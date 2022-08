Neue Idee für Friedwald liegt auf dem Tisch

Wird es einen Friedwald für Urnenbestattungen in Rotenburg geben? Die Diskussion geht weiter. © Menker

In den kommenden Wochen geht es zum zweiten Mal um die Frage, ob Rotenburg einen Friedwald bekommt. Geht die Stadt also im zweiten Anlauf auf das Angebot des Unternehmens ein? Es ist noch unklar. Der Bürgermeister spricht nämlich eine neue Idee für Urnenbestattungen im Wald an. Nicht zuletzt deshalb sagt er: „Wir brauchen mehr Zeit für die Entscheidung.“

Rotenburg - Der Plan ist schon seit mehr als einem Jahr bekannt: Auf zunächst rund 40 Hektar wollen die Landesforsten mit der Friedwald GmbH in der Nachbarschaft zum Naherholungsgebiet Bullensee und zum Hartmannshof eine Fläche für anonyme Urnenbestattungen und einen zentralen, naturnahen Andachtsplatz schaffen. Im ersten Anlauf sind sie gescheitert. Inzwischen liegt der Antrag erneut auf dem Tisch. Die Skepsis bleibt – auch beim Bürgermeister. Doch der legt eine neue Idee vor. Für Torsten Oestmann allerdings geht es nicht ums Ob, sondern um das Wie. Die Kritik aus der Politik nimmt er ernst. Da geht es um die angedachte Größe, um das auf Gewinn angelegte Geschäftsmodell sowie um etwaige Haftungen. Im Klartext: „Für eine derart grundlegende Geschichte müssen wir uns Zeit nehmen“, sagt der Bürgermeister in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung.

Die Nachfrage nach dieser Bestattungsform ist unbestritten da. Das weiß auch Oestmann. „Schon während meines Wahlkampfes haben mich Menschen darauf angesprochen, weil sie sich eine derartige Bestattungsform im Wald wünschen. Sie verstehen das Nein des Stadtrates nicht.“ Er habe diese Kritik an der Entscheidung aufgenommen und sei bestrebt, das Projekt umzusetzen. „Ich habe darüber auch mit der Landesforsten gesprochen“, so Oestmann. Die könnte möglicherweise aber raus sein. Oestmann bringt nämlich eine Alternative ins Spiel. „Das könnte auch die Stadt selbst machen.“ Eine neue Variante also – aber eben „nicht als Gelddruckmaschine“, wie er betont.

Vor diesem Hintergrund laufen außerhalb der politischen Gremien immer wieder Gespräche dazu. „Wir tauschen unsere Positionen aus“, erklärt der Bürgermeister. Das habe sich bewährt. Unter dem Strich steht für ihn vor allem eine Erkenntnis: „Wir brauchen einfach mehr Zeit für das Thema, wir sollten es nicht übers Knie brechen.“

Genau das ist die „Denke“ und Herangehensweise des neuen Chefs im Rotenburger Rathaus. Ganz ähnliche hatte er es sich auch für die Entscheidung in Sachen IGS-Oberstufe gewünscht. „Da hat es aber leider nicht geklappt.“ Auch im Fall des beantragten Friedwaldes liegen die Positionen recht weit auseinander. Gut möglich, dass man sich diesmal die erforderliche Zeit nimmt.

Knapp 100 Friedwälder gibt es mittlerweile bundesweit, dazu private Konkurrenten wie die Ruheforst GmbH. In Lauenbrück gibt es einen Ruheforst, Hellwege will einen. Eine Entscheidung der Stadt Rotenburg wäre „eine gute Geste und bürgernahe Entscheidung“, betonte Hans-Adam von Schultzendorff als zuständiger Standortentwickler der Landesforsten schon im vergangenen Jahr.

Auch Andreas Weber (SPD) bemüht sich um Zustimmung, bezeichnete einen Ruheforst als „Bereicherung für die Bestattungskultur“. Eine Konkurrenz zu den eigenen Friedhöfen sieht er nicht. Die neue Mehrheitsgruppe im Stadtrat mit SPD, Grünen und Die Linke nimmt einen neuen Anlauf in Sachen Friedwald. CDU-Fraktionschef Tilman Purrucker kommentierte das so: „Ich habe nichts anderes erwartet.“

Für die Kritiker stellt sich eine Reihe von Fragen: Ist ein „Bestattungstourismus“ bis aus den umliegenden Großstädten zu befürchten? Schadet das der Natur, den Anwohnern, oder profitiert das Gastgewerbe? Wie ist es mit den ökologischen Beeinträchtigungen des Waldes? Und wer haftet für den Betrieb des als Friedhof genutzten Waldes, wenn die GmbH nicht mehr da wäre? Auch das kommt in der Diskussion auf den Tisch. Und auch, wenn Torsten Oestmann den Wunsch vieler Rotenburger realisieren und damit ein alternatives Bestattungsangebot schaffen möchte, lässt er im Gespräch mit der Kreiszeitung nicht unerwähnt, dass es auf dem Waldfriedhof schon sehr ähnliche Angebote gebe. Die Stadt bietet inzwischen zwei Naturgärten. Auch weitere Angebote für Urnenbestattungen, die mittlerweile 70 Prozent der Beerdigungen ausmachen, sind längst umgesetzt.

Dennoch: Der Antrag liegt erneut auf dem Tisch. Sollte sich die neue Idee am Ende durchsetzen, müsste die Stadt allerdings wieder bei null anfangen. Oestmann betont, dass es für die Landesforsten nur ein Zusammenspiel mit der Friedwald GmbH gebe. Damit wäre die Suche nach alternativen Standorten die Folge.