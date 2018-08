17. Benefizkonzert der Stiftung Kirche für Rotenburg: Ensemble „Fährhaus“ zu Gast

Musikalische Abwechslung garantiert

+ © Ensemble „Fährhaus“ Matthias (l.) und Marita Boettcher (r.) sowie Christoph Wüstefeld (2.l.) und Jörg Meyer sind auf dem Weg nach Rotenburg. © Ensemble „Fährhaus“

Rotenburg - Die Rotenburger Michaelskirche wird sich am Freitagabend, 21. September, wieder einmal in eine temporäre Konzerthalle verwandeln. Dort, wo sonst die Pastoren der evangelisch-lutherischen Gemeinde in ihren schweren Talaren Gottesdienst feiern, geht das 17. Benefizkonzert der Stiftung Kirche für Rotenburg über die Bühne.