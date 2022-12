Geschenk aus der Küche: Rotarier spendieren Kochkurse für Kinder und Jugendliche

Von: Andreas Schultz

Thalia (l.) und Daria beim Einfüllen der glibberigen Peeling-Masse. © Schultz, Andreas

Der Elternverein Simbav möchte gesunde Ernährung fördern. Dafür ist er mit Kindern und Rotariern ín die Küche gegangen.

Rotenburg – „Okay. Wer möchte welches Rezept ausprobieren?“, fragt Nicole Michael in der Küche des Zentrums für Familien in Rotenburg. „Alles“, antwortet Evan der Simbav-Vertreterin knapp. Kurze Zeit später hält der offensichtlich motivierte Neunjährige eine Zitrone in der Hand, genau wie seine Schwester Kate. „Was habt ihr vergessen?“, fragt Michael. Auch diese Antwort ist schnell gefunden: Hände waschen!

Es ist der vierte der insgesamt fünf Kochtage für Kinder und Jugendliche, den das Familienforum Simbav in seinen Räumen abhält. Finanziert wird das Ganze durch die Rotary Clubs Rotenburg und Wümmeland. Kindern kostenlos gesunde Ernährung und Grundkenntnisse im Kochen zu vermitteln, ist das erklärte Ziel der mehrteiligen Aktion, „Ein ganzheitliches Konzept in der Kulinarik, quasi“, sagt Rotarierin Nicole Gennerich. „Für viele Kinder und Jugendliche ist es schon zur Herausforderung geworden, mal ein Messer oder eine Kuchenform in die Hand zu nehmen, geschweige denn einen Teig zu kneten“, sagt Rotarier Matthias Dittrich zur Ausgangslage.

Evan ist begeistert vom Effekt des Peeling-Produkts. © Schultz, Andreas

Etwas rosiger sieht es bei Evan (9), Kate (11), Daria und Thalia (beide 10) aus. Die Grundlagen, beispielsweise das richtige Händewaschen, sitzen bei den Wiederholungsteilnehmern schon ganz gut. Auch das Abmessen der Zutaten für das Zitronen-Zucker-Peeling haut schon hin – abgesehen davon, dass die Digitalanzeige manchmal ihren eigenen Willen hat. So werden bei Kate aus 60 Gramm Olivenöl schnell mal 68. „Kein Problem, dann nehmen wir halt etwas mehr Zucker“, sagt Nicole Michael. Einen Tipp hält sie für die jungen Teilnehmer ebenfalls bereit: Wenn man die Zitrone vor dem Aufschneiden fest über eine Oberfläche rollt, lässt sie sich effektiver auspressen. „Das wusste ich noch nicht“, sagt Gennerich und freut sich zusammen mit den Kindern.

Dass sich heute ein Pflegeprodukt unter die insgesamt sechs zur Auswahl stehenden Rezepte gemischt hat, kommt nicht von ungefähr: In der Weihnachtsausgabe des Kochtags geht es um Geschenkideen, die sich in der Küche herstellen lassen. Neben dem Peeling steht ein Zitronen-Teezucker auf dem Programm, darüber hinaus zur Saison passend Gebrannte Mandelbutter, Trinkschokolade am Stiel, Erdbeerzucker und ein besonders schokoladiges Kakaopulver – „ihr könnt euch schon mal überlegen, wen ihr damit überraschen wollt“, regt der Flyer zu den Kochtagen an.

Rührend: Während Thalia (l.) die Zutaten für das selbst gemachte Kakaopulver mischt, sind die jungen Teamkollegen mit Schokolade schneiden, rühren und naschen beschäftigt. © Schultz

Das Kakaopulver ist dran. Während Daria den weißen Schokoladenblock mühsam, aber geduldig über die Reibe drückt, schneidet Kate weiße und braune Schokolade in kleinere Stücke, um sie anschließend zur Pulvergewinnung an die Küchenmaschine zu verfüttern. Thalia rührt schließlich Milchpulver, Puderzucker, ungesüßten Kakao, Kaffeeweißer und das Schokogranulat zu einer homogenen Kakaomischung. Evan schmachtet zwischendurch einen weißen Schokoblock an: „Darf ich den essen?“

Im Vordergrund stehen Rezepte aus dem Buch „Esspedition Kinder und Jugendliche“, einer Arbeit der Heilpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe – ebenfalls finanziert durch die Rotarier. „Wir haben uns gedacht: So ein Buch ist ja toll, aber noch schöner ist es, wenn es auch zur praktischen Anwendung kommt“, sagt Dittrich. Das gemeinsame Ausprobieren im Rahmen der Kochtage beim Simbav trägt auch schon Früchte: Die kleine Runde junger Köche besteht ausschließlich aus „Wiederholungstätern“ – und die wissen, wie Daria es auf den Punkt bringt: „Kochen macht Spaß!“

Die Rotarier suchen derweil nach engagierten Schulen, die Lust haben, das Konzept an ihren Standorten auszurollen. Gerne können sie sich dazu an Dittrich wenden, der telefonisch unter 04264/833110 und per E-Mail an matthias.dittrich@vb-ww.de zu erreichen ist. Die beiden Rotarier-Vereine wollen die Kochtage weiter unterstützen – für das Konzept gelte laut Dittrich: „Fortsetzung folgt.“ Bleibt nur noch das Aufräumen der Küche.