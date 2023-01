Rolf Becker liest im Rotenburger Wachtelhof Ringelnatz

Von: Ulla Heyne

Teilen

Rolf Becker (r.) mit Mistbock Heinz Gehnke – die Mistböcke haben den Schauspieler zur Lesung in den Wachtelhof eingeladen. © Heyne

Ringelnatz bringt der Schauspieler Rolf Becker im Rotenburger Wachtelhof zu Gehör - mit der Kreiszeitung spricht er über Rollenwahl, politisches Engangement und mehr.

Rotenburg – Im Theater machte er sich mit Rollen wie Wallenstein einen Namen, für Fernsehfilme drehte er mit Zadek und Schlöndorff, Serienfans kennen ihn aus „In aller Freundschaft“ oder „Großstadtrevier“. Am Sonntag, 29. Januar, trägt Rolf Becker im Wachtelhof auf Einladung der „Mistböcke“ für einen guten Zweck Ringelnatz vor. Vorab unterhalten wir uns mit dem 87-Jährigen über die richtige Wahl der Rolle, die Mentalität des Publikums in unterschiedlichen Städten und warum der politisch Engagierte im öffentlich-rechtlichen Fernstehen jahrelang auf der Roten Liste stand.

Herr Becker, „Mistbock“ Heinz Gehnke hat Sie mit den Worten „Das ist der Vater von Ben und Meret Becker“ vorgestellt. Angesichts Ihres enormen schauspielerischen Schaffens in Theater, Film und Fernsehen: Überwiegt der Stolz auf die Kinder oder die Wehmut, so reduziert zu werden?

Rolf Becker: Nein, die beiden sind nun mal bekannter, einmal, weil sie um eine Generation jünger sind, und zum anderen, weil sie besser sind. Einiges, was Ben macht, kann ich nicht: Er geht aufs Hochseil, teilweise ohne Netz, oft an der Skandalgrenze. Ich bin in meiner Spielweise immer abgesicherter gewesen, gehe nicht in den Risikobereich, überlege mir, was soll rüberkommen? Ich versuche, Missverständnisse auszuschließen.

Wenn man sich zum Beispiel auf Wikipedia Ihre berufliche Vita ansieht, muss man ganz schon lang scrollen. Würden Sie sich als Workaholic bezeichnen?

Nein! Klar, früher habe ich mehr gemacht, altersbedingt, und wenn ich Kalender von früher durchblättere, denke ich: Wie hast du das bloß hingekriegt, allein 400 Fernsehspiele. Aber immer im gehobenen Mittelfeld; als ich Wallenstein gespielt habe, also bei den großen Literaturverfilmungen, war ich auch mal mit in der ersten Garnitur, habe mich dann aber bald wieder zurückgezogen, weil ich den Rummel nicht mag.

Einmal der Held, immer der Held – das gilt für Sie nicht, Sie haben sich ja nie festlegen lassen.

Genau damit fing es an. Nach dem „Alten Fritz“ wurde mir eine Uniformrolle nach der anderen angeboten. Ich habe alle abgelehnt – beim Benjowski war die Geschäftsführung von Bavaria München fassungslos: „Hast Du einen Vogel?“, hieß es. Aber einmal Militär reicht. Ich hatte nie Lust, mich zu wiederholen – ich will spielen!

Der große Ruhm war Ihnen egal?

Ja, da unterscheide ich mich ein wenig von den Kindern. Vor allem von Ben, Meret ist mir da noch ähnlicher. Ben ist mir, wenn es um Verträge geht, überlegen – vor allem, wenn er bei manchen Projekten manchmal finanziell große Risiken eingeht, wie bei „Die Bibel“ oder bei „Ich, Judas“. Er investiert ja auch vor; in Mitarbeitende, Deko, bei „Die Bibel“ in ein kleines Orchester. Solche Vorwegausgaben liegen außerhalb meiner Möglichkeiten.

Berät er sich mit Ihnen?

Nur inhaltlich, geschäftlich nie. Dafür hat er seine Agentur.

Die Breite Ihres schauspielerischen Spektrums: Eine glückliche Fügung oder haben Sie bei der Auswahl der Rollen klug agiert?

Ich habe versucht – das klappt ja nicht immer –, mich mit jeder Rolle in unbekanntes Terrain zu bewegen, schon beim Theater, später beim Film und Fernsehen. Das ist ja einzigartig in unserem Beruf: Ich war schon auf allen Kontinenten, habe in fast allen Industriezweigen gedreht, unter Tage wie in luftiger Höhe. Wo kann man das schon? Mich interessieren die Welt, das Leben und die Gesellschaft. Danach lege ich meinen Rollenteppich aus. Das klappt nicht immer, man vertut sich auch manchmal. Der Schwerpunkt hat sich für mich in Richtung gesellschaftsrelevanter Veranstaltungen verlagert, einfach auch mit der zunehmend krisenhaften Entwicklung der Welt.

