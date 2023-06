Das 20-Millionen-Euro-Projekt: Sparkasse eröffnet Bau in Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Die Bauzäune sind weg: Der größtenteils hell gestaltete Sparkassenbau ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich. © Schultz

Mit 20 Millionen Euro beziffert die Sparkasse Rotenburg Osterholz den Bau des Großprojekts in der Rotenburger Stadtmitte. Nun hat die Bank ihr Geschäftshaus mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung eingeweiht.

Rotenburg – Es dauert nicht lange, da fällt das Wort „Glanzpunkt“. Tim Jesgarzewski spart bei der Einweihungsfeier zum fertiggestellten Sparkassenneubau in Rotenburg nicht mit Lob: Der Vorsitzende des Verwaltungsrats sieht in dem von PGN geplanten und begleiteten Projekt eben diesen „architektonischen wie funktionalen Glanzpunkt“, der nun mitten in der Stadt entstanden ist.

Dabei fehlen noch ein, zwei Handgriffe zur „Politur“, um beim Bild zu bleiben. Hier noch eine Fußmatte hinter dem Seiteneingang, dort noch ein paar Blümchen ins Beet, doch im Großen und Ganzen fügt sich der Bau schon ins Stadtbild ein. „Zu so einer Eröffnung ist nie alles fertig“, gibt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Stefan Kalt zu. Immerhin: Im Inneren glänzt das meiste neu.

Davon überzeugten sich während der Einweihungsfeier Gäste aus dem lokalen Bankenwesen, aus Politik, Stadt- und Kreisverwaltung sowie die größtenteils bereits eingezogenen Mieter – zum Beispiel die Polizei, die mit 1 300 Quadratmetern für ihre Kommissariate größter Mieter der insgesamt zur Verfügung stehenden 4 500 Quadratmeter Nutzfläche ist. Über 1 800 Quadratmeter verfügt die Sparkasse selbst, das Gros der übrigen Fläche teilen sich Apotheke Große, Schuh-Mann, Chiropraktikerin Dr. Bianka Carstens sowie ein weiterer Mieter, der erst noch gefunden werden muss.

20 Millionen Euro hat das Projekt mit zwei Jahren Bauzeit insgesamt gekostet. Das gibt Stefan Kalt während seiner Ansprache vor Publikum endlich preis – nicht ohne Seitenhieb mit Augenzwinkern in Richtung Presse, die in den vergangenen Jahren im Rahmen der Berichterstattung immer wieder nach dieser Zahl gefragt hatte und leer ausging.

Motivräume wie zum Thema „Festival“ bringen ganz unterschiedliche Atmosphäre in die dort stattfindenden Beratungsgespräche. © Schultz

Gestalterisch haben sich die PGN-Planer an dem bereits im Stadtbild vielfach vertretenen Kasten-Design orientiert. In den „eigenen“ Räumen hat die Sparkasse das Abweichen vom rot-weißen Marken-Design gewagt und auch dunkle Farben – und damit Räume – zuzulassen. Neuheit sind die Beratungsräume, die sich an verschiedenen Motiven orientieren: etwa das kindergerechte Familienzimmer oder der Festivalraum mit Palettensofa, -tisch und einschlägigen Band-Alben an den Wänden. „Das kommt gut an, damit haben wir bereits an anderer Stelle Erfahrungen gesammelt“, sagt Kalt.

Was vor allem bei der Auto fahrenden Stadtbevölkerung ankommen dürfte, sind die 100 Stellplätze, die an der rückwärtigen Gebäudeseite entstanden sind. Addiert man die Parkplätze des Rewe-Marktes, kommen 175 Stück zusammen. „Das gibt es sonst so in Rotenburg nicht“, stellt Kalt fest.

„Ich bin überzeugt, dass das, was wir hier hingestellt haben, gut ist für die umliegenden Geschäfte und Restaurants“, ist er überzeugt. Das Bekenntnis zur Stadt Rotenburg, das der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende in der Millionen-Investition sieht, greift Torsten Oestmann auf: „Rotenburgs Mitte ist wieder offen“, sagt der Bürgermeister und freut sich über die verschwundenen Bauzäune. Das Areal werde zum Teil einer Innenstadt, die sich in kommenden Jahren völlig neu entwickeln werde.

Die Einweihung ist Schlussstein für das „Herzensprojekt“ von Stefan Kalt. © Schultz

„Ich sage hier Tschüss“, formuliert Kalt zu seinem letzten öffentlichen Auftritt mit ein paar Dankesworten. Für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden ist die Einweihung nicht nur Schlussstein für sein „Herzensprojekt“, sondern auch für den Weg mit der Sparkasse. Es ist ein Anfang mit einem Abschied.

Wer sich das Sparkassengebäude ausführlich von innen anschauen möchte, hat Samstag, 24. Juni, Gelegenheit dazu: Von 9 bis 13 Uhr veranstaltet das Geldinstitut einen Tag der offenen Tür.