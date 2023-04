Roboter „Heidi“ läuft und schleppt

Von: Michael Krüger

Vater Frank Westermann links, Sohn Dennis rechts und in der Mitte die neue Angestellte „Heidi Jäger“: Der Servierroboter gehört jetzt zum Team im „Heidejäger“. © Michael Krüger

Wenn Personal knapp ist, müssen andere Lösungen her. Die Gastro-Branche digitalisiert sich. Und bekommt so Freiräume für ureigene Aufgaben.

Mulmshorn –37 Schritte. Frank Westermann dreht sich noch mal um, grüßt die Tischler, die den neuen Empfangstresen aufstellen, aber ja: So weit ist es ungefähr vom Herd in seinem „Heidejäger“ bis in den neuen Restaurantbereich. Ein paar Schritte noch weiter bis auf die angrenzende Terrasse. Diesen Weg kann man sich doch sparen: „Heidi“ übernimmt!

Service-Roboter im Einsatz

„Digitalisierung ist auch bei uns das große Thema“, sagt der Geschäftsführer des alteingesessenen Hotel- und Gastronomiebetriebs in Mulmshorn. Mit 39 Zimmern sei man mittlerweile Rotenburgs größtes Hotel, da müsse man sich was einfallen lassen. Die Branche entwickele sich noch schneller als manch andere, ergänzt Sohn Dennis, 30 Jahre alt, der sich mit seinem Vater mittlerweile die Chefrolle im Haus teilt. Wie jeder andere Betrieb im Gastgewerbe suche auch der „Heidejäger“ händeringend nach Personal. Insofern sei die neue Kollegin keine, die jemandem den Arbeitsplatz wegnehme, sondern so helfe, dass die menschlichen Kollegen Kapazitäten für wichtigere Aufgaben haben: Seit rund zwei Wochen verstärkt ein Roboter das Team. „BellaBot“ heißt dieser nach Herstellerangaben offiziell, bei Familie Westermann heißt der Service-Roboter anders: „Heidi Jäger“. Die Schürze mit Namen drauf ist bestellt.

Per Display oder App wird „Heidi“ gesteuert. © Krüger, Michael

Wenn Personal knapp ist und der Service nicht leiden soll, muss man kreativ werden. Buchungen laufen auch im „Heidejäger“ längst voll automatisiert online, Speisekarten können flexibel gestaltet und je nach Verfügbarkeit der Zutaten laufend auf den ausliegenden Tablets aktualisiert werden. Als Ort für Tagungen richtet man sich auch in Mulmshorn für den zunehmenden Trend der hybriden Veranstaltungen ein: einige Teilnehmer vor Ort, andere irgendwo woanders auf der Welt, Video- und Tonübertragungen sowie Computernetze verbinden die Menschen. Und dann ist da eben noch „Heidi“, die seit ein paar Tagen um die Gäste herumschnurrt. Wenn man sie streichelt, miaut der rund 1,30 Meter große Roboter mit Katzenzügen, auf Wunsch „singt“ er Geburtstagslieder vom internen Speicher. Ein Blickfang, ein Gesprächsthema, aber kein Gag, sondern ein praktischer Nutzen für das Team: „Heidi läuft“, sagt Evelyn Westermann. Und zwar ohne Pause, wenn es nötig ist, ohne Urlaub oder Krankheit. Rund 16 000 Euro wird die Familie Westermann in den Roboter investieren, der dem Servicepersonal die Arbeit abnimmt, die einst billige Hilfskräfte oder Lehrlinge gemacht haben: Geschirr schleppen von der Küche bis zum Gast und zurück. Wenn der Roboter das übernimmt, bleibt dem menschlichen Personal mehr Zeit für den Gast. Keiner muss für drei oder fünf Minuten den Gastraum verlassen, um dreckiges Geschirr zur Spülmaschine zu bringen.

Wo welcher Tisch ist, ist abgespeichert

„Heidi“ kennt die Wege im „Heidejäger“ bereits genau genau. Mit ihrer Kamera wurde jede Ecke, jede Schwelle und jede sich automatisch öffnende Tür gescannt und abgespeichert. Für den Gast kaum sichtbare Reflektorstreifen an den Wänden helfen zusätzlich bei der Orientierung. „Heidi“ kennt jeden Tisch und gewährt stets Vorfahrt. Ein „Tellertaxi“, sagt Frank Westermann. In der Region sei sie jedoch als Unterstützung noch die Ausnahme, nur der Gasthof Röhrs in Hiddingen habe ein vergleichbares Modell im Einsatz.

Unterstützung in der Küche: Der Roboter hilft beim Servieren und Abräumen der leeren Teller. © Krüger, Michael

Roboter sind beim An- und Abtransport von Geschirr oder einfachen Speisen entlastend, könnten aber echte Mitarbeiter natürlich nicht ersetzen. Das betont Dennis Westermann, der Ortsverbandsvorsitzender des Branchenverbandes Dehoga ist, sich auch im Bezirk engagiert. Der „Heidejäger“ sei zwar vergleichsweise gut durch die Coronazeit gekommen, die meisten der rund 20 Kollegen seien dem Haus treu geblieben, dennoch spüre man auch hier den Mangel an Personal. Wohin sind die Arbeitskräfte? Die Westermanns rätseln auch. In der Region hätten die vielen Logistikzentren sicherlich eine Sogwirkung, sagen Vater und Sohn, aber das Problem gebe es ja überall. Am Gehalt könne es jedenfalls nicht liegen. „Bei uns verdient man richtig gutes Geld“, betont Dennis Westermann und meint damit die gesamte tarifgebundene Gastro-Branche.

Insofern ist „Heidi“ wie alle ihren digitalen Kollegen eine Unterstützung, kein Ersatz. Und sie hilft, Aufgaben anders zu interpretieren. „Jeder Kellner ist ein Entertainer“, betont Frank Westermann. Das Zwischenmenschliche sei doch ganz entscheidend in Hotel und Restaurant. Wenn dafür mehr Zeit bleibe, hätten alle gewonnen. „Heidi“ schleppt unterdessen.