Gibt es Rollen, die Sie retrospektiv besser nicht hätten annehmen sollen?

Vielleicht auch, aber nicht so, dass ich mich daran erinnere. Gelegentlich gab es aber Rollen, die ich anders hätte spielen müssen. Wenn einem dann kein Regisseur einen Tritt gibt und sagt: „Geh das mal anders an“, dann vertut man sich schon mal.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Nein, ich will niemanden verärgern. (lacht)

Gucken Sie sich Ihre Filme später an?

Kaum, ich gucke höchstens mal meiner Frau über die Schulter, zum Beispiel bei „In aller Freundschaft“, habe aber noch keine Folge von A bis Z gesehen. Das ist wie beim Tischler: Wenn der Tisch verkauft ist, besichtigt er ihn ja auch nicht beim Kunden. Sich ansehen, was wir da gemacht haben, ist meist eine Art Selbstbeweihräucherung. Ich sehe mir höchstens mal bestimmte Szenen an: „Ist das rübergekommen, was wir erreichen wollten?“ Wie bei einer Fontane-Verfilmung, wo ich als Vater die Nachricht vom Tod meines Sohnes bekam. Das war eine Extremsituation, die ich aus dem wahren Leben nicht kannte. Hatte ich da zu viel gemacht? Damals hat mir der Regisseur Franz Peter Wirth gesagt: „Schlag nur die Augen nieder, den Rest erzählt die Kamera.“

Dann haben Sie ein großes Vertrauen in die Postproduktion?

Wir haben ja keinen Einfluss auf die Beleuchtung, den Schnitt, den Ton – der Weg vom Spiel bis zum Betrachter ist so lang, da hat man keine Chance der Einflussnahme. Deshalb spiele ich lieber Theater als Fernsehen, weil ich da die direkte Rückmeldung vom Publikum habe.

Ist Ihnen das Theater näher als Film und Fernsehen?

Unbedingt. Ich liebe die Wechselbeziehung. Man sieht sofort: Springt der Funken über, lachen die Leute, sind sie betroffen, nachdenklich? Natürlich muss man sich davor hüten, Stimmungen falsch einzuschätzen. In Hamburg heißt es immer: „Mach dir nichts daraus, wenn die ersten 20 Minuten keine Reaktion kommt.“ Die tauen erst ganz spät auf. Das Bremer Publikum ist zum Beispiel viel gutartiger. Wenn ich früher in Darmstadt gespielt habe – da greift das Publikum lamentierend ein, die können richtig böse werden oder auch ungeheuer heiter. Unbefangenheit ist auch eine Mentalitätsfrage.

Wie haben Sie das Publikum im Rotenburger Wachtelhof erlebt, wo Sie ja schon Ihr Weihnachtsprogramm gespielt haben?

Als sehr freundlich, die Zuschauer waren aufgeschlossen, sind sofort mitgegangen. Aber die Geschichten rund um Weihnachten waren auch gut, von ernst bis zur Klamotte, und sind sofort verstanden worden. Wir haben schon in der Pause draußen bei einer Zigarette zusammen gesessen – damals rauchte ich noch – und über die Texte geredet. Der Raum verleitet dazu, das traumhaft gelegene Hotel, das Ganze ein bisschen abgehoben im freundlich-bescheidenen Rotenburg – ich kenne die Stadt ja seit Anno Dazumal, früher in Schülerzeiten noch mit dem Fahrrad aus Bremen.

Sie haben immer wieder auch politisch Stellung bezogen. Hat man als Mensch mit öffentlichem Gewicht die ethische Verpflichtung, sich politisch einzubringen?

Die einfachste Antwort ist: Wir können nicht senden, wenn wir nicht geerdet sind. Wenn wir uns nicht beteiligen an den Problemen in der Bevölkerung, von unten bis oben, können wir nicht wirklich Stellung nehmen. Jede große Literatur ist auf Dauer nur interessant, wenn sie die gute Form mit Inhalten verbindet, sonst bleibt das rein Artifizielle übrig.

Angesichts der vielen aktuellen Baustellen in der Weltpolitik: Wo lohnt es aktuell, sich politisch zu engagieren?

Lohnen ist die falsche Frage. Politisches Engagement lohnt sich nie. Von irgendwem wird Dir das immer übel genommen, weil Menschen notwendigerweise unterschiedliche Auffassungen haben.

