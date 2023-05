Rotenburgs neue Gleichstellungsbeauftragte: Ein langer Weg gegen alte Strukturen

Von: Michael Krüger

Meike Rissiek ist seit April Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rotenburg. © Michael Krüger

Rotenburg hat wieder eine Gleichstellungsbeauftragte. Seit einem Monat hat Meike Rissiek die Position inne. Die 56-Jährige aus dem Landkreis Stade hat in ähnlicher Funktion schon viel Erfahrung gesammelt und hält das Thema Gleichstellung gerade in Zeiten des großen Fachkräftemangels für bedeutender denn je. Auch Männer würden das langsam verstehen.

Rotenburg – Es ist noch ein weiter Weg. Für Meike Rissiek ist das allerdings kein Problem, sie kennt das aus ihrem Leben bislang allzu gut: Seit einem Monat pendelt die 56-Jährige aus dem Landkreis Stade zu ihrer neuen Arbeitsstelle im Rotenburger Rathaus, ist beruflich und privat weit rumgekommen und sieht den weiten Weg als inhaltlichen Aspekt ihres Wirkens als Herausforderung an. Rissiek ist Rotenburgs neue Gleichstellungsbeauftragte. Selbst wenn diese Rolle anders als noch vor wenigen Jahren nicht mehr belächelt wird von manch Herren „alter Schule“, so sei das Grundproblem so weiter in den gesellschaftlichen Strukturen verankert: „Es sind eher Frauen, die benachteiligt sind.“

Erfahrungen in Peking

In Stade hat Rissiek mit ihrer Ausbildung einst erste Erfahrungen in einer städtischen Behörde gesammelt, ging dann einige Jahre ins Ausland, wie sie berichtet. In Frankreich habe sie die chinesische Community kennengelernt und sich dann selbst entschieden, nach Peking zu gehen. „Das war noch total exotisch in den 1990er-Jahren“, blickt sie heute zurück. Die Erfahrungen prägten sie, sie nimmt ein Chinesisch-Studium in Bremen auf. Berufliche Stationen folgten an Hochschulen in Berlin und Hamburg. An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg koordinierte sie schließlich nicht nur deutsch-chinesische Bildungsprojekte, sie ist die vergangenen acht Jahre dort auch Gleichstellungsbeauftragte für das technische, Verwaltungs- und Bibliothekspersonal. Rotenburg kennt sie bereits, hat hier einige Freunde. Als sie die Ausschreibung für die Stelle in der Kreisstadt sieht, findet sie das „total interessant“. Ende Oktober war ihre Vorgängerin Kerstin Blome nach rund vier Jahren nach Verden gewechselt. 14 Bewerbungen waren bei der Stadt für den Posten eingegangen. Einstimmig hätten sich auch die Mitglieder des Verwaltungsausschusses und die Fraktionsspitzen der Ratsparteien für Rissiek ausgesprochen, heißt es im Dezember im Stadtrat. Bürgermeister Torsten Oestmann schwärmt von einer „idealen Besetzung“, auch wenn man notgedrungen noch ein paar Monate auf die Harsefelderin warten müsse.

Es muss eine Frau sein

Nun aber ist Rissiek im Dienst. Auf 28,5 Stunden ist die Stelle in Rotenburg angesetzt. Seit November 2016 sind in Niedersachsen rund 140 Kommunen verpflichtet, hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte einzustellen. In Kommunen mit weniger als 20 000 Einwohnern kann die Aufgabe ehren- oder nebenamtlich ausgeübt werden. Wichtig: Im Gesetz ist verankert, dass eine Frau diesen Job ausübt, so Rissiek. Gleichstellung betreffe natürlich alle, habe aber stets die weiter beklagenswerte strukturelle Benachteiligung von Frauen im Blick.

Der damalige FDP-Landtags- und heutige Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen hatte 2016 die Einrichtung der Gleichstellungsbeauftragten auch in kleinen Kommunen als unnötig bezeichnet und formuliert: „Wer glaubt, dass dadurch mehr Gleichstellung erreicht wird, glaubt auch, dass in Kuckucksuhren Kuckucke wohnen.“ Rissiek blickt aus heutiger Sicht auf solche Äußerungen mit gelassener Distanz. Sie wisse eben, dass Gleichstellung in manchen Köpfen und verschiedenen Bereichen ein ebenso weiter wie notwendiger Weg sei – beispielsweise vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. „Man muss alle mitnehmen, Frauen wie Männer“, sagt sie. Ihre Aufgabe sei es unter anderem, in Bewerbungsgesprächen dabei zu sein. Hier gewännen „weiche Faktoren“ eine immer größere Bedeutung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei nicht nur ein Dauerthema der Gleichstellung, sondern aktueller denn je.

Gleichstellungsthemen in der Städteplanung

Rotenburg müsse sich diesbezüglich auch gar nicht vor einer Großstadt wie Hamburg verstecken. Die Verwaltung hier habe sie in ihren ersten Wochen als „eher schnell“ erfahren, die Menschen in der Region ganz und gar „nicht hinterwäldlerisch“. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land seien längst nicht mehr so groß, die Arbeitswelt immer mobiler. Sie beginne jetzt damit, Netzwerke zu knüpfen. Diakonie, Simbav, Ehrenamtler und ihre Kolleginnen in der Gleichstellung: „Unendlich viele Termine“ seien es derzeit. Anders als in vielen anderen Bereichen der Verwaltung sei das, was sie zu tun habe, auch gar nicht so festgezurrt. „Man muss alles selbst gestalten“, betont Rissiek. Und das wolle sie offensiv tun, auch „in die Stadt hinaus“. Einiges von dem, was ihre Vorgängerinnen gemacht haben, werde sie fortführen, aber natürlich auch neue Akzente setzen. Immer mit dem Ziel, Ungerechtigkeiten zu benennen, zum öffentlichen Diskurs anzuregen und so vielleicht Stück für Stück veraltete Strukturen mit angreifen zu können.

Aktuell spricht sie diesbezüglich in Rotenburg zum Beispiel von einem Thema, das nicht sofort mit Gleichstellung in Verbindung gebracht werden dürfte: die Städteplanung. Aber auch bei Aspekten der Infrastruktur, der Daseinsvorsorge und Mobilität müssten bisherige Rollen überdacht werden: „Es gibt ganz viel, in das man eintauchen kann.“