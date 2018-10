18-Jährige bedroht Polizeibeamten mit Küchenmesser

Rotenburg - Bei einem Einsatz ist am Sonntagabend ein Polizeibeamter im Ellernweg in Rotenburg von einer 18-jährigen Frau mit einem Messer bedroht worden.

Die junge Frau sollte eine Bekannte auf deren Wunsch nach einer ärztlichen Behandlung in einem Rettungswagen begleiten, teilt die Polizei mit. Vor der Fahrt wollten die Polizeibeamten zum eigenen und zum Schutz der Rettungssanitäter einen Blick in die Bauchtasche der 18-Jährigen werfen. Dies lehnte sie jedoch ab. Unvermittelt öffnete sie dann die Tasche, zog ein Küchenmesser heraus und stürmte schreiend auf einen der Polizisten los.

Um nicht verletzt zu werden, musste der Beamte Pfefferspray einsetzen. Auf dem Gehweg neben dem Rettungswagen konnte die Frau überwältigt werden. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in Handschellen in einem anderen Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein gesundheitliches Problem Grund für den überraschenden Angriff auf den Beamten war.

Rubriklistenbild: © dpa