Nun haben Sie sich mit Ihrem Engagement für Christian Klar oder zur Freilassung Milosevics ja sehr deutlich positioniert…

Wir haben nie gefordert, dass Milosevic freigelassen wird. Man kann nicht einen Mann vor ein Tribunal der Siegermächte stellen, weil die sich immer freisprechen. Die Verurteilung der Verbrechen, die es ohne Zweifel auch in Jugoslawien gegeben hat, musste durch den Internationalen Gerichtshof erfolgen, vor den auch Frau Thatcher, die Herren Schröder, Scharping, Fischer usw. hätten zitiert werden müssen.

Hat Ihre öffentliche Stellungnahme sich auf Ihr berufliches Schaffen ausgewirkt?

Ja, 2004 hat die ARD im Kulturjournal behauptet: „Rolf Becker: Seltsames Engagement für Milosevic.“ Das stimmte zwar nicht, aber schlagartig war für mich bundesweit Schluss. Einzige Ausnahme: 2006 die „Sachsenklinik“ mit der seit inzwischen 25 Jahren laufenden Serie „In aller Freundschaft“, in der ich sehr gern mitspiele, dankbar auch für die guten Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen aus den neuen Bundesländern. Offiziell wurde meine Sperre erst 2011 aufgehoben. Man muss eben in Kauf nehmen, dass man für seine Meinung gelegentlich auch eine Tracht Prügel bekommt.

Hätten Sie retrospektiv anders gehandelt?

Nein, aber ich hätte juristisch gegen die Unterstellungen vorgehen müssen.

Bei Ihrer Ringelnatz-Lesung in Rotenburg geht es deutlich unpolitischer zu, oder?

Ringelnatz hat sich in sozialen und politischen Fragen sehr zurückgenommen und kaum etwas dazu veröffentlicht. Während der Inflationszeit um 1923 äußert er sich plötzlich, und als sich das Nazireich anfängt zu entwickeln. Es gibt ja das schöne Gedicht, das er einige Monate vor seinem Tod an Göbbels abgeschickt hat, eine Lobeshymne auf die Olympiade 1936. Die Nazis sind nicht dahinter gekommen, dass die Anfangsbuchstaben aller Zeilen: „Joachim Ringelnatz“ ergeben – sein Name war längst geächtet –, und das Anagramm seines Decknamens Erwin Christian Stolze „Wer ein Nazistrolch ist“. Sein berühmtes „Pst“ – also „Halt die Schnauze“, entstand 1930, als er merkte, wo die Reise hinging. Seine Bücher wurden 1933 verbrannt. Bevor es Konsequenzen für ihn gab, ist er 1934 gestorben. Ansonsten kann man ihn nicht als politischen Autor bezeichnen, er ist ein Autor der Küste, ein Hamburger – wenn auch gebürtig ein Sachse.

Was hat Sie so an Ringelnatz fasziniert, dass Sie ihm ein ganzes Programm widmen?

Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, hätte mich nicht Frank Fröhlich, ein sehr guter Gitarrist aus Dresden, angesprochen. Aus seiner Anfrage: „Sprichst du mir die Texte zu meiner CD?“ wurden erste gemeinsame Vorstellungen. Das hat sich dann wohl herumgesprochen – jedenfalls wurde dauernd angefragt. Kennengelernt hatte ich Ringelnatz durch Otto Sander, den Ziehvater meiner Kinder. Der hatte eine wunderbare Art, Ringelnatz vorzutragen mit todernstem Gesicht: Ein großartiger Komiker – das bin ich ja nicht. Ihm verdanke ich einen Großteil der Auswahl der Texte aus dem 800-seitigen Buch – eine große Hilfe, was er da vorgedacht hat. Aber Ringelnatz gehört für mich nicht zu den Autoren, mit denen ich einen Kommentar zu den Ereignissen unserer Zeit abgeben möchte. Das wären für mich eher Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Thomas Mann und natürlich Bertholt Brecht.

Mischen Sie sich eigentlich auch lokalpolitisch ein?

Ja, über den Kulturverein hier in Schneverdingen. Ich unterstütze den Neubau des Kulturhauses in der Alten Schlachterei, habe bei einem Werbefilm mitgewirkt, auch, damit Fördergelder reinkommen, das braucht viel Ansprache der Leute und der Firmen im Umkreis. Wenn‘s gut läuft, haben wir hier in eineinhalb, zwei Jahren die feierliche Eröffnung.

Karten für die Lesung Die Lesung mit musikalischer Umrahmung durch Freddy Schmidt startet am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr im Wachtelhof. Die Erlöse fließen in einen guten Zweck. Karten sind telefonisch unter der Nummer 0157/85060233 zu bestellen, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.