufen in Rotenburg und Gnarrenburg, die sich in der vergangenen Woche ereignet haben und zu Strafanzeigen führten. Die Betrüger gaben sich dabei jedes Mal als falsche Beamte aus, teilte Polizei-Pressesprecher Heiner van der Werp am Freitag mit.

Während sich die angerufenen Senioren in fast allen Fällen richtig verhielten und die Gespräche schnell beendeten, machte es ein hochbetagtes Rotenburger Ehepaar den organisierten Kriminellen aber doch leicht, heißt es in der Meldung. Sie gaben demnach zunächst preis, dass sie mehrere zehntausend Euro an Bargeld im Hause hätten.

Dreister Trick leitet Geldübergabe ein

Darauf reagierte der falsche Polizist sofort. Er wies die beiden an, das Geld an einen derzeit noch flüchtigen Einbrecher zu übergeben, berichtete van der Werp. Der vermeintliche Beamte würde in Kürze bei ihnen auftauchen, heißt es. Bei der Geldübergabe würde ein Polizei-Team den Täter sofort festnehmen. Das dreiste Druckmittel: Es sei die Pflicht des Ehepaares, den Beamten zu helfen, führten die Betrüger an.

Das Ehepaar willigte dem Plan ein, berichtete aber einer Nachbarin von diesem Plan - und leiteten auf diese Weise ihre eigene Rettung ein. Denn: Die geistesgewärtige Frau kam laut Angaben der Polizei gerade noch auf das Treffen der Geldübergabe zu und konnte aus der eigenen Wohnung heraus verhindern, dass der Täter mit dem Ersparten der Eheleute entkam.

Laut van der Werp habe die Nachbarin den beiden zugerufen, dass Geld nicht zu übergeben. Im letzten Moment gelang es dem Ehepaar daher, dem Täter das Geld aus der Hand zu schlagen.

Der Unbekannte ergriff daraufhin überrascht die Flucht. Er brauste ohne Helm und Handschuhe mit einem Motorrad vom Berliner Ring in Richtung Matthias-Claudius-Heim davon, berichtete van der Werp. Die Senioren kamen mit dem Schrecken davon.

Polizei liefert Täterbeschreibung

Der unbekannte Geldabholer wurde als 1,75 Meter großer Mann Anfang 30 beschrieben. Er trug schwarze Motorradbekleidung mit auffälligen silber-reflektierenden Dreiecken an den Oberarmen. Auffällig sei auch sein rundes Gesicht und seine fuchsroten Haare gewesen. Insgesamt machte der Mann einen russischstämmigen Eindruck.

Die Polizei empfiehlt vor diesem Hintergrund vor allem älteren Menschen, die einen unerwarteten Anruf von einem allzu neugierigen Polizeibeamten erhalten, dass sie solche Gespräche sofort beenden. „Lassen Sie sich bitte auf nichts ein!“, appellierte der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp in der Pressemeldung abschließend.

