Pilgertour mit Schwalbe: Unterstedter fährt mit dem kultigen DDR-Moped nach Rom

Von: Ulla Heyne

Angekommen: Otto Kettenburg vor dem Kolosseum in Rom. © privat

Für Otto Kettenburg wird ein Traum wahr. Er fährt mit seinem alten DDR-Moped bis nach Rom. Die Schwalbe hält durch - er auch.

Unterstedt – Einmal mit der Schwalbe nach Rom – diesen Traum hegte Otto Kettenburg schon seit mehr als zehn Jahren. Das Ziel ist für den Unterstedter mehr als logisch: „Erstens war ich da noch nie, zweitens ist es von Unterstedt bis nach Rom eine gerade Nord-Süd-Linie, wie mit dem Lot gefällt.“ Dass der 56-Jährige, der mit dem Kauf der ersten Schwalbe 1992 einen regelrechten Boom im 1 300-Seelen-Ort ausgelöst hatte, von seinen Vereinskameraden im Schwalbenclub lange Zeit für seine „fixe Idee“ belächelt wurde, mag daran liegen, dass allein die Luftlinie 1 700 Kilometer beträgt – und eine Schwalbe bei einer Maximalgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern, im Schnitt aber nur 50, nicht eben das ideale Reisegefährt scheint.

Problemfall Hinterteil

Auch Kettenburg hatte vor dem eigenen Plan Respekt, vor allem in puncto Fitness: Würde der Rücken mitspielen? Am Ende waren es eher Nacken und Hinterteil, „aber das war am nächsten Tag wieder vergessen“, schmunzelt der Weltenbummler. Kürzere Touren unternimmt der Unterstedter Wollhändler gern, wann immer es die Zeit zulässt: letztes Jahr nach Ostfriesland zum Besuch einiger Schäfereien am Deich, während der Pandemie eine mehrere Hundert Kilometer lange Tour zu Kundenbesuchen. Und auch längere Strecken, nach Berlin oder Amsterdam, hatte er mit seinem Mitstreiter Klaus Lüttjohann schon unternommen; „das Weiteste war Prag, 950 Kilometer“.

Auf 2200 Metern Höhe in den Dolomiten wird es auch für die Schwalbe etwas frisch. © Privat

Die beiden liegen auf einer Wellenlänge, menschlich wie fahrerisch – Lüttjohann als Schrauber, Kettenburg als „Navigator“. Zwei andere potenzielle Mitstreiter, die sie gefragt hatten, sagten schließlich ab.

Ironie des Schicksals: Ausgerechnet dem technikaffinen Lüttjohann sollte ein technischer Gau den Reise-Garaus machen. Nach einem Tag zwang ihn ein Getriebeschaden in der Oberpfalz zum Abbruch. Die Maschine durften sie in einer Werkstatt unterstellen, für Lüttjohann ging es mit der Bahn nach Hause. Dass es für Kettenburg weiterging, „natürlich nach Absprache“, war für ihn irgendwie logisch: „Allein mit der Schwalbe umzudrehen und den ganzen Weg wieder nach Hause zu fahren, machte ja wenig Sinn!“ So setzte der Kaufmann, der nach eigenem Bekunden noch nicht mal einen Schraubenschlüssel dabei hatte, die Reise allein fort, mit einer Fahrrad-App immer abseits von Bundes- und Kreisstraßen, vorzugsweise auf Wirtschaftswegen, „gern geteert“. Tagelang höchstens beim Tanken („Drei Mal am Tag, der Tank fasst fünf Liter, das reicht für 150 Kilometer“) mit anderen zu sprechen, machte ihm wenig aus: „Ich bin sonst ja viel unter Leuten“. Im Gegenteil: Er empfand die entschleunigte Fahrt mit der Schwalbe als äußerst kontemplativ, genoss die insgesamt 1 900 Kilometer, „fast wie eine Pilgerreise.“

Nun nach Umbrien oder in die Toskana?

Dass sich die Leute nach dem kultigen Gefährt umdrehen, ist der Unterstedter schon gewohnt; „Ab Hannover-Garbsen habe ich keine einzige andere Schwalbe mehr gesehen.“ Besonders vor dem Kolosseum, das er nach sechs Tagen erreichte, wurde er des Öfteren angesprochen, meist von ungläubigen Landsleuten. Bis dahin hatte er Glück gehabt: Die Schwalbe – sein zweites Modell nach 1992 –, hielt, nur die Berge machten ihr zu schaffen. Eine Passhöhe in den Dolomiten auf 2 200 Metern Höhe rang ihm Respekt ab: „Da war noch ein halber Meter Schnee an den Straßenrändern und es war richtig kalt. Einen Pass bei Monaco mit 25 Prozent Gefälle umfuhr er wohlweislich: „Das hätte die Bremsen dann doch überfordert!“ Ein vorsorglicher Bremsen-Check in San Marino ergab: Tutto bene – es konnte weitergehen, ohne weitere Vorfälle bis nach Rom, dem Ziel seiner Träume. Danach fuhr er noch nach Venedig, dort wurde er mit dem Hänger von seinem Sohn abgeholt. So bald wird er so eine große Fahrt wohl nicht mehr unternehmen; „das muss erst mal sacken“, aber einen Tipp hat er doch parat: „Umbrien und die Toskana sind traumhaft schön für einen Ausflug mit der Schwalbe – die Anreise dann aber doch lieber ‚huckepack’